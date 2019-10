Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Giove sui gradi del Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sulla quinta casa del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche del 1° novembre per i 12 segni zodiacali.

Stress per il Cancro

Ariete: umore 'flop'. Dopo qualche giorno di iperattività ecco che i nati del segno potrebbero invertire il trend questo venerdì a causa delle dissonanze planetarie che abbasseranno il loro tono umorale con la spiacevole conseguenza di renderli svogliati.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà stracolmo ed i nativi potranno indirizzare tali forze odierne ovunque preferiranno, traendone probabili gratificazioni morali.

Gemelli: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe rendere perplessi i nati Gemelli che, impulsivamente, chiederanno numi all'interessato senza, però, ottenere alcun riscontro.

Cancro: stressati. La moltitudine di incombenze che questo venerdì i nativi si troveranno di fronte li scoraggerà sulle prime per poi renderli esausti ed oltremodo stressati a fine serata.

Distrazioni per la Bilancia

Leone: relax.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gli eventi inaspettati dell'ultimo periodo potrebbero aver destabilizzato alcuni nativi e stranito altri, quindi è probabile che in questa giornata molti nati Leone decideranno di dedicarsi al relax per riordinare le idee.

Vergine: bugiardi. Una menzogna detta qualche giorno fa potrebbe irrimediabilmente venire a galla questo venerdì mettendo in un'imbarazzante situazione i nati Vergine che non sapranno come uscirne 'indenni'.

Bilancia: distratti. Mercurio dissonante ed in contrasto con Marte nel loro segno renderà, con tutta probabilità, distratti i nativi durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Scorpione: confidenze. Un pensiero opprimente sembra non voler abbandonare le loro menti e, come conseguenza, i nati Scorpione sentiranno probabilmente l'esigenza di confidarsi con un'amica fidata.

Capricorno stacanovista

Sagittario: opportunità.

Venerdì in cui i nati del segno potrebbero ricevere una proposta professionale allettante ma non immediata che farebbero bene a vedere con occhio lungimirante cercando di non farsi sfuggire l'occasione.

Capricorno: stacanovista. Lavoreranno duramente da mattina a sera in queste 24 ore con la soddisfazione di vedere avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Acquario: cambi di rotta.

Stufi del capo o esausti delle mansioni lavorative saranno, con tutta probabilità, molti i nativi che oggi accarezzeranno l'idea di cambiare rotta lavorativa. Sarà bene che ponderino a dovere tale scelta perchè Saturno ed Urano sembrano contrari ad un cambio d'ambiente.

Pesci: famiglia. Il focus odierno dei nati Pesci potrebbe essere orientato sul fronte familiare dove verrà chiesto il loro supporto che aiuterà a risolvere la faccenda in questione.