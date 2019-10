La seconda settimana del mese sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Sarà una giornata di recupero per il Leone, per il quale le prossime giornate si riveleranno favorevoli per i sentimenti, ma anche per i Pesci, che potranno fare affidamento sulla protezione dei pianeti e saranno dunque favoriti in amore e creativi sul lavoro.

Al contrario la Vergine potrebbe vivere un momento sottotono. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute della giornata di giovedì 10 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, giovedì 10 ottobre 2019, segno per segno

Ariete: questa di rivelerà una giornata più positiva di quelle precedenti, il recupero si farà finalmente sentire e vi tufferete nel week end con una forza ed energia nuova.

Si torna a parlare di sentimenti, dunque è bene per i nati sotto questo segno avere le idee chiare sulla persone che si hanno intorno. Favoriti gli incontri.

Toro: è una giornata vantaggiosa per gli affari e le questioni professionali, durante le prossime ore infatti sarà possibile concludere delle trattative vantaggiose e qualcuno potrebbe incrementare i propri guadagni. Ottobre si sta rivelando un mese difficile per coloro i quali vivono in un rapporto di coppia instabile e qualcuno potrebbe prendere decisioni importanti, come concludere la propria relazione.

Gemelli: sono giornate positive per il segno, ma anche abbastanza impegnative, d’altronde per riuscire a fare tutto ciò di cui desiderate occuparvi vi servirebbero giornate lunghe almeno 30 ore. Giovedì 10 ottobre la stanchezza potrebbe farsi sentire, costringendovi a tirare un po’ il freno. Sarà comunque l’occasione perfetta per dedicarsi al partner e alla famiglia, anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: saranno 48 ore molto positive per il segno sotto tutti i punti di vista. Si inizia con un buon recupero fisico, energico e grintoso il segno non avrà paura di esporsi per raggiungere i suoi obiettivi. È un buon momento per la sfera professionale, chi desidera avanzare una proposta o iniziare un nuovo progetto potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle. Anche coloro i quali sono alla ricerca di un’occupazione potrebbero ricevere una telefonata inaspettata.

Meglio l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Leone: inizia un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti e chi durante le giornate precedenti ha attraversato dei momenti sottotono, con frequenti litigate e discussioni con il partner, potrà recuperare. Tuttavia Venere non è del tutto amica, dunque sarà bene agire con cautela, fare un passo alla volta. Sarà una giornata sottotono per il fisico, la stanchezza accumulata si farà sentire e qualcuno potrebbe risentire di banali fastidi o malesseri di stagione.

Vergine: a causa di fattori esterni, come per esempio problemi lavorativi e/o economici, quella di giovedì 10 ottobre sarà una giornata piuttosto movimentata e non priva di tensioni per il segno. Il consiglio degli astri è di evitare di riversare questo malumore all’intero del rapporto di coppia. Week end positivo per i single alla ricerca dell'anima gemella.

Bilancia: in questa giornata non avrete piena libertà d’azione, sarà un venerdì faticoso, sullo sfondo di una settimana perplessa e piena di imprevisti. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico ed accusare lievi malesseri, sarà meglio concedersi un po’ di riposo e rimandare impegni e decisioni all’inizio della nuova settimana. Recupero durante il week end.

Scorpione: sarà una giornata estremamente vantaggiosa per il segno con Venere, Luna, Giove e Mercurio favorevoli, che vi danno una marcia in più e vi aiutano ad uscire vincenti da ogni situazione. Sarà una giornata ideale per concludere una una compravendita o una trattativa. L’amore sarà tra i protagonisti di questa giornata e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: le prossime giornate si riveleranno positive per coloro i quali desiderano recuperare un rapporto sentimentale, sia questo un amore o un’amicizia. È arrivato per il segno il momento di fare marcia indietro, guardarsi dentro e ricercare la propria felicità. Durante il week end ci sarà un buon recupero fisico, potrebbe essere il momento ideale per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici.

Capricorno: il transito iniziato da Venere durante la giornata di martedì si sta rivelando positivo per il segno, soprattutto per i sentimenti e i rapporti interpersonali. A trarne maggior vantaggio sono soprattutto i rapporti con Scorpione, Toro e Vergine, anche le relazioni che nascono in questo periodo con questi segni sono destinate a rivelarsi significative per il futuro. Al contrario dei contrasti potrebbero nascere con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone, siate cauti.

Acquario: ottobre 2019 si sta rivelando un po’ faticoso per il segno, non solo per il fisico ma anche e soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli altri e l’amore. Per i prossimi tre giorni il consiglio delle stelle è di stare a riposo, ma soprattutto di non esporsi troppo, sia in ambito lavorativo che in amore. Cercate di limitare i contrasti e dedicatevi un po’ di tempo per riflettere e stanare le problematiche.

Pesci: tra le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 potreste ricevere una notizia molto positiva, forse una chiamata da tempo attesa o un risarcimento monetario. Qualcuno inoltre potrebbe avere l’idea giusta che, se non avrete paura di esporvi e di parlare con chi di dovere, porterà al raggiungimento di un buon successo personale. Stelle positive anche per l’amore, incontri favoriti nel week end.