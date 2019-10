Mercoledì 30 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove stazionare in Sagittario, mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Mercurio, il Sole e Venere saranno invece nell'orbita dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Intanto Urano continuerà il suo moto in Toro, così come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: briosi. Il loro entusiasmo e la loro briosità risulteranno probabilmente contagiosi con chiunque avranno a che fare, dalle amicizie all'ambiente professionale.

2° posto Sagittario: polivalenti. Mercoledì i nativi vorranno misurarsi su più fronti e, con ogni probabilità, riusciranno nel loro intento riscuotendo anche soddisfacenti gratifiche morali.

3° posto Leone: entusiasta. I progetti professionali sembreranno proseguire a gonfie vele e sarà merito della congiunzione Luna-Giove che metterà in secondo piano l'avversità del duetto Sole-Venere nell'avverso Scorpione. Sarà doveroso, però, non eccedere nelle spese al momento.

I mezzani

4° posto Bilancia: relax. Dopo le scorse giornate, risultate spesso e volentieri alquanto faticose, adesso i nativi potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

5° posto Pesci: regime alimentare. Mercoledì i nativi si renderanno conto, con tutta probabilità, che il loro regime alimentare avrebbe bisogno di essere rivoluzionato strizzando l'occhio ad una versione più salutare.

6° posto Scorpione: silenziosi. Saranno 24 ore in cui i nati Scorpione potrebbero decidere di assumere un atteggiamento taciturno anziché esternare il loro malcontento, specialmente nell'ambiente professionale.

7° posto Capricorno: poco lucidi. Fluidità di pensiero e concentrazione potrebbero far difetto ed i nativi, come inevitabile conseguenza, diverranno inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze.

8° posto Toro: fiacchi. Il bottino energetico di questa giornata autunnale risulterà probabilmente scarno ed i nati del segno avvertiranno una scarsa voglia di darsi da fare. Sarà bene che, ove possibile, prendano un giorno di ferie dal lavoro.

9° posto Cancro: umore basso. Lo scontro tra il Sole e la Luna potrebbe coinvolgere i nati Cancro abbassando il loro tono umorale dal primo pomeriggio. Farebbero bene a svolgere le incombenze più importanti durante le ore mattutine.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stress. Le numerose urgenze pratiche che gli Astri metteranno sul cammino odierno dei nati Vergine potrebbero mettere a serio rischio la loro tranquillità. Lo stress sarà dietro l'angolo.

11° posto Acquario: amore 'flop'. Diverbi per questioni di poco conto saranno probabili in questa giornata piena di dissonanze planetarie per i nati Acquario. Evitarle sarà possibile con un pizzico di diplomazia.

12° posto Gemelli: turbati. Lo strano comportamento di un amico potrebbe turbare i nati del segno che, dopo un iniziale smarrimento, chiederanno lumi all'interessato.