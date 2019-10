Ottobre sarà un mese particolarmente favorevole dal punto di vista astrale e zodiacale per i nati sotto i segni del Capricorno e dello Scorpione. I primi vivranno un periodo particolarmente roseo con il partner, mentre i secondi riceveranno molte gratificazioni sul lavoro. Il Leone, invece, dovrà fare i conti con una seria crisi sentimentale del rapporto di coppia.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): ottobre sarà per voi un mese di cambiamenti, non tutti positivi.

La crisi sentimentale con il partner, che va avanti già da tempo, potrebbe ripercuotersi anche sul vostro lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non esitate a dare una risposta decisa e concreta ad una proposta da parte del vostro partner se non volete che pensi che voi abbiate dei dubbi sulla solidità del rapporto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): ascoltate i consigli degli amici più stretti che avete perché potrebbero essere molto utili per farvi fare la scelta giusta in un bivio che la vita vi presenta.

Le previsioni per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): le tensioni con il partner saranno superato solo sul finire del mese. È probabile che nella prima decade di ottobre vi sentirete piuttosto demotivati e scarichi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ci sarà da rivedere un progetto di lavoro che vi è costato molto tempo e fatica ma che il vostro capo non ha apprezzato come avrebbe dovuto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): i sentimenti sono sempre qualcosa di positivo e di bello, ma prestate attenzione alle emozioni forti che potrebbero avere ripercussioni sul vostro umore.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): è facile che voi dobbiate cercare nuovi orizzonti lavorativi perché l'impiego professionale attuale non vi porta entusiasmo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ora è tempo di fare una scelta d'amore seria e responsabile.

Nelle coppie c'è qualche momento di disagio che non avevate preventivato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): il vostro segno zodiacale è uno dei più favoriti di questo mese, soprattutto in ambito professionale: il lavoro, infatti, vi riserverà successi, soddisfazioni e gratificazioni importanti.

L'oroscopo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): assieme allo Scorpione, sarete molto favoriti sul lavoro nella realizzazione di un incarico di responsabilità.

Bene anche la relazione con il partner: molta felicità nelle due settimane centrali.

Toro (21 aprile – 21 maggio): il mese partirà con una luna opposta al vostro segno zodiacale. Nella prime due settimane di ottobre dovrete risolvere alcune questioni burocratiche che rallentano le vostre attività di business e affari.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): piccoli problemi in casa con una ristrutturazione domestica che non va esattamente come avevate previsto.

Qualche inconveniente di troppo vi porterà spese economiche in più.