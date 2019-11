Oggi, giovedì 7 novembre, a partire dalle ore 19:00 presso il Block Boutique Bar di Pozzuoli in via Matteotti 72 verrà presentata la prima drink list d'Italia. I cocktail verranno creati attraverso un mix d'Arte da Fabrizio Masecchia con l'aiuto dei suoi soci Remo e Alessandro. Questi drink saranno ispirati alle sculture dello scultore Tirino, le cui opere saranno in mostra per tutto l'anno. I tre barman e fondatori del bar hanno creato una vera e propria galleria, la cui lista di drink è un catalogo d'arte a tutti gli effetti.

Inoltre, la location rappresenterà un ambiente intimo e un punto di ritrovo per i giovani campani per sorseggiare un cocktail particolare e provare nuovi sapori.

Il locale è 'zero waste': non produce rifiuti

Dunque, questo è un bar d'autore a tutti gli effetti, in quanto presenta rivisitazioni di grandi classici attraverso un menù di cocktail creato sotto forma di catalogo d'arte. Un'altra caratteristica del locale è che i prodotti usati nei drink, come gli infusi o gli sciroppi sono tutti fatti in casa e senza nessun colorante aggiunto.

Poi, altro elemento importante da considerare è che il Block Boutique Bar è 'zero waste' cioè non produce i rifiuti, in quanto questi ultimi vengono utilizzati come materie secondarie. Facendo un esempio pratico, viene posta particolare attenzione per le temperature di decadimento del prodotto. Proprio per questo motivo, la frutta viene essiccata però senza fare nessuno spreco. Infatti, viene prima utilizzato il succo e poi anche le bucce, così da annullare gli sprechi.

Le parole dei proprietari per spiegare la loro location

In definitiva i proprietari hanno voluto dare una loro motivazione di questa creatura che quest'oggi metteranno in mostra a Pozzuoli. In pratica hanno spiegato che tutti e tre sono amanti di ogni forma d'arte solida o anche liquida che sia. Inoltre, Remo, Alessandro e Fabrizio hanno spiegato che attraverso il loro Block Boutique Bar hanno cercato di abbinare queste diverse forme d'arte e hanno anche voluto introdurre un'ulteriore novità per clienti del locale.

In pratica, tutti coloro che hanno la stessa passione dell'arte come i tre proprietari avranno la possibilità di esporre le loro opere attraverso i vari ambienti del bar che verranno messi a disposizione. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di inserire queste opere all'interno del menù del Block Boutique Bar di Pozzuoli.

L'appuntamento per scoprire questa nuova location innovativa è quindi per questa sera dalle ore 19 in via Matteotti 72.

Invece, il giorno giovedì 13 novembre dalle ore 20:00 ci sarà un'altra presentazione del locale però in esclusiva per i giornalisti e i blogger.