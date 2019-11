La terza settimana del mese di novembre sta per volgere al termine. Vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni, per la giornata di domani venerdì 22 novembre. Durante le prossime ore alcuni cambiamenti potrebbero attuarsi all'interno della sfera professionale del Leone, mentre per la Bilancia è giunto il momento di fare pulizia e ristabilire le proprie priorità.

Bene la Vergine, che recupera con la Luna nel segno e il Toro, che potrà contare sul favore di Venere. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 22 novembre per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 22 novembre segno per segno

Ariete: è un momento di sfida per il segno, in cui occorrerà tirar fuori tutta la propria determinazione e il proprio coraggio. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, si potrebbero ottenere dei buoni risultati, ma bisognerà mettersi in gioco.

Le stelle restano favorevoli per quanto riguarda l’amore e anche gli incontri sono favoriti, soprattutto durante il weekend.

Toro: sono giornate di recupero per il segno. Coloro i quali hanno avuto a che fare con questioni di natura legale o economica, avranno la possibilità di trovare delle soluzioni e quindi di migliorare la situazione. Nelle prossime ore Venere sarà in posizione vantaggiosa, si potranno fare importanti progetti all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri saranno favoriti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli: la giornata di venerdì 22 novembre potrebbe rivelarsi ancora un po’ sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico, sentirsi nervoso e agitato. Da sabato, tuttavia, sarà possibile recuperare. Le incomprensioni nate all'interno della sfera sentimentale e in famiglia potranno essere risolte e il segno ritroverà la serenità.

Cancro: un oroscopo che vi invita a reagire e a spogliarvi dalle preoccupazioni del passato.

Durante queste giornate un velo di malinconia potrebbe catturare il segno e portarlo a mettere in dubbio alcune scelte prese. Gli astri invitano a non fare passi azzardati, con l’inizio del mese di dicembre potrete ritrovare la tranquillità e guardare al futuro con maggiore positività

Leone: durante le prossime ore potrebbero esserci dei cambiamenti all'interno della sfera lavorativa. Qualcuno potrebbe chiudere un percorso travagliato, che ha portato più malumore che soddisfazione.

L’amore costituisce una grande risorsa, la vicinanza del partner è molto importante in questo momento per il segno e durante il weekend anche gli incontri saranno favoriti.

Vergine: con la Luna nel segno, e Venere che entrerà durante le prossime ore, il weekend inizierà in maniera positiva per la Vergine. È un momento vantaggioso per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Chi durante le giornate precedenti ha dovuto affrontare liti e discussioni, potrà trovare dei chiarimenti.

Anche per quanto riguarda il lavoro le stelle sembrano sorridervi: è il momento ideale per chi intende avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto.

Bilancia: è tempo, per il segno, di tagliare i rami secchi. Bisogna ristabilire le proprie priorità ed essere sicuri delle persone che abbiamo intorno. Se avete avuto dei cattivi presentimenti riguardo una vostra conoscenza, o qualcuno vi ha mancato di rispetto, gli astri vi consigliano di chiudere questi rapporti.

Come dice un vecchio detto: "Quando si chiude una porta, si apre un portone” e voi potrete intraprendere una strada verso nuove avventure.

Scorpione: momento positivo per l’amore e anche gli incontri saranno favoriti. Tuttavia nella giornata di venerdì 22 novembre, il segno potrebbe risentire un calo di energie e avere qualche problema per ciò che concerne la gestione dei rapporti interpersonali. Liti e discussioni potrebbero nascere all'interno della sfera sentimentale e in ambito lavorativo: siate cauti.

Sagittario: in questo momento il segno ha voglia di novità, di scappare dalla monotonia di tutti giorni e di vivere qualcosa di diverso. Chi vive un rapporto stabile, che va avanti da tempo, potrebbe essere tentato dal compiere una trasgressione: state attenti ai tradimenti. È, invece, un periodo favorevole per le relazioni che nascono in questo momento, che potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. In ambito professionale è il momento di mettersi in gioco, non abbiate paura di dar voce alle vostre idee.

Capricorno: con Giove e Saturno, che durante le prossime or3 entreranno nel segno, potrebbero sopraggiungere delle inaspettate novità. Qualcuno potrebbe ricevere una telefonata o una proposta vantaggiosa e cambiare l’immediato futuro. È un momento favorevole per i sentimenti, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: durante le prossime ore il segno avrà l’occasione di sbloccare alcune situazioni difficili, per esempio di natura economica o legale. Le stelle vi sorridono anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.

L'amore è in recupero, particolarmente fortunati si riveleranno i rapporti con l’Ariete e il Capricorno. Il segno vivrà un weekend di energia e grinta: sfruttate al meglio questo momento astrale vantaggioso.

Pesci: la Luna non è più opposta, dunque durante le prossime ore il segno potrà recuperare. Le giornate precedenti sono state abbastanza sottotono, ma ora la serenità tornerà nei vostri cuori. Nonostante la ritrovata energia, gli astri consigliano ai nativi del segno di non fare il passo più lungo della gamba, meglio evitare polemiche e momenti di agitazione.