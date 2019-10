Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal domicilio dello Scorpione (dove staziona Mercurio) al Sagittario, dove già sosta Giove, mentre Marte proseguirà il proprio moto in Bilancia. Venere viaggerà dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono pure Saturno e Plutone, nel frattempo Urano stazionerà in Toro e invece Nettuno si troverà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà sui gradi del Cancro.

E' interessante vedere da vicino le previsioni per il Cancro relative a questo undicesimo mese dell'anno 2019.

Amore

Il mese appena trascorso potrebbe aver lasciato l'amaro in bocca ai nati Cancro, viste le asperità planetarie che si portava con sé. Ad ottobre, infatti, litigi ed incomprensioni, anche per questioni di poco conto, non si sono fatti attendere acclarando un periodo burrascoso oltre che gelido affettivamente. Fortunatamente a novembre, grazie sopratutto alla congiunzione Sole-Nettuno nel loro Elemento, il trend dovrebbe invertirsi 'regalando' ai nativi un clima nuovamente caldo ed affettuoso nel focolare domestico, dove ci sarà del romanticismo.

Non sarà probabilmente un mese di grandi trasformazioni, bensì questi 30 giorni potrebbero far capire realmente ai nati del segno cosa cercano in una relazione amorosa e se il partner del momento sia la persona adatta a costruire un futuro assieme su solide basi. Favorevoli le previsioni anche per i single del segno che potranno contare sulle prime tre settimane nelle quali gli incontri, molti dei quali potrebbero rivelarsi interessanti, avranno buone chance di divenire appassionanti flirt.

Lavoro

L'atteggiamento ostile e burbero, che spesso ha contraddistinto i nativi, specialmente a settembre ed ottobre, lascerà probabilmente spazio ad un comportamento più sereno e conciliante. Tale rinnovato mood sarà ben apprezzato da capi e colleghi, che ricambieranno con la stessa 'moneta'. Ad esser maggiormente favoriti, infatti, saranno i nati del segno che operano alle dipendenze altrui perché il clima che respireranno sarà nuovamente favorevole ed a beneficiarne sarà anche la loro voglia di darsi da fare.

Meno interessanti le previsioni dal giorno 21, quando i Pianeti inizieranno ad abbandonare il loro Elemento lasciandoli a tratti perplessi ed a tratti spaesati ma, in quei casi, sarà bene che mantengano un atteggiamento 'conservatore' anziché espansionistico. In tal modo manterranno le posizioni acquisite facilmente nel corso del prossimo futuro.

Durante i primi 15 giorni del mese, i nativi potranno permettersi qualche acquisto agognato da tempo, senza esagerare s'intende, mentre nella seconda parte di novembre farebbero bene a stringere la cinghia evitando qualsiasi colpo di testa.

Rapporti professionali favoriti con Scorpione e Pesci. Giorni fortunati: 7, 9, 11, 14, 17, 19 e 23.