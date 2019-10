Giovedì 17 ottobre 2019 a livello astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Marte saranno sui gradi della Bilancia.

Venere e Mercurio saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno in Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: focosi.

Il contrasto tra Luna e Venere non andrà ad inficiare le faccende di cuore dei nativi, anzi potrebbe premiarle con una buona dose di passionalità nelle arti amatorie assieme al partner.

2° posto Leone: ottimista. Dopo giorni di Luna taurina, questo favorevole passaggio in Gemelli darà, c'è da scommetterci, una sferzata d'entusiasmo ai nati Leone che vedranno il prossimo futuro in un'ottica più ottimistica.

3° posto Gemelli: briosi. Giovedì all'insegna della spensieratezza e del buonumore per i nati del segno che, con ogni probabilità, riusciranno anche ad essere 'contagiosi' con la loro favorevole predisposizione d'animo odierna.

I mezzani

4° posto Sagittario: solari. Il loro lato più scanzonato potrebbe venir fuori sollecitato dalla Luna in Gemelli, con grande soddisfazione di partner ed amici, i quali da molto tempo non godevano della loro spensierata e divertente compagnia.

5° posto Acquario: creativi. I Pianeti odierni potrebbero donare ai nativi un bel bottino di creatività che andrebbe messa immediatamente in atto, specialmente per coloro che svolgono un'attività autonoma.

6° posto Capricorno: revisioni. La quotidianità in questo giovedì d'ottobre andrà revisionata passo dopo passo come suggeriscono Saturno ed Urano retrogrado. Amore in secondo piano.

7° posto Bilancia: relax.

La routine giornaliera non andrà probabilmente molto a genio ai nati del segno, che opteranno per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Toro: fiacchi. Sono poche le energie a cui potranno fare affidamento i nati Toro questo giovedì. Sommandoci anche una certa svogliatezza d'intenti, ecco che sarebbe meglio che scelgano di prendersi un giorno di ferie.

9° posto Ariete: affaccendati. Le urgenze da ultimare in giornata potrebbero risultare più del solito, ma i nativi non si tireranno certo indietro, arrivando a fine turno esausti ma estremamente soddisfatti.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: attriti amorosi. I due Luminari e Venere si guardano di traverso ed a pagarne, con ogni probabilità, le conseguenze potrebbero essere proprio i nati Cancro con qualche diverbio acceso con l'amato bene.

11° posto Vergine: distratti. Poche le idee ed anche confuse quelle che probabilmente avranno i nativi questo giovedì a causa delle asperità planetarie. Farebbero bene a procrastinare le incombenze meno urgenti.

12° posto Pesci: oziosi. Non avranno granché voglia di mettersi in gioco ed infatti probabilmente alcuni opteranno per dedicarsi ad uno dei sette vizi capitali, nonché il più affine alle loro peculiarità: l'accidia.