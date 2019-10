Durante il fine settimana dal 5 e al 6 ottobre 2019 troveremo Plutone, Saturno e Luna nel segno del Capricorno, mentre Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione. Venere, Marte e il Sole stazioneranno in Bilancia, Giove permarrà in Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro come Nettuno che rimarrà sull'orbita dei Pesci.

Toro stacanovista

Ariete: la Luna di Terra con Urano e Saturno nello stesso elemento potrebbero provocare una dispersione d'energia nel weekend.

I nativi si daranno tanto da fare su più fronti portando però poche soddisfazioni e tanta stanchezza a casa.

Toro: stacanovisti. La triade di Terra in onda questo fine settimana privilegerà le questioni professionali dei nativi donando loro con ogni probabilità una gran quantità di energie che saranno indirizzate nei progetti professionali in essere.

Gemelli: perplessi. L'atteggiamento sopra le righe dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Gemelli che chiederanno immediatamente spiegazioni in merito.

Cancro: umore 'flop'. Continua il periodo poco soddisfacente dei nati Cancro che non possono ancora contare sui favori astrali, nel weekend il loro umore potrebbe ancora essere decisamente basso.

Fortuna per Vergine

Leone: focus lavorativo. Weekend dedito alle faccende professionali come vorranno i pianeti di Terra. I nati Leone non se lo faranno ripetere due volte. Amore in stand-by.

Vergine: fortuna materiale.

Un rimborso o una strepitosa offerta sopraggiungeranno con ogni probabilità nel fine settimana nativo. Qualche probabile attrito amoroso durante le ore serali del sabato.

Bilancia: routine. Giornate tranquille quelle che potrebbero dover affrontare i nati del segno. Sarà bene che optino per un mood orientato sul relax per ricaricare le batterie in vista della settimana prossima.

Scorpione: acuti. Mercurio appena sbarcato nel loro segno metterà l'accento sulla fluidità di pensiero andando a premiare i nativi che operano nelle materie artistiche. Creatività al 'top'.

Capricorno allegro

Sagittario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà scarno, rendendo i nati Sagittario svogliati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Capricorno: allegri. Per una volta vorranno dedicare il weekend esclusivamente all'amato bene, che ne sarà entusiasta. Probabile gita fuori porta e/o cena galante con fuochi d'artificio sotto le lenzuola nella giornata di domenica.

Acquario: cambio di rotta. I nativi potrebbero decidere di cambiare improvvisamente rotta. Farebbero bene a ponderare a dovere tale scelta non supportata dagli Astri.

Pesci: romantici. Fine settimana di coccole quello che con tutta probabilità si prospetta per i nati del segno. Le questioni professionali, anche in queste due giornate, non saranno la loro priorità.