Nella settimana che andrà da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Venere arriverà nella costellazione del Sagittario e farà compagnia a Giove: una situazione favorevole che renderà questo segno fra i migliori della settimana appena citata. Lo Scorpione avrà nei suoi gradi Mercurio e il Sole, mentre Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci: entrambi questi segni risulteranno, quindi, alquanto lunatici e schivi nei confronti della maggior parte delle persone.

Urano in Toro donerà loro qualche sfida, mentre Plutone e Saturno nel Capricorno faranno permanere questo segno nella sua bolla di solitudine ancora per un po'. Di seguito, le previsioni astrologiche, segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete alquanto volubili in questa settimana, tanto che potreste incorrere in qualche sfuriata, a causa di una disattenzione sul fronte lavorativo.

Qualche serata sarà adibita a sfoghi con il partner o con qualcuno a voi vicino.

Toro: non saranno ammesse distrazioni sul posto di lavoro, tanto meno intraprendere progetti creativi che potrebbero portare a preoccupanti conseguenze sul piano economico. In amore ci sarà stabilità, anche se ciò porterà a serate alquanto noiose.

Gemelli: fra i favoriti di questa settimana, avrete l'amore alle stelle nei primi giorni, mentre grandi soddisfazioni lavorative ed economiche renderanno la seconda metà della settimana davvero speciale e adatta per fare progetti.

Cancro: ci saranno molti momenti di relax e d'intesa con la famiglia e con il partner. Insomma, tutto ciò che in cuor vostro desiderate e che rende le vostre giornate speciali. Il lavoro avrà qualche problema da risolvere, ma non vi perderete d'animo molto facilmente.

Leone: molte soddisfazioni e buone conclusioni di affari sul piano lavorativo, ma l'ambito sentimentale potrebbe essere messo a dura prova dalla vostra indifferenza prolungata nel tempo.

Le amicizie saranno messe più in risalto dalla vostra voglia di evadere.

Vergine: avrete bisogno di una vacanza che vi faccia staccare la spina da lavoro e impegni vari. Organizzarsi per farla sarà l'unica possibilità per esaudire il vostro desiderio, ma l'inizio della settimana potrebbe essere molto pesante sul posto di lavoro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche perplessità sull'atteggiamento del partner vi farà venire qualche dubbio.

Probabilmente non si paleserà niente fino alla seconda metà della settimana. Il lavoro vi metterà in condizione di sforzarvi a essere più concentrati.

Scorpione: avvertirete una certa irritabilità nei confronti delle persone, ma ciò non sarà niente rispetto all'insofferenza sul posto di lavoro in compagnia dei colleghi. Dovrete essere meno tesi e affrontare le giornate in modo più sereno possibile.

Sagittario: il lavoro sarà il settore favorito di questa settimana, con tanto di ottimi affari nel corso dei giorni e molte sorprese inattese sul campo finanziario. Se sarete fortunati, potreste anche sperare in un salto di qualità.

Capricorno: riservati, tenderete a ritagliarvi del tempo da trascorrere in solitudine, soprattutto quello libero in cui faranno incetta di libri e le serie tv per distrarsi dalle faccende quotidiane e lavorative. Il fine settimana sarà incentrato sul lavoro, ma non mancheranno alcune sorprese molto gradite.

Acquario: sarete teneri con il partner e decisamente giocosi con gli affetti. Sarà una settimana molto positiva per il vostro umore e la vostra salute, un po' meno per il vostro rendimento lavorativo, dal momento che spesso non vedrete l'ora di concludere i vostri orari lavorativi.

Pesci: sarete molto sottotono, il lavoro potrebbe essere più una seccatura che altro e preferirete tenere il partner a debita distanza. Pigri, svogliati e insofferenti, vi ritroverete la settimana costellata di serate in solitudine per vostra stessa volontà.