Questa prima settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il weekend, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 8 novembre. Sarà positiva per l'Ariete, grazie al transito della Luna nel segno e al favore di Venere, ma anche per l'Acquario, che finalmente recupererà grinta ed energie. Al contrario, sarà un momento faticoso per la Vergine, che per quanto riguarda l'amore apparirà un po' distratta e distaccata. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 8 novembre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 8 novembre segno per segno

Ariete: grazie al transito della Luna nel segno, questo weekend si rivelerà positivo e consentirà di sbrogliare alcune situazioni. Nonostante ciò Marte resta in opposizione, dunque sarà bene prestare attenzione e muoversi con cautela. Venere torna sorridervi, in amore si potrà recuperare e vivere belle emozioni.

Toro: Venere smette di esservi in opposizione, dunque durante la giornata di venerdì 8 novembre sarà possibile recuperare in amore.

Questo presagio è riferito soprattutto a coloro i quali, durante il mese precedente, hanno affrontato con una certa frequenza litigi e incomprensioni all’interno del rapporto di coppia. Continua la serenità per chi vive un rapporto stabile, mentre i single potrebbero fare degli incontri intriganti. Siate cauti per quanto riguarda il fisico, meglio evitare sforzi e situazioni stressanti.

Gemelli: la settimana non è stata per niente facile per il segno, che tuttavia durante la giornata di domani potrà recuperare.

Sarà un momento positivo soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e anche in ambito lavorativo si potrebbero stringere dei contatti vantaggiosi. In amore sarete più sereni, tuttavia le problematiche potrebbero non attestarsi. Weekend positivo.

Cancro: queste giornate invitano il insegno a essere prudente, soprattutto in amore e all’interno dei rapporti familiari. Se nelle giornate precedenti ci sono state delle problematiche, queste potrebbero continuare a sussistere anche durante il weekend.

Non è un momento particolarmente positivo per il segno, qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie, che oltretutto ha creato nervosismo e malumore. In ambito lavorativo sarà bene evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Leone: con l’avvicinarsi del weekend il segno ritrova la forza e le energie. Le prossime giornate si riveleranno vantaggiose, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, grazie al favore di Giove e Venere.

È un buon momento per le relazioni di coppia. La passione si riaccenderà e potrete vivere belle emozioni insieme alla vostra dolce metà. Anche i single sono favoriti e potrebbero fare un incontro sorprendente. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Vergine: la giornata di venerdì 8 novembre si rivelerà utile per coloro i quali sono alle prese con questioni di natura legale o finanziaria. Potrete, infatti, mediare o trovare una piccola soluzione.

Gli astri consigliano di muoversi in fretta, durante il weekend la Luna dissonante potrebbe peggiorare le cose. Non è un buon momento per parlare di sentimenti, avete la testa completamente fra le nuvole e questo non passa inosservato agli occhi del partner.

Bilancia: la Luna è in opposizione durante il weekend, dunque sarà meglio non sovraccaricarsi e soprattutto non strafare. Non sarà infatti un buon momento per coloro i quali desiderano concludere una vendita, presentare un progetto o stipulare un accordo. Per queste tre giornate il consiglio degli astri è di concedersi un po’ di riposo e dedicarsi agli affetti. La nuova settimana si rivelerà più vantaggiosa per le questioni pratiche: potrete riscattarvi.

Scorpione: la settimana si conclude con delle belle soddisfazioni per il segno. In ambito lavorativo la costanza e l'impegno verranno ampiamente ripagati. Vi sentirete soddisfatti e pronti a cominciare delle nuove sfide. Sarà l’amore, però, il vero protagonista di queste giornate: romanticismo e passionalità la faranno da padroni, favorendo gli incontri e portando armonia all’interno delle relazioni.

Sagittario: dopo una settimana particolarmente sottotono, quella di venerdì 8 novembre si rivelerà una giornata vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Sarà possibile chiarire le problematiche delle giornate precedenti e vivere un weekend sereno. È un momento vantaggioso anche per il fisico: chi ha risentito di dolori o fastidi fisici noterà un miglioramento. Le energie non mancheranno, così come anche la voglia di fare.

Capricorno: durante questa giornata vi sentirete sotto pressione, il malumore vi assalirà e intorno a voi tutto vi apparirà grigio. Sarà una giornata faticosa, non solo per il fisico, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore. Concedetevi un po’ di riposo ed evitate di accendere inutili polemiche e discussioni.

Acquario: Venere e Marte, in aspetto vantaggioso, favoriranno un buon recupero fisico. Sarà un weekend positivo, dove potrete dedicarvi ai vostri hobby e passioni, ma anche ritargliarvi del tempo da trascorrere con la famiglia e il partner. Gli astri fanno sapere sono favoriti gli incontri. Le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno significative per il futuro.

Pesci: quello che vi attende sarà un fine settimana senza dubbio positivo, anche se gli astri consigliano di stare molto attenti al denaro: meglio evitare spese inutili. Nelle prossime giornate potrebbe presentarsi un imprevisto, come un guasto da riparare. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti. Momento vantaggioso per il lavoro, gli astri favoriscono le iniziative. Chi desidera avanzare una proposta o presentare un progetto, potrà godere della protezione delle stelle.