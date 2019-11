La nuova settimana ha da poco avuto inizio. Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, martedì 12 novembre? Sarà una giornata positiva per il Cancro, che dopo un inizio mese sottotono, potrà finalmente riscattarsi. Ma anche per la Bilancia, per la quale gli astri lasciano presagire delle novità e dei cambiamenti.

Giù di tono la Vergine, particolarmente irritabile e nervosa. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di martedì 12 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 12 novembre 2019 segno per segno

Ariete: vi sentite grintosi ed energici e in queste giornate vorrete occuparvi di tutto ciò che nell’ultimo periodo vi ha creato qualche problema.

Rischiate però di affaticarvi e dunque perdere il vantaggio ritrovato, meglio occuparsi si una cosa per volta. È un momento positivo per i sentimenti, la serenità torna anche per coloro i quali hanno attraversato delle incertezze all’interno del rapporto di coppia.

Toro: sono giornate positive per gli affari e la sfera lavorativa, gli astri sono dalla vostra parte e si potranno raggiungere importanti risultati.

In amore potrebbe esserci un rovescio della medaglia, se prima eravate voi a richiedere attenzioni da parte del partner, ora dovrete dare dimostrazione delle vostre vere intenzioni. I single potrebbero fare incontri intriganti, soprattutto nel week end.

Gemelli: quella appena iniziata si rivelerà una settimana molto interessante per il segno, che a partire dalla giornata di mercoledì 13 novembre potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna.

Saranno giornate leggere e spensierate in cui dedicarsi al partner e alla famiglia, ma anche concedersi qualche momento di svago. I single alla ricerca di nuovi incontri saranno avvantaggiati e potrebbero vivere emozioni inaspettate.

Cancro: con la giornata di martedì 12 inizia per il segno un momento di recupero, che riguarda soprattutto l’amore e i rapporti interpersonali. Il segno potrà dunque riscattarsi, sanare le distanze nate all’interno del rapporto di coppia o magari confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Anche sul lavoro si potrà ottenere qualcosa in più, ma sarà necessario mantenere i nervi ben saldi. A fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, concedetevi un po’ di riposo.

Leone: questa giornata di rivelerà leggermente faticosa. In ambito lavorativo o in amore qualcuno potrebbe cercare di imporre le proprie volontà su di voi, che queste situazioni proprio non le sopportate.

Siate cauti, da mercoledì ci sarà un miglioramento. In ambito lavorativo e per quanto riguarda le questioni pratiche è un momento vantaggioso, state ottenendo molto. Continuate ad inseguire le vostre ambizioni, con la fine dell’anno potrete raggiungere degli importanti obiettivi.

Vergine: la giornata di martedì sarà vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, al contrario in amore e all’interno dei rapporti interpersonali potrebbero esserci delle difficoltà. In questo momento non siete in piena forma, vi sentite giù di tono, particolarmente nervosi ed irritabili e non riuscite a gestire tutto con la solita calma. Concedetevi un momento di riposo e cercate di riordinare le idee, durante il week end ci sarà un recupero in tal senso.

Bilancia: sono giornate di trasformazioni e cambiamenti per il segno, che durante le prossime ore potrebbe decidere di concludere tutte quelle situazioni rivelatesi controproducenti. Il consiglio delle stelle è di risolvere le situazioni scomode entro la fine dell’anno, così da poter iniziare al meglio il 2020. È un periodo fortunato per i single, gli incontri sono favoriti e le relazioni che nascono durante il mese di novembre si riveleranno importanti per il futuro.

Scorpione: quella di martedì 12 novembre sarà una giornata un po’ sottotono per il segno, a causa della Luna in opposizione. I nativi del segno si sentiranno nervosi e particolarmente sotto pressione, questo potrebbe favorire la nascita di litigi e discussioni, sia in amore che all’interno dell’ambito lavorativo. Sarà bene agire con prudenza. Recupero dal week end.

Sagittario: un oroscopo vantaggioso protegge la sfera lavorativa e gli affari, dunque le prossime giornate si riveleranno ideali per chi intende dar vita a nuovi progetti e collaborazioni. Al contrario delle problematiche potrebbero nascere all’interno della sfera familiare, probabilmente a causa di questioni economiche o che riguardano la gestione della casa. Cercate di risolverle con diplomazia e calma, trovando il momento giusto per agire.

Capricorno: la Luna positiva offre al segno l’opportunità di ripartire da zero. Durante la giornata di martedì 12 novembre il segno potrà risolvere alcune delle problematiche nate precedentemente e ritrovare serenità ed equilibrio. È un buon momento per chi intende concludere una vendita o un acquisto di tipo immobiliare. Anche in amore si potrà recuperare e gli incontri sono favoriti per i single.

Acquario: un quadro astrale vantaggioso proteggerà il segno durante le prossime giornate e lo avvantaggerà, soprattutto per quanto concerne il lavoro e le questioni pratiche. È un buon momento per chi desidera avanzare una proposta o candidarsi per una posizione lavorativa, ma anche per mediare situazioni legali in corso. Ci sarà un recupero di energie e la serenità ritrovata influenzerà positivamente anche l’amore e i rapporti interpersonali.

Pesci: le stelle sono dalla parte del segno, che durante questa settimana godrà di un fascino irresistibile. È un buon momento per l’amore. Sia che viviate in coppia sia che siate alla ricerca dell’anima gemella, le prossime giornate vi riserveranno delle belle sorprese. Migliora anche l’ambito lavorativo, entro la fine del mese tutto i nodi verranno al pettine. Al contrario sarà bene essere cauti con le spese ed evitare acquisti inutili.