L'Oroscopo di venerdì 22 novembre, punta un riflettore sulla posizione di Luna in Vergine che garantisce ampio senso pratico e spirito d'iniziativa in ambito lavorativo. Il prospetto astrologico spazza via dubbi e insicurezze in amore, e nuove situazioni si fanno largo nel profondo fiume di emozioni garantito da Marte in Scorpione, la quale rende il tutto molto misterioso e affascinante. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Ariete: Sole in Sagittario conferma la posizione da vero leader e riuscirete a primeggiare, prendendo in mano la situazione lavorativa da veri capi. In amore, una Luna alquanto imbronciata potrebbe mettere i "bastoni tra le ruote" e farvi mancare una sintonizzazione con il partner fondamentale per vivere l'amore con slancio.

Toro: molto razionali grazie all'influsso lunare che farà concretizzare l'amore in modo più logico, tenderete a nascondere le emozioni divenendo più freddi e coerenti.

In ambito lavorativo, buone le opportunità di guadagno, tutte da cogliere al volo con tenacia.

Gemelli: avete bisogno di conoscere gente nuova o approfondire i contatti con socievolezza e in piena allegria. Affettuosi con la persona amata, avvertirete l'impulso di aiutare chi è in difficoltà. Alcuni ricordi del passato potrebbero distarvi sul lavoro, quindi attenzione a non spingervi troppo in là.

Cancro: cercherete di equilibrare al meglio istinti ed emotività, vincendo una timidezza che vi è consona e aprendo la sfera amorosa a nuove opportunità. Più consapevoli grazie al bagaglio accumulato nel tempo, potrete applicare maggior senso pratico anche in ambito lavorativo.

Leone: Sole in angolatura favorevole regala nuovo entusiasmo, e Venere e Giove garantiscono nuove conquiste amorose o buone conferme di rapporti già avviati.

In ambito lavorativo, il dinamismo non mancherà di certo.

Vergine: pignoli e dotati di gran senso pratico, applicherete la disciplina in ambito professionale per svolgere un operato impeccabile, in amore invece vivrete le sensazioni in modo alquanto irrequieto. Scettici e poco propensi a vivere le emozioni in modo fluido, potreste apparire distaccati e timidi.

Bilancia: una riflessività conferita da Luna molto vicina al segno sarà utile per cogliere al volo alcune percezioni sottili.

In amore, avrete bisogno di essere incoraggiati dal partner e in ambito professionale, questo atteggiamento analitico farà evitare errori pericolosi.

Scorpione: riservati e molto analitici anche grazie all'incrocio astrale di Mercurio con Luna in sestile, riuscirete a dare il meglio di voi sul lavoro, adottando una mente brillante che farà avere idee geniali. In amore, Marte sprigiona dinamismo e un'apertura alle nuove esperienze che coinvolgeranno mente e corpo.

Sagittario: Giove nel segno diventa più controllato nei confronti dei sentimenti, ma non perde quello ottimismo di fondo che sarà benefico per emergere sia in campo sentimentale che in quello professionale. Alcuni dubbi potrebbero essere sprigionati in amore, ma saranno dissipati da un Mercurio molto vicino al segno.

Capricorno: ben piantati con i piedi per terra, esprimerete al massimo le proprie emozioni, avendo un buon controllo delle sensazioni grazie a Luna in trigono a Saturno.

Buona la concentrazione in campo lavorativo, dove primeggerete per capacità e intuizione, affrontando qualsiasi problema con ampio senso pratico.

Acquario: il cielo astrologico sembra schiarirsi e Sole, Venere, Giove e Luna sono dalla vostra parte per potenziare la sfera sentimentale con successo. Elettrizzati grazie alla posizione benefica di Sole, riuscirete a superare qualunque avversità con nuova energia.

Pesci: un pessimismo latente potrebbe farvi approcciare all'amore in modo piuttosto cupo.

Luna in opposizione di certo non aiuta e spinge ad approfondire i dubbi e le incertezze. Ma se riuscirete a trovare il coraggio e la forza di dissipare queste negatività, potrete progredire completamente in amore.