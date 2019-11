Il fine settimana sta per arrivare e sul piano astrale saranno 48 ore vantaggiose per il Sagittario, grazie all'ingresso del Sole nel segno e per la Vergine, che si appresta a vivere un buon momento di recupero, soprattutto per l'amore. Al contrario per il Toro potrebbero esserci delle agitazioni, in ambito lavorativo sarà necessario scendere a compromessi per non perdere i privilegi raggiunti.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo del week end, sabato 23 e domenica 24 novembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del week end 23 e 24 novembre 2019 segno per segno

Ariete: durante questo weekend l’amore ricoprirà un ruolo centrale per il segno, che si sentirà romantico e passionale. Grazie a Venere in posizione vantaggiosa ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia, dove si potranno vivere belle emozioni. Mentre i single potranno fare incontri interessanti. Durante le prossime giornate sono favoriti gli spostamenti, i viaggi e i nuovi contatti.

Toro: durante le prossime 48 ore in ambito lavorativo potreste dover scendere a compromessi. Il lavoro finora svolto dovrà essere salvaguardato e per farlo, potreste essere costretti a fare un passo indietro. Un oroscopo positivo protegge i sentimenti e favorisce gli incontri. Per chi durante le giornate precedenti ha dovuto affrontare liti ed incomprensioni in famiglia, arrivano dei chiarimenti.

Gemelli: la giornata di sabato 23 potrebbe riservare dei momenti di agitazione.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare qualche lieve fastidio fisico. Il malumore potrebbe inoltre accendere liti e discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo, siate cauti. Al contrario quella di domenica 24 novembre sarà una giornata serena, in cui sarà possibile recuperare, dedicarsi all'amore e alla famiglia.

Cancro: un quadro astrale estremamente vantaggioso protegge il segno durante questo week end.

È il momento per voi di tornare in campo e mostrare ciò di cui siete capaci. Per lungo tempo siete rimasti silenziosi in disparte, ma ora è il momento di agire. Sia in amore che all'interno della sfera professionale saranno giornate positive, dove si potrà ottenere tanto. Datevi da fare!

Leone: è stata una settimana faticosa per il segno e il week end si rivelerà ancora un tantino sottotono. Le stelle non sono in opposizione, tuttavia alcuni avvenimenti recenti potrebbero aver molto turbato il segno.

Le stelle consigliano di circondarsi della presenza e dell’affetto delle persone care e concedersi un po’ di riposo.

Vergine: sono giornate di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali. La Vergine riacquista allegria e buon umore. E' il momento ideale per organizzare una serata tra amici o una gita fuori porta. La passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: anche durante il week end continua per il segno una fase di revisione. È il momento di ristabilire le proprie priorità, ma soprattutto di scegliere bene le persone da avere accanto. Sabato 23 e domenica 24 novembre alcuno rapporti potrebbero concludersi, in favore di qualcosa di nuovo che cambierà gli inizi del nuovo anno.

Scorpione: sono giornate faticose per il segno, carico di impegni e responsabilità.

Durante le prossime ore potreste sentirvi particolarmente sotto pressione e non è da escludere la nascita di contrasti e malumori anche in amore e in famiglia. Siate cauti, riversare lo stress su chi cerca solo di aiutarvi non serve a nulla.

Sagittario: il Sole è appena entrato nel segno. Sarà dunque un week end positivo, energico e grintoso. C’è desiderio e voglia di mettersi in gioco, ma soprattutto di recuperare per quanto riguarda l’amore. Venere favorevole vi rende passionali, è un buon momento per chi vive in coppia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Capricorno: la giornata di sabato 23 novembre potrebbe essere caratterizzata da alcune tensioni per quanto riguarda il lavoro. Delle incomprensioni potrebbero nascere con i colleghi, siate cauti e cercate di esprimere le vostre idee con diplomazia, senza imporvi sugli altri. Domenica al contrario ci si potrà dedicare all'amore e alla famiglia.

Acquario: durante questo fine settimana gli astri consigliano al segno di essere cauti, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle finanze. Non lasciatevi tentare, meglio andare con i piedi di piombo e non fare spese superflue.

Complicità in amore.

Pesci: il consiglio delle stelle per le giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre è di essere prudenti e agire con cautela. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali intendono presentare delle proposte o lanciare un uovo progetto. È un buon momento per parlare di sentimenti e anche gli incontri sono favoriti.