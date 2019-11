Un nuovo weekend del mese di novembre è in arrivo per i nativi di tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre 2019? Di seguito, approfondiamo le predizioni delle stelle riguardanti i dodici segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni zodiacali

Ariete: in questo weekend vi sentite sottotono, soprattutto a livello salutare.

Con la luna dissonante potrebbero esserci delle tensioni in amore.

Toro: nel fine settimana vivrete delle buone emozioni, in particolare quella di domenica sarà una giornata favorevole. Buon momento anche per il lavoro.

Gemelli: in campo professionale in queste giornate cercate di salvaguardare il lato finanziario e di stare attenti alle uscite. In amore cercate di superare delle crisi.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno sono in arrivo delle opportunità in campo sentimentale, soprattutto i single possono fare degli incontri.

In campo lavorativo, in particolare nella giornata di domenica, dovrete organizzarvi al meglio.

Leone: nel weekend l'amore torna ad essere protagonista per il Leone. Potrete infatti vivere delle buone emozioni. In campo professionale è possibile che ci siano dei cambiamenti da accettare.

Vergine: opportunità in arrivo in questo periodo per il campo professionale, infatti in particolare nella giornata di sabato dovrete fare attenzione alle proposte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In campo sentimentale, con la luna favorevole, domenica sarà una giornata significativa.

Bilancia: giornate stancanti, cercate di non stressarvi troppo. In amore nel weekend potrebbero nascere delle complicazioni. Per quel che riguarda il campo professionale cercato di prendere tempo.

Scorpione: in questo fine settimana chi ha vissuto una crisi potrà superarla. In campo professionale con Saturno in ottimo aspetto potrete vivere un buon recupero.

Sagittario: in queste giornate è possibile che giungano delle soluzioni in campo amoroso. A livello professionale cercate di mettervi in mostra, potreste ottenere dei benefici.

Capricorno: con la luna in opposizione nella giornata di sabato potreste vivere dei momenti di stanchezza. In campo professionale sono in arrivo collaborazioni importanti, valutate al meglio se accettare o meno.

Acquario: in queste giornate è possibile che vi sentiate stanchi.

Domenica potrebbe però nascere un amore importante. Per quel che riguarda il settore professionale cercate di vivere le situazioni in maniera più serena.

Pesci: in questo weekend evitate di fare troppe richieste a livello lavorativo. In campo sentimentale potreste avere delle sensazioni interessanti, cercate di sfruttarle per poter vivere momenti migliori.