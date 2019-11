La seconda settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per la giornata di domani, 14 novembre 2019. Grazie alla Luna in posizione favorevole sarà una giornata vantaggiosa per i nati sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione.

Ci saranno dei cambiamenti per il Toro, mentre i Pesci potranno fare incontri interessanti per il futuro. Di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 14 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 14 novembre 2019 segno per segno

Ariete: questa giornata inizia con un notevole recupero fisico, il segno riacquista energie e voglia di fare.

È un buon momento per l’amore e anche i single alla ricerca di nuovi incontri saranno favoriti. Secondo il presagio degli astri, inoltre, è un momento favorevole per coloro i quali intendono fare un viaggio o uno spostamento di lavoro.

Toro: il segno sta vivendo un momento di evoluzione, ci sono alcuni cambiamenti da affrontare e novità da metabolizzare. È un buon momento per l’amore, che ricopre un ruolo da vero protagonista nella vostra vita.

Anche per gli affari è un periodo vantaggioso, tuttavia questa giornata potrebbe rivelarsi più difficile del previsto in tal senso. Chi ha delle situazioni in ballo, come una trattativa in corso o un acquisto immobiliare da concludere, farebbe bene a posticipare di una settimana ogni iniziativa.

Gemelli: grazie alla vicinanza della Luna il segno ritrova la serenità in amore. Quelle in arrivo saranno giornate positive per i sentimenti, sia per i single che per coloro che vivono in coppia.

In ambito lavorativo le stelle lasciano presagire dei cambiamenti, dei progetti iniziati durante i mesi precedenti porteranno ottimi risultati e qualcuno potrebbe migliorare la propria posizione professionale ed economica.

Cancro: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante la giornata di giovedì 14 novembre. Le stelle vi sorridono, in amore e in famiglia si potranno chiarire le problematiche e ritrovare la serenità.

Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo la situazione migliora, entro la fine dell’anno qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante.

Leone: sono giornate di grande energia ed entusiasmo. La passione si riaccende e gli astri lasciano presagire un incontro sorprendente entro la fine del mese. Dunque i single e chi desidera ricominciare dopo una separazione, non dovrà lasciarsi sfuggire quest’occasione e sfruttare tutte le opportunità per rimettersi in carreggiata.

Sul lavoro bisognerà prendere delle decisioni. Per dare vita a qualcosa di nuovo, potrebbe essere necessario chiudere qualcos'altro.

Vergine: questa giornata vi offre l’occasione che aspettavate per riprendere terremo. I nativi del segno si sentono positivi ed energici, ci sarà un buon recupero fisico. Anche se molte delle situazioni ricercate sono ancora lontane, potrete avvicinarvi alla risoluzione definitiva del problema.

Bilancia: il segno esce da una situazione abbastanza caotica e durante la giornata di giovedì 14 novembre alcune situazioni potrebbero destabilizzarvi. L’amore ha bisogno di nuove emozioni e in serata, con la Luna che torna a sorridervi, potreste soddisfare proprio questa necessitata, riallacciando il legame con il partner. Anche gli incontri sono favoriti per i single. In ambito lavorativo al contrario sarà bene non prendere decisioni affrettate.

Scorpione: durante questa giornata e per tutto il week end la Luna vi sarà favorevole. È un momento vantaggioso per i sentimenti, la passione si riaccende all'interno dei rapporti di coppia e i single potranno fare incontri interessanti per il futuro. Vi sentirete energici e spensierati, è il momento ideale per organizzare un piccolo viaggio o una serata tra amici.

Sagittario: quella di giovedì 14 e venerdì 15 novembre saranno due giornate faticose per il segno. Vi sentirete nervosi e di cattivo umore, questo renderà difficile gestire i rapporti interpersonali. Litigi e discussioni potrebbero nascere in amore e all'interno dell’ambito lavorativo. Recupero durante il week end.

Capricorno: è un buon momento per il segno, per il quale durante le giornate precedenti è iniziato un notevole recupero fisico. In ambito lavorativo le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare ed entro la fine dell’anno qualcuno potrebbe lanciare un progetto proficuo o concludere delle trattative vantaggiose. Al contrario in amore non mancano i momenti sottotono.

Acquario: dopo un inizio settimana faticoso, queste saranno giornate di recupero per il segno. Il consiglio degli astri è di evitare un atteggiamento polemico e critico nei confronti delle persone che vi circondando. Sarebbe meglio ritagliarsi dei momenti di solitudine e riflessione, per riordinare le idee e ritrovare un po’ di serenità.

Pesci: in amore torna il sereno. Gli astri lasciano presagire un week end passionale, favorevole anche per i single, che potranno fare incontri intriganti. Al contrario il segno potrebbe avere delle difficoltà nella gestione delle questioni pratiche. Sarà bene fare attenzione alle spese, usate con cautela i vostri risparmi.