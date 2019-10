L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi.

Chi ha fatto una proposta in ambito lavorativo, potrebbe presto ricevere una risposta.

Toro: negli ultimi mesi le relazioni sentimentali potrebbero essere state messe a dura prova. Le coppie meno consolidate potrebbero non aver resistito. Alcuni potrebbero dunque decidere di troncare le proprie relazioni. Grazie a Giove potrete aver modo di fare qualche viaggio.

Gemelli: questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre sarà ideale per la ricerca di nuovi amori.

Siete molto curiosi su tutto ciò che è nuovo, ma al contempo non mancherà l'insicurezza. In ambito lavorativo dovrete essere molto prudenti perchè si preannunciano delle giornate stressanti.

Cancro: siete soliti fare di testa vostra e il più delle volte tendete a non accettare i consigli che vi vengono dati. Se dovrete dare una risposta in ambito lavorativo, sarà meglio che attendiate ancora un po'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Avrete diversi impegni in queste giornate, ma non dovrete dimenticare l'ambito sentimentale della vostra vita.

Leone: in ambito sentimentale saranno delle giornate prevalentemente tranquille. Sono favorite anche le relazioni meno impegnative. Sul lavoro potrebbe arrivare una novità improvvisa, assolutamente inaspettata. Ci sarà qualche giornata più stancante delle altre, ma dovrete cercare di affrontare il tutto nel migliore dei modi.

Vergine: chi ha intrapreso delle relazioni da poco, potrebbe dover far i conti con qualche problematica nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre. A livello professionale potreste non sentirvi del tutto sicuri e dunque dovrete evitare di prendere decisioni al momento.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in amore dovrete cercare di recuperare una relazione che negli ultimi tempi sembra non essere andata per il meglio.

Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero presto dover affrontare una prova in ambito professionale. Riguardate maggiormente la salute e l'alimentazione.

Scorpione: chi è attualmente single potrà aver a che fare con delle novità in amore. Se troverete la persona giusta, potreste fidanzarvi in maniera seria. Equilibrate bene il vostro benessere fisico e cercate di mangiare meglio, nonostante il poco tempo che avrete a disposizione.

Sagittario: importanti cambiamenti potrebbero arrivare in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre grazie alla presenza di Giove. Se avete dei parenti o degli amici lontani, potrete alimentare i rapporti con quest'ultimi. Sul lavoro non sarete pianamente soddisfatti, motivo per cui potreste decidere di prendere dei provvedimenti per cambiare.

Capricorno: la situazione sentimentale non sarà del tutto stabile per voi. Da evitare le scelte affrettate. A livello professionale potrebbe rivelarsi un periodo molto stressante perchè potreste ritrovarvi a dover dimostrare giorno per giorno quanto valete.

Acquario: Giove a vostro favore vi aiuterà a chiarire le vostre perplessità. Una relazione nata da poco potrebbe evolversi in una storia d'amore molto importante. Tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare un'ottima notizia per voi. In generale sarà comunque un momento positivo.

Pesci: il vostro carattere troppo emotivo potrebbe causarvi dei problemi in amore. In ambito professionale è il momento adatto per inviare curriculum e candidarvi. Cercate di mantenere la calma in questa settimana dal 28 ottobre al 3 novembre.