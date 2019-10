Sabato 19 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno stabile in Pesci.

Ariete taciturno

Ariete: silenziosi.

La voglia di comunicare potrebbe essere sotto i livelli standard per i nativi in questo sabato autunnale, specialmente chi tra loro dovrà adempiere ad i propri doveri professionali.

Toro: distratti. Mercurio ed il Sole si scontrano appannando la fluidità di idee dei nati Toro che farebbero meglio a procrastinare le incombenze pratiche meno urgenti a data da destinarsi.

Gemelli: routine. Giornata senza infamia e senza lode quella che potrebbero dover affrontare i nati del segno.

Dedicarsi ad un nuovo hobby che ottimizzi il tempo libero a loro disposizione potrebbe rivelarsi un'ottima idea.

Cancro: gelosi. Sul fronte amoroso qualche battaglia sarà più che probabile in quanto Venere nel loro Elemento verrà 'frenata' da Urano, che marcia all'indietro, andando ad acuire la gelosia nativa, anche immotivata.

Spese extra per Vergine

Leone: relax. Il fine settimana entra nel vivo ma le energie venir meno a causa del contrasto mercuriale che, con ogni probabilità, farà optare i nati Leone per ritagliarsi ampi spazi di relax che serviranno a ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Vergine: spese extra. Il fare spericolato spesso non premia ed alcuni nativi potrebbero 'pagare' il loro mood leggero dei giorni scorsi con qualche spesa non preventivata, che poteva benissimo essere risparmiata.

Bilancia: famiglia originaria. Il focus del sabato nativo potrebbe essere orientato verso le vicende familiari dove il loro supporto verrà richiesto. L'aiuto tempestivo che forniranno sarà ben apprezzato.

Scorpione: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno potrebbe essere sotto lo zero rendendoli, come spiacevole conseguenza, dispotici verso le persone con cui avranno a che fare.

Finanze 'flop' per Capricorno

Sagittario: amore 'flop'. Lo scontro Aria-Acqua in onda questo sabato potrebbe avere risvolti poco concilianti nelle faccende di cuore dei nati Sagittario che, con ogni probabilità, sentiranno la necessità di evadere dalla quotidianità affettiva.

Capricorno: finanze 'flop'. Il settore finanziario dei nati del segno andrà attenzionato a dovere eliminando le spese a cadenza che oramai hanno fatto il loro tempo.

Acquario: figli. Il pensiero dei nativi, con tutta probabilità, andrà alla prole ed alla loro educazione con cui vi sarà un vivace scambio di opinioni assieme all'amato bene.

Pesci: oziosi. Scollarli dalla poltrona o dal divano sarà impresa ardua perché preferiranno oziare piuttosto che mettersi in gioco, pur coi reiterati inviti di partner ed amici.