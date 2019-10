Entrano nel vivo, a Sorso, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Paolo II. Da domenica 13 a martedì 22 ottobre, la comunità parrocchiale di Santa Monica verrà coinvolta in una serie d'iniziative religiose che ricorderanno la figura del pontefice polacco.

Ogni sera, da domenica 13 alla vigilia del 21, la celebrazione eucaristica anticiperà la novena in onore del Santo polacco. Per tutto il periodo, verrà esposta una reliquia che potrà essere venerata dai fedeli nell'orario di apertura della chiesa. Il mattino dalle 8 alle 12 e la sera dalle 16 alle 19.

Domenica 20, omaggio floreale e Messa dell'ammalato

Domenica 20 l'inizio del triduo. Alle 10:30 la S. Messa presieduta dal parroco padre Luigi Maiocchi, animata dal coro parrocchiale di Santa Monica. A seguire l'omaggio floreale dei bambini al simulacro del Santo. Nel pomeriggio, alle 16:30, recita del Rosario in onore della Madonna di Fatima, nel rione di Giorra, animato dalle damine dell'Unitalsi.

A seguire la Messa dell'ammalato e supplica alla Madonna presieduta dal parroco di San Pantaleo don Luca Collu e animata dalla voce di Gavinuccia Manca, accompagnata dal maestro Pierfranco Meloni.

Lunedì 21 animazione Gi.Fra., martedì 22 ottobre solennità di San Giovanni Paolo II

Lunedì 21, vigilia della festa: recita del Rosario alle 17:30 e celebrazione eucaristica presieduta da padre Jean Laurent Guglielmi, guardiano del santuario Beata Vergine "Noli Me Tollere".

La funzione verrà animata dal coro della Gioventù Francescana. A seguire i vespri solenni che introdurranno la comunità ecclesiale nella festa del Santo.

Martedì 22 ottobre, solennità di San Giovanni Paolo II: la recita del Rosario verrà anticipata alle 17:15 e animata dalle donne dell'Azione Cattolica. Alle 18 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo metropolita di Sassari monsignor Gianfranco Saba e dai sacerdoti di Sorso.

La funzione religiosa sarà accompagnata dalla voce di Maria Giovanna Cherchi, sulle note del maestro Luigino Cossu. A seguire la processione che attraverserà via Genova, via Colombo, via Cambosu, via Vespucci, via Magellano, via Porto Torres, via Borio, via Giovanni Da Verrazzano, via Gramsci, via Marina, via Firenze, con successivo rientro in parrocchia. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale "Amici della Musica" di Sassari.

Prenderanno parte al corteo religioso una rappresentanza del Costume di Sennori, del gruppo folk "A manu tenta" di Osilo, del gruppo folk "San Giorgio" di Usini e del gruppo folk "Città di Uri". A conclusione dei festeggiamenti, l'obriere uscente, Alice Roggio, cederà la bandiera all'obriere entrante, Danilo Verdini.