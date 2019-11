Mercoledì 20 novembre troviamo la Luna mentre staziona in Vergine mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte, Mercurio e il Sole permarranno in Scorpione come Urano nel segno del Toro e Giove e Venere in Sagittario. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno concilianti, invece, per Toro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: instancabili. La Luna odierna supportata dal favore dei Pianeti Lenti costringerà, con ogni probabilità, i nativi a lavorare alacremente senza quasi accusarne la stanchezza.

2° posto Pesci: mondani. La voglia di divertimento che, presumibilmente, invaderà i nati Pesci sarà sfogata con una scanzonata serata con gli amici e l'amato bene: quest'ultimo li aiuterà a ricaricare le batterie.

3° posto Leone: ambiziosi. Giove e Venere nell'amico Sagittario giocheranno un ruolo di fondamentale importanza quest'oggi per l'avanzamento professionale dei nativi che godranno di una spiccata ambizione.

I mezzani

4° posto Sagittario: relax. Dopo giorni estremamente faticosi, anche se soddisfacenti, ecco che questo mercoledì saranno in molti i nati del segno che preferiranno un mood rilassante in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

5° posto Vergine: nuove conoscenze. Sarà un mercoledì dove i nativi avranno ottime chances di incontrare nuove intriganti persone: potrebbero facilmente nascere nuove appassionanti storie d'amore.

6° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima sembrerà ritrovare la doverosa tranquillità e tale serenità si rifletterà positivamente anche nelle faccende professionali.

7° posto Cancro: svogliati.

La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in casa Cancro, suggerendo ai nativi di rimandare le questioni pratiche meno urgenti a data da destinarsi.

8° posto Gemelli: straniti. L'ambiguo atteggiamento di una persona cara potrebbe rendere perplessi i nati Gemelli che, quasi senza accorgersene, 'esploderanno' in una veemente critica. Tale impulsività sarà uno sgradito dono dello sfavorevole trigono tra i Luminari.

9° posto Scorpione: taciturni. I nati del segno oggi avranno probabilmente ben chiaro ciò che ai loro occhi sembrerà non girare a dovere nell'ambiente lavorativo. Questi problemi li faranno optare per una chiusura 'a riccio'.

Ultime posizioni

10° posto Toro: voltagabbana. Al lavoro, i nati Toro potrebbero cambiare più volte opinione e tale versatilità d'intenti farà storcere il naso a qualche collega, che non perderà tempo nel farlo notare.

11° posto Ariete: gelosi. Una scenata di gelosia sarà dietro l'angolo: i nativi faranno presumibilmente prevalere la propria indole impulsiva rispetto ad un atteggiamento più diplomatico.

12° posto Acquario: dubbiosi. Nell'ultimo periodo molti tra i nati Acquario hanno fatto alcune scelte, spesso azzardate: tali scelte verranno, ancora una volta, messe in discussione.