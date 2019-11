Questo imminente fine settimana inizia al meglio per lo Scorpione, grazie alla Luna in trigono, che lo protegge e favorisce, ma anche per il Toro per il quale le stelle lasciano presagire un buon recupero fisico. Al contrario la Vergine dovrà scontrarsi con Venere dissonante. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo di sabato 16 novembre 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 16 novembre 2019 segno per segno

Ariete: durante questa giornata sarà bene non sforzarsi troppo e non sottoporre il fisico a sforzi e stress. Le prime ore di sabato porteranno un po’ di stanchezza e nervosismo, tuttavia in serata si potrà recuperare. È un buon momento per i sentimenti, c’è serenità all'interno dei rapporti di coppia. Inoltre gli astri favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Toro: un interessante allineamento di pianeti favorisce un buon recupero fisico per il segno, che ultimamente ha risentito di un calo di energie e qualche piccolo acciacco. Saranno due giornate vantaggiose, in cui potrete fare affidamento sul favore delle stelle sia per le questioni di cuore che per quelle pratiche. Incontri favoriti per i single. Cercate di trascorrere la serata in compagnia di persone piacevoli e stimolanti, potreste organizzare una cena tra amici o favorire luoghi frequentati in cui fare nuove conoscenze.

Gemelli: quella di sabato 16 novembre si rivelerà una giornata positiva per il segno. Vi sentirete leggeri e più disponibili nei confronti degli altri, questo favorirà coloro i quali sono alla ricerca di un chiarimento o una spiegazione in amore o in ambito familiare. È un momento vantaggioso per gli affari, le trattative o i progetti che nascono durante questo mese, porteranno belle soddisfazioni con l’avvicinarsi della fine del 2019.

Cancro: la Luna in aspetto favorevole vi garantisce un week end ricco di energie e opportunità. In queste giornate si potrà recuperare, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. All'interno del rapporto di coppia si potrà ritrovare la complicità e vivere 48 ore di passione e romanticismo, anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Momento vantaggioso per gli affari e le trattative.

Leone: il consiglio degli astri per la giornata di sabato è di seguire il vostro istinto, senza cercate di controllare o dominare i vostri impulsi. Durante questo week end la strada da seguire sarà quella del cuore e vi porterà proprio dove volete andare. È un buon momento per le coppie e gli incontri sono favoriti. Migliora la situazione all’interno della sfera lavorativa, anche se da qui alla fine dell’anno qualcuno potrebbe dover prendere una decisione drastica.

Vergine: durante la giornata di sabato 16 novembre Venere ostacolerà un po’ il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali e la gestione dei rapporti interpersonali. Cercate dunque di evitare un atteggiamento critico e polemico e se necessario dedicatevi del tempo per voi stessi, in cui ritrovare la serenità. In questo contesto gli astri consigliano di iniziare a praticare delle attività che favoriscono il benessere di mente e corpo, come lo yoga o il pilates.

Bilancia: sarà un fine settimana positivo per il segno, tuttavia la giornata di sabato potrebbe riservare piccoli momenti sottotono. Anche se non tutto andrà per il verso giusto, gli astri consigliano al segno di non perdere la testa, di non lasciarsi sopraffare dallo sconforto e di impegnarsi per trovare al più presto la soluzione più appropriata. Domenica al contrario sarà una giornata più vantaggiosa, soprattutto in amore.

Scorpione: la Luna in trigono vi da una marcia in più durante questo fine settimana. Un oroscopo vantaggioso protegge il segno e lo favorisce. Qualunque sia la sfida che volete affrontare, con questo quadro astrale, difficilmente potrete sbagliate. Sono inoltre favoriti gli incontri, anche per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia importante.

Sagittario: stata vivendo un momento abbastanza sottotono. Nulla di quello che succede sembra essere all'altezza delle vostre aspettative, in amore non mancano i conflitti, così come in ambito familiare. Sul lavoro invece la fretta di raggiungere un obiettivo potrebbe farvi perdere di vista i vostri veri obiettivi, rischiando di commettere piccoli errori.

Capricorno: durante la giornata di sabato l’opposizione della Luna vi renderà nervosi ed irritabili, liti e discussioni potrebbero nascere in amore e all’interno della sfera professionale. Cercate di agire con cautela, da domenica ci sarà un buon recupero. Con l'arrivo della nuova settimana inizierà un momento vantaggioso per il segno, gli astri saranno dalla vostra parte fino ai primi mesi del 2020.

Acquario: in questa giornata vi dedicherete alla risoluzione di piccole problematiche nate durante le giornate precedenti. Sia in amore che all’interno della sfera lavorativa c’è qualcosa da recuperare e durante queste giornate avrete tutte le carte in regola per farlo. Anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante questo week end. Certo le dispute e i momenti sottotono non mancheranno, ma sarete bravi a non demoralizzarvi e ad affrontarli con prontezza e determinazione. È un buon momento per parlare di sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. in ambito lavorativo potrebbero esserci delle novità in arrivo. Quest’anno si concludere con il conseguimento di un importante successo professionale per i nati sotto questo segno.