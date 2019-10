Martedì 8 ottobre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio sarà nel segno dello Scorpione. Marte, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sull'orbita del Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno in Pesci e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario.

Amore 'top' per Gemelli

Ariete: indisponenti. La congiunzione Luna-Venere probabilmente andrà ad inasprire i toni nell'ambiente lavorativo dei nati Ariete che farebbero bene a mordersi la lingua prima di esternare il loro malcontento.

Toro: fiacchi. Scarno il bottino energetico odierno dei nati del segno che, con ogni probabilità, saranno svogliati nell'eseguire le mansioni lavorative. Un giorno di ferie, ove possibile, sarà l'ideale.

Gemelli: amore 'top'. I due Luminari nel loro Elemento strizzeranno l'occhio alle faccende di cuore dei nati Gemelli, rendendo pieno di coccole ed affettuosità il clima nel focolare domestico.

Cancro: finanze 'flop'.

Il settore economico dei nativi andrà esaminato con cura, come chiederà a gran voce Urano in retrogradazione. Eliminare le spese superflue si rivelerà una saggia mossa.

Relax per Leone

Leone: relax. Dopo il duro lavoro dei giorni scorsi, questo martedì i nati Leone vorranno permettersi 24 ore di meritato riposo che li aiuterà a ritemprare il loro benessere psico-fisico. Amore in stand-by.

Vergine: dispersivi.

Sebbene le energie non dovrebbero mancare potrebbe essere la dissonanza Mercuriale a renderle vane in quanto i nati del segno, con ogni probabilità, avranno qualche difficoltà ad indirizzarle a dovere.

Bilancia: figli. Il focus del martedì nativo potrebbe essere orientato verso la prole dove trovare un compromesso sarà la strategia ideale per non inasprire i toni e, allo stesso tempo, far contento il proprio erede.

Scorpione: spese extra. Una spesa non preventivata potrebbe sopraggiungere in questa giornata mettendo in allarme i nativi. Farebbero bene ad estinguere il debito prima possibile, onde evitare qualsiasi mora.

Incontri 'top' per Acquario

Sagittario: attriti amorosi. Nel focolare domestico qualche asperità sarà da mettere in conto ed i nati del segno non faranno nulla, con ogni probabilità, per distendere gli animi gelidi.

Capricorno: incontentabili. Chiederanno la 'Luna' all'amato bene senza rendersi, però, realmente conto delle loro richieste utopiche almeno sino al tardo pomeriggio, quando torneranno sui loro passi chiedendo venia.

Acquario: incontri fortunati. I due Luminari e Venere si incontreranno dando vita a bellissime occasioni d'incontro per i nati Acquario. Sia nell'ambito professionale che amoroso queste conoscenze andranno approfondite.

Pesci: stressati. Tra casa, famiglia e lavoro ci sarà ben poco tempo da dedicare a loro stessi ed i nati Pesci potrebbero accusare tale frenesia con un lieve stress nelle ore serali.