Nuovo weekend di novembre per i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019? Di seguito, le stelle e l'Oroscopo con il lavoro, la salute e l'amore. Un po' di nervosismo per la Vergine, mentre per lo Scorpione la forma fisica sarà in recupero.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: in questa giornata dovrete fare chiarezza in campo sentimentale. Per quel che riguarda il settore lavorativo, in particolare domenica potrete concludere un buon accordo.

Toro: nel weekend per i nati sotto questo particolare segno potrebbero giungere delle opportunità, non mancheranno novità. Nella giornata di sabato in campo sentimentale se vi piace una persona fatevi avanti.

Gemelli: con la Luna favorevole, il fine settimana sarà positivo per voi. In campo lavorativo le stelle potrebbero però risultare nervose. Nella serata di domenica è possibile avvertire della stanchezza.

Cancro: fine settimana da tenere sotto controllo. Cercate di essere prudenti soprattutto in campo lavorativo. In amore potrete vivere delle sensazioni nuove.

Leone: sabato sarà una giornata sottotono, in campo lavorativo cercate di non sottovalutare le richieste. In amore, quella di domenica sarà una giornata interessante.

Vergine: con Venere contraria potreste risentirne in campo sentimentale. Cercate di contrastare il vostro nervosismo. Per quel che riguarda il lavoro è possibile che riceviate delle comunicazioni importanti.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: nelle giornate del weekend è possibile che nascano delle discussioni. Cercate di salvaguardare al meglio la vostra salute, perché è possibile che vi sentiate affaticati. In campo lavorativo potrebbe invece sbloccarsi qualcosa.

Scorpione: per i nati sotto questo segno, il week-end sarà importante, soprattutto in amore. Per quel che riguarda la salute, la forma fisica è in recupero.

Nel lavoro potrebbero nascere delle agitazioni.

Sagittario: cielo migliore in campo salutare, ma a livello lavorativo cercate di fare attenzione a ciò che dite. In amore in questo fine settimana aumenta il desiderio.

Capricorno: incontri favoriti nella giornata di domenica. A livello lavorativo in questo weekend potrebbero giungere delle buone risorse da saper sfruttare.

Acquario: domenica sarà una giornata interessante, sabato vi vedrà distratti.

Nel lavoro possono arrivare delle occasioni. Per quel che riguarda il settore sentimentale non pensate al passato.

Pesci: sabato sarà una giornata di recupero, domenica è possibile che nasca un po' di agitazione. Siate prudenti in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo fate attenzione a quelle che potrebbero essere delle scommesse sbagliate.