Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole spostarsi dallo Scorpione, dove vi è Mercurio, al segno del Sagittario, dove c'è Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Urano nel segno del Toro. Nettuno continuerà sui gradi dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Di seguito le previsioni zodiacali riguardanti amore e lavoro per il Capricorno nel mese di novembre.

Amore

Novembre sarà, con ogni probabilità, un mese per i nati Capricorno apparentemente di stand-by ma chi tra loro saprà guardare oltre si accorgerà che questo undicesimo mese del 2019 risulterà fondamentale per consacrare le basi della relazione affettiva in essere. Questo accadrà probabilmente grazie al supporto della Lenta triade di Terra, formata da Plutone, Saturno e Urano tutti in moto diretto ma con un azione a 'scoppio ritardato', ciò vuol dire che in questi trenta giorni sarà bene 'consolidare' e 'testare' il legame per poi, nei mesi successivi, tentare strade più espansionistiche come cambiare abitazione o allargare la famiglia, a patto che la coppia abbia superato il figurato 'test'.

Da giorno 26 saranno estremamente favoriti i brevi viaggi romantici assieme all'amato bene per riscoprire, grazie al passaggio di Venere nel segno, la passionalità che sembrava perduta dall'estate in poi. Poche le occasioni, e nemmeno così allettanti, per chi tra i nativi è in cerca dell'anima gemella.

Lavoro

Le faccende professionali nel mese di novembre per i nativi andranno, c'è da scommetterci, a gonfie vele grazie al sostegno 'sotto traccia' di Urano e Saturno.

Questi due Pianeti Lenti 'premieranno' con lauti doni economici i nati del segno che, nei mesi scorsi, non si sono risparmiati lavorando alacremente come son soliti fare; d'altro canto, però, potrebbe penalizzare, altrettanto fortemente, chi si è adagiato sugli allori nell'ultimo periodo prediligendo relax ed accidia. Quindi magari potrebbero mancare le gratifiche morali per i più volenterosi ma, con tutta probabilità, non mancheranno le gratifiche economiche, spesso maggiori delle loro aspettative.

Per i lavoratori autonomi il mese sarà probabilmente in crescendo, col picco massimo gli ultimi tre giorni dove un balzo di carriera sarà un'iniezione di fiducia per accrescere la loro autostima. Favoriti gli investimenti in borsa e nel mattone, che avranno il benestare degli Astri e che potrebbero rivelarsi ottimi in prospettiva futura. Insomma novembre potrebbe rivelarsi foriero per le finanze e per rinsaldare le basi del loro prossimo percorso professionale.

Giorni fortunati: 16, 18, 22, 24 e 27.