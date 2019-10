Durante la settimana che va da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, la Luna nel segno dello Scorpione, conferirà ai nativi del segno tanta passione all'interno della propria relazione di coppia, soprattutto tra lunedì e martedì; mentre per i Gemelli inizialmente potrebbero esserci dei problemi in ambito lavorativo, ma riuscirà a riprendersi alla grande.

Venere in Capricorno, e la Luna nel fine settimana, faranno in modo che i nativi di tale segno diano il massimo in ogni ambito, mentre l'Ariete presterà molta attenzione per quanto riguarda le faccende amorose, proponendo dei nuovi progetti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la vostra situazione sentimentale vi sta molto a cuore e durante la settimana sarete particolarmente inclini ad amare il partner come non avete mai fatto, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà nel segno del Sagittario.

Preparatevi dunque a serate di passione, e giornate utili per portare avanti la vostra meravigliosa storia d'amore. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle sorprese. Ciò nonostante arriverà anche una delusione dovuta ad un progetto finito male. Voto - 7,5

Toro: la settimana inizierà sottotono per i nativi del segno, con una Luna nuova in Scorpione che vi creerà delle tensioni in ambito sentimentale.

Cercate di mantenere un alto profilo ed evitate possibili incomprensioni per non aggravare la situazione. Sul posto di lavoro non mancheranno i successi lavorativi, anche se ci saranno tante mansioni da portare a termine. Con la vostra concentrazione e determinazione, riuscirete a farcela. Voto - 7

Gemelli: settimana tra alti e bassi per i nativi del segno. Cercherete di dedicarvi ai sentimenti, ma si presenteranno tanti, troppi ostacoli da affrontare che vi demoralizzeranno.

Avrete bisogno del sostegno del partner per uscire da questa situazione, non mollate. Per quanto riguarda il lavoro potrete assistere a dei cambiamenti. Ciò nonostante saprete abituarvi presto, ottenendo dei buoni risultati anche grazie a delle collaborazioni. Voto - 7

Cancro: sarete seducenti e passionali nella vostra relazione di coppia, grazie a Venere splendente nel vostro segno. Avrete voglia di trascorrete le ore libere con la vostra dolce metà.

Potreste inoltre proporre un piccolo viaggio con il solo scopo di divertirvi. In ambito lavorativo, sono in netto miglioramento i rapporti con i colleghi e con chi ultimamente vi ha fatto arrabbiare. Ciò vi metterà di buon umore, mettendo a segno degli ottimi risultati, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Voto - 8

Leone: in ambito sentimentale potrebbe esserci qualche contrasto all'inizio della settimana. C’è chi non ha ancora superato una delusione, ma ha voluto comunque intraprendere una nuova relazione. Siate più sicuri delle vostre scelte. Sul posto di lavoro, potrebbero esserci delle problematiche da affrontare, ma con l'aiuto di un collega fidato, saprete cavarvela. Se siete alla ricerca di un impiego, avrete buone possibilità di riuscita. Voto - 6,5

Vergine: la settimana inizierà sottotono per i nativi del segno. Ciò nonostante, quando la Luna transiterà nel segno del Capricorno, recupererete parecchio per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale, dovrete soltanto riuscire a rimediare a degli errori commessi in precedenza. Sul posto di lavoro sarà molto dura affrontare determinate mansioni, piuttosto complicate. Probabilmente vi servirà un po’ di tempo in più oppure l'aiuto di un collega. Voto - 6,5

Bilancia: settimana molto positiva per i nativi del segno. La sfera sentimentale riserverà per voi dei dolci momenti con il partner, e grazie al passaggio di Venere potreste riuscire a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. In ambito lavorativo, dovrete viaggiare molto, ma vi permetterà di fare qualcosa di diverso dal solito, che stimolerà la vostra mente e vi farà passare delle giornate movimentate. Voto - 8

Scorpione: la Luna sarà nel vostro segno durante le giornate di martedì e mercoledì, e sarete particolarmente fortunati. Sfruttate il momento per portarvi avanti con il lavoro oppure per dire qualcosa di importante alla vostra anima gemella. Al lavoro sarete particolarmente creativi, ma ci saranno tante mansioni da svolgere e sarà richiesta tutta la vostra concentrazione e determinazione. Voto - 8

Sagittario: passerete delle buone giornate per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete modo di fare diversi progetti, che riguarderanno la casa o un matrimonio, utili per consolidare il vostro rapporto. Anche per i cuori solitari gli affetti saranno in primo piano. In ambito lavorativo se avete delle questioni legali in corso, dovrete cercare di affrontarle e risolverle nel più breve tempo possibile. Non vi mancherà l’energia per mettervi in vista e conquistare la posizione che vi spetta. Voto - 7,5

Capricorno: con la Luna in quadratura al vostro segno, passerete delle giornate molto positive. Chi dovrà fare una scelta in amore vivrà dei momenti molto importanti della propria vita, mentre chi è da solo avrà modo di frequentare persone piacevoli e simpatiche. L'ambito lavorativo passerà in secondo piano, considerato che ci saranno poche mansioni da svolgere, che tutto sommato, andranno molto bene, permettendovi di ottenere dei buoni guadagni. Voto - 7,5

Acquario: sarà una settimana molto positiva per i nativi del segno. Nonostante le giornate di lunedì e martedì non saranno granché, le altre giornate andranno molto bene, complice Giove in quadratura al vostro segno. Ci saranno tante novità per quanto riguarda l'ambito sentimentale, tanto da passare dei momenti felici in compagnia del vostro partner. In ambito lavorativo, potreste riuscire nuovamente a fare del vostro meglio, considerati alcuni recenti fallimenti. Voto - 8

Pesci: potrebbero esserci incontri e decisioni che cambieranno drasticamente le situazioni, alcuni rapporti potrebbero giungere a termine. Sul posto di lavoro aspettatevi delle sorprese e un possibile successo lavorativo. Saprete come portare a termine le vostre mansioni e grazie alla vostra intraprendenza, e al sostegno di Marte, riuscirete ad ottenere degli ottimi risultati. Voto - 8,5