Il fine settimana che va da sabato 16 a domenica 17 novembre sarà di relax, di amore, d'intesa familiare e di coppia. Per lo Scorpione, il Toro e la Bilancia sarà l'occasione adatta per divertirsi e fare follie con gli amici. Il Cancro e la Vergine, invece, avranno di che lavorare e penare ancora un po', ma nelle serate saranno meno impegnati e con un umore un po' più alto. A seguire, le previsioni degli astri per il fine settimana.

L'oroscopo del fine settimana, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi toglierete dei pesi durante questo weekend fatto di relax, lontano dal lavoro e dagli impegni. Amore in rialzo: organizzare qualcosa per voi e il partner vi aiuterà a superare un momento difficile.

Toro: sarete molto più sereni e rilassati. Abbandonerete il lavoro per un po', preferendo svaghi più tranquilli, magari in casa. Qualche amico parteciperà volentieri alla vostra serata, ovviamente se gli interessi combaceranno.

Gemelli: gentili e disponibili, sarete ben disposti ad aiutare tutti. Generosi sul fronte finanziario, non mancherete di dedicare del tempo a chi vi ama. La domenica sarete più inclini a fare una passeggiata.

Cancro: irritati e confusi. Non vorrete essere al centro dell'attenzione, tanto meno in compagnia di qualcuno che ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Il sabato e la domenica saranno all'insegna della solitudine oppure in famiglia.

Leone: uscirete da casa o andrete via dalla vostra città per vivere un weekend completamente diverso dal solito, magari esplorando una delle zone più avventurose su cui abbiate mai messo piede. Amore in rialzo, una maggiore intesa sarà prerogativa del sabato.

Vergine: forse sarà un sabato lavorativo, ma la domenica vi godrete i guadagni ottenuti in settimana, per rinnovare il vostro look o semplicemente per trascorrere un pomeriggio in compagnia delle amicizie più strette.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanto divertimento e svago di sabato, ma la domenica potreste essere impegnati, seppure in casa o in un luogo che non sia il posto di lavoro. Dovrete necessariamente rimboccarvi le maniche.

Scorpione: molta distensione. Non sarete tesi come durante la settimana, ma la vostra allerta sul lavoro sarà sempre alta e pronta per ogni tipo d'incombenza. Scattanti anche per quanto riguarda l'eros, sarete al top anche con gli incontri.

Sagittario: qualche piccola battuta d'arresto sul lavoro, forse a causa dello stress e di qualche occasione di riposo che voi non avete saputo cogliere durante la settimana. Domenica impegnativa, avrete bisogno di qualcosa che vi ricarichi.

Capricorno: stressati. Anche se avete avuto una settimana ricca di successi, avrete troppo stress in accumulo, che nelle giornate del weekend dovrete smaltire quanto più possibile.

Le passeggiate saranno fortemente indicate.

Acquario: ritornerete con una noiosa monotonia che potrebbe intaccare quell'entusiasmo ritrovato in settimana. Il weekend si prospetterà povero d'iniziative interessanti. Organizzate qualcosa con il partner.

Pesci: ritroverete un po' di buonumore, ma soprattutto un po' di complicità con il partner. I sentimenti saranno messi in primo piano, ma senza sfociare in eros. Ancora non avrete intenzione di lasciarvi andare.