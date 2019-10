Il decimo mese dell'anno sta per concludersi. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche delle ultime giornate di ottobre 2019 a partire da lunedì 21 ottobre. Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute fino al 31 ottobre, per comprendere come affrontare gli ultimi 10 giorni del mese, primo dell'arrivo del mese di novembre.

Ariete: gli ultimi giorni del mese saranno particolarmente interessanti, sia in campo sentimentale che lavorativo.

In tutti i settori, infatti, otterrete successi, evitate però degli azzardi nel weekend.

Toro: conclusione altalenante per il segno, con Venere in opposizione non sarà semplice gestire alcune relazioni, mentre invece in campo professionale ci saranno dei risvolti positivi. È importante che voi guardiate al futuro con ottimismo.

Gemelli: è un buon momento per i nati sotto questo particolare segno. Con il concludersi di ottobre non mancherà un buon recupero e un'ottima ripresa in campo sentimentale, ma anche lavorativo.

Supererete delle tensioni e potrete gettarvi in nuove sfide.

Cancro: le ultime giornate di ottobre saranno favorevoli e potrete gestire meglio alcune situazioni difficili legate al settore professionale. Ci sarà anche una buona ripresa a livello sentimentale con Venere dalla vostra parte.

Leone: in questo periodo è importante che gestiate in particolare il lato economico. Evitate azzardi ed anche errori, che possono presentarsi in campo professionale.

In amore, con la luna nel segno potreste vivere dei disagi.

Vergine: sono in arrivo delle buone intuizioni in campo lavorativo, dovrete sfruttarle in particolare nel concludersi della quarta settimana di ottobre. Con la luna dalla vostra parte otterrete un buon successo in campo amoroso.

Come finisce il mese di ottobre? Le stelle per tutti i segni

Bilancia: giornate ricche di intuizioni quelle di fine mese.

I nati sotto questo particolare segno, potranno sfruttare questo periodo per organizzare al meglio alcune situazioni nate di recente in campo professionale. Giove è dalla vostra parte, anche se Saturno contro potrebbe rallentarvi un po'.

Scorpione: nelle ultime giornate del mese il Sole sarà nel segno, in questo modo potrete sfruttare delle buone intuizioni per ottenere dei risultati nel lavoro. È un periodo di ripresa anche in campo sentimentale.

Sagittario: sono in arrivo delle buone giornate per i nati Sagittario.

Sia nel lavoro che in amore la situazione è favorevole, in particolare, in questo momento potrete godere di ottime intuizioni.

Capricorno: evitate azzardi in questo periodo di fine mese, potreste incorrere in problematiche non previste. In particolare nel weekend cercate di mantenere la calma. In amore è possibile invece fare delle scelte importanti.

Acquario: la fine di ottobre vi vedrà sottotono.

In particolare, ci sono delle questioni da sistemare in ambito professionale. In amore ci sono dei problemi da risolvere, cercate di essere però prudenti.

Pesci: il sole sarà favorevole per voi nelle ultime giornate di ottobre e potrete tirare le somme. È possibile che rimangano dei fastidi al livello lavorativo, che saranno però compensati da nuove opportunità nei sentimenti.