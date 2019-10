Il nuovo mese ha appena avuto inizio ed è interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la seconda giornata di ottobre. Inizia per lo Scorpione un momento estremamente positivo, sia in amore che in ambito lavorativo e lo stesso vale per il Capricorno, che già da subito noterà un netto miglioramento fisico. Al contrario il Leone vivrà una giornata sottotono e non mancheranno le polemiche e i contrasti.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 2 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, 2 ottobre, segno per segno

Ariete: rispetto alle giornate precedenti finalmente arriva per il segno un momento di recupero e serenità. Finalmente potrete spogliarvi dalle paure e dalle insicurezze e ricominciare a lottare per ottenere i risultati prefissati. Mentre sul lavoro questo recupero sarà da subito visibile, in amore potreste dover affrontare ancora qualche problematica, ma non demordete, ottobre sarà un mese vantaggioso per il segno.

Toro: quella di mercoledì 2 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata leggermente sottotono per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico.

Qualcuno potrebbe infatti accusare un calo di energie e risentire di lievi malesseri fisici, sarà tuttavia un momento positivo per quanto riguarda l’amore e l’ambito lavorativo. Gli astri premiano l’impegno e la costanza, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: quella di domani sarà una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i sentimenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vi sentirete leggeri e spensierati, sarà il momento ideale per concedersi un momento di svago in compagnia degli amici e della persona del cuore, anche gli incontri sono favoriti. Particolarmente fortunati si riveleranno i rapporti con i nati sotto il segno del Cancro, del Leone e dello Scorpione. Al contrario gli astri consigliano di non tirare eccessivamente la corda per quanto riguarda il fisico, da questo punto di vista sarebbe meglio cercare di limitate gli sforzi.

Cancro: con Giove in posizione favorevole il mese di ottobre inizia nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno zodiacale. Tuttavia durante il mese precedente alcuni cambiamenti potrebbero non avervi trovato del tutto d’accordo ed ora metabolizzare la nuova realtà potrebbe sembrare complicato. Gli astri consigliano di ritagliarsi dei momenti per se, per elaborare i nuovi accaduti e trovare il modo più semplice per abituarcisi.

Leone: quella di mercoledì 2 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie, ma anche affrontare alcune problematica di carattere emotivo. Il consiglio degli altri è quello di evitare le polemiche in amore, cercate di essere meno critici e più aperti al dialogo con il partner. Da giovedì partirà un buon momento di recupero, destinato ad accompagnarvi per tutta la durata del nuovo mese.

Vergine: sarà una giornata positiva per il segno, è un momento interessante dal punto di vista lavorativo, dove potrebbero nascere interessanti opportunità, ma anche per quanto riguarda i sentimenti e i nuovi incontri.

Tuttavia questo mercoledì l’opposizione della Luna potrebbe creare dei fastidi fisici ai nati sotto il segno della Vergine, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e/o accusare malesseri stagionali. Concedetevi un po’ di riposo, potrete presto recuperare.

Bilancia: siete tra i segni preferiti di questa prima settimana di ottobre, dunque cercate di sfruttare al massimo questo momento per avanzare una proposta, confessare i vostri sentimenti alla persona amata o cercare delle soluzioni, che riguardino queste l’ambito sentimentale o la sfera lavorativa. Insomma non abbiate paura di rischiare, secondo il presagio degli astri siete destinati ad avere successo.

Scorpione: ottimo recupero dal punto di vista lavorativo, durante questa nuova settimana potrebbero nascere delle interessanti opportunità per il futuro, qualcuno potrebbe iniziare delle nuove collaborazioni o sottoscrivere un vantaggioso contratto lavorativo. Alti e bassi all’interno della sfera sentimentale, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero essere tentati dal compiere una piccola trasgressione. Attenzione, una volta intrapresa la vostra scelta, non potrete più tornare indietro.

Sagittario: quella di mercoledì 2 ottobre si rivelerà una giornata sottotono per il segno, che vivrà un momento di pessimismo ed indecisione. Soprattutto coloro i quali hanno da poco iniziato un nuovo cammino, che sia questo di natura professionale o anche sentimentale, potrebbero trovarsi a guardare indietro e non essere soddisfatti della scelta intrapresa. Gli astri ci fanno sapere che si tratta solo di un momento passeggero, non dategli troppo peso e soprattutto non prendete decisioni affrettate.

Capricorno: un oroscopo importante protegge i nati sotto il segno del Capricorno durante queste prime giornate di ottobre. È un buon momento dal punto di vista fisico, le energie non mancano, così come anche la voglia di fare. In ambito lavorativo gli astri favoriscono le iniziative, coloro i quali vogliono lanciare un progetto o desiderano dare vita ad una nuova attività, potranno fare affidamento su un quadro astrale molto favorevole. Al contrario degli alti e bassi restano all’interno della sfera sentimentale, ma anche in tal senso si avrà presto recupero.

Acquario: è un momento sottotono per il segno, che sta vivendo un forte momento di indecisione e pessimismo. In ambito lavorativo, nonostante i vostri sforzi, i successi ambiti sembrano non voler arrivare, mentre all’interno della sfera sentimentale e dei rapporti familiari non mancano le incomprensioni e le discussioni. Il consiglio degli astri per queste giornate è quello di limitare le polemiche, se necessario concedetevi un momento di solitudine per cercare di rimettere ordine nei vostri pensieri.

Pesci: una buona condizione astrologica protegge i nati sotto il segno dei Pesci, tuttavia durante la giornata di mercoledì 2 ottobre qualcuno potrebbe incontrare dei piccoli intoppi. Gli astri mettono in guardia i nati sotto questo segno dalla vicinanza di persone attratte solo da motivi opportunistici, qualcuno potrebbe cercare di infangare il vostro lavoro e/o le vostre qualità. Cercate di prendere presto le distanze dai falsi amici. Serenità in amore.