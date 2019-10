Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole viaggiare dal segno dello Scorpione, dove vi è Mercurio, sino ai gradi del Sagittario, dove c'è Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, incontrando Plutone e Saturno. Nettuno permarrà in Pesci, come il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Infine Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Urano rimarrà nell'orbita del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti amore e lavoro per il mese di novembre dei nati nel segno dei Pesci.

Amore

Le faccende di cuore per i nati Pesci godranno, con ogni probabilità, dei favori astrali almeno durante le prime tre settimane di novembre 2019. Ciò potrebbe avvenire grazie al duetto Sole-Mercurio nel loro Elemento, supportato dal languido Nettuno nel segno che renderà estremamente affettuoso e conciliante il clima nel focolare domestico. Durante l'ultima settimana del mese, con l'avvento del cambio planetario di Venere ed il Sole rispettivamente in Capricorno e Sagittario, il mood nativo potrebbe divenire meno entusiastico e più routinario, ma non per questo meno favorevole.

L'unica pecca mensile sarà, c'è da scommetterci, nelle occasioni d'incontro per i single o per gli accasati 'furbetti' che si riveleranno poco soddisfacenti e senza prospettive di eventuali flirt o legami stabili.

Lavoro

A gonfie vele anche le questioni professionali per i nati del segno in questo penultimo mese dell'anno. Col benestare astrale vedranno godere di ottima salute il loro settore finanziario, grazie sopratutto agli investimenti azzeccati fatti dalla fine del mese scorso ad oggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tale disponibilità economica li farà optare, c'è da scommetterci, per dedicare qualche giorno, specialmente nella prima quindicina di novembre, allo shopping. Gli acquisti più gettonati potrebbero essere legati all'arredamento dell'abitazione o a nuovi mezzi di trasporto come suggerisce il lungimirante duetto Sole-Mercurio. Sarà bene non esagerare ugualmente con le spese, prendendo spunto dal 'conservatore' Scorpione, in vista di eventuali periodi di magra specialmente durante gli ultimi giorni.

Chi tra i nativi è in cerca di occupazione farà meglio a non scoraggiarsi per alcuni rifiuti che giungeranno, a fronte di un'ostinata ricerca che darà probabilmente succulenti frutti. Alcuni, infatti, potrebbero trovarsi davanti l'occasione dei propri sogni e sarebbe un vero peccato farsela scappare. Quindi bisognerà drizzare le antenne in questo mese cogliendo al volo le opportunità ed assumendo un atteggiamento ottimista, in cui spesso difettano, che predisporrà il succedere degli eventi.

Giorni fortunati: 2, 4, 13, 16, dal 18 al 20, 24 e 26.