Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole viaggiare dallo Scorpione, dove c'è Mercurio, sino al segno del Sagittario, dove vi è Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al segno del Capricorno, incontrando Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, come Urano nel segno del Toro. Infine, il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni zodiacali riguardanti lavoro ed amore per l'Acquario nel mese di novembre.

Amore

Novembre potrebbe rivelarsi un mese di fondamentale importanza per i nati Acquario perché i contrasti in onda saranno molti e le loro scelte a riguardo intaccheranno, più del solito, il loro percorso amoroso. Da un lato Venere, prima guardinga poi severa, e dall'altro Mercurio in angolo dissonante potrebbero creare un mix di eventi nettamente differenti durante il mese. Nella prima parte, sino a giorno 20, i nativi potrebbero vestire i panni da detective per scovare qualche indizio circa le loro preoccupazioni di tradimento che li porterà, se confermate, a repentine quanto brutali rotture di relazioni amorose.

Nella seconda parte, dal 21 in poi, col netto contrasto tra Venere e Mercurio potrebbero respirare un'aria rinnovata che, grazie alle loro scelte drastiche, gli aprirà le porte a nuove possibilità affettive, spesso e volentieri più consone ai loro gusti.

Lavoro

Qualcosa potrebbe non quadrare in ambito professionale nel corso del penultimo mese dell'anno per i nati del segno. Assumere un atteggiamento conciliante e collaborativo, per coloro che operano alle dipendenze altrui, sarà oltremodo difficile con la spiacevole conseguenza che si paleseranno parecchie occasioni di scontro dialettale con i nuovi colleghi.

Sarà bene che sfoderino una buona dose di diplomazia per evitare qualunque controproducente discussione se non vorranno inficiare la loro immagine sul versante lavorativo. Poche, se non nulle, le possibilità da parte degli inoccupati che la loro candidatura venga presa in considerazione. Non se la caveranno granché bene nemmeno i lavoratori autonomi nati nel segno dell'Acquario, che saranno alle prese con un Mercurio dissonante che potrebbe portarli a rischiare un po’ troppo, specialmente in ambito dove non sono 'ferrati', col grande rischio di perdere tempo e ingenti somme di denaro.

Tanti, purtroppo, a novembre saranno i nativi insoddisfatti della loro posizioni lavorative ed alcuni di loro potrebbero optare per un repentino, ma quantomai salutare cambio di rotta professionale. Difficilmente, però, è bene sottolineare che le probabilità di rimettersi in carreggiata professionalmente con una nuova Azienda sarà rinviato al prossimo mese. Giorni fortunati: 17 e 19.