Il fine settimana è alle porte, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i segni da Ariete a Pesci per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per la giornata di domani, sabato 23 novembre. Il week-end inizia alla grande per lo Scorpione, che grazie agli influssi di Marte nel segno potrà recuperare le energie e il buonumore, ma anche per il Cancro, che beneficiando del favore degli astri, potrà rimettersi in gioco.

Incontri favoriti per i Pesci. Gemelli costretti a rallentare. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 23 novembre 2019 per i dodici segni.

Oroscopo del giorno 23 novembre 2019 segno per segno

Ariete: durante questa giornata la Luna in opposizione potrebbe fare inciampare il segno in un'errata forma di diplomazia, che potrebbe creare dei contrasti per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

È invece un buon momento per parlare di sentimenti, Venere vi favorisce e anche i single potrebbero fare interessanti incontri.

Toro: a causa di Marte in Scorpione questo segno potrebbe ricevere influssi non troppo positivi, che andranno ad ostacolarlo soprattutto in ambito lavorativo. Non è dunque il momento ideale per prendere decisioni o lanciare qualcosa di nuovo, perché si rischia di compromettere il lavoro svolto fino ad oggi.

Serenità in amore: qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Gemelli: quella di sabato 23 novembre potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, soprattutto per il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare un po’ i ritmi. Concedetevi un po’ di riposo ed evitate le polemiche, da domenica si recupera.

Cancro: sarà un week end vantaggioso per il segno. Sia in ambito lavorativo che in amore le stelle vi consigliano di mettervi in gioco. Se volete confessare i vostri sentimenti alla persona amata o avanzare una proposta di carattere lavorativo queste sono le giornate ideali per agire.

Leone: durante questa giornata gli astri vi metteranno a dura prova. La settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, che durante le prossime ore dovrà capire bene di chi fidarsi e di chi invece no.

Alcune questioni potrebbero richiedere la vostra attenzione, per risolverle sarà necessario circondarsi delle persone giuste.

Vergine: grazie agli influssi positivi della Luna e di Venere questo weekend-inizia nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. La tensione delle giornate precedenti potrà potrà essere smaltita e si potrà recuperare la serenità soprattutto per quanto riguarda l’amore.

È un buon momento per cercare e trovare dei chiarimenti e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: Il consiglio degli astri per la giornata di sabato 23 novembre è di essere prudenti. I nativi del segno dovrebbero valutare con attenzione le persone che hanno intorno e scegliere quelle meritevoli della loro fiducia.

Scorpione: La settimana è stata abbastanza faticosa, non solo dal punto di vista fisico, ma anche soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali.

Grazie a Marte nel segno, la giornata di sabato vi consentirà di recuperare le energie e il buonumore, ma soprattutto di ottenere dei chiarimenti.

Sagittario: da venerdì il Sole è entrato nel segno, dunque è iniziato per il Sagittario un buon momento di recupero, in cui le energie e la voglia di fare non mancano. Durante la giornata di sabato 22 novembre tuttavia sarà bene essere cauti, soprattutto in amore, dove qualcuno potrebbe essere tentato di compiere una piccola trasgressione.

Capricorno: questa giornata potrebbe essere un tantino sottotono per il segno, che si sentirà nervoso e particolarmente agitato.

Questo vostro stato d’animo potrebbe portare alla nascita di nuove discussioni in ambito sentimentale. Cercate di limitare i danni, la giornata di domenica si rivelerà già più vantaggiosa.

Acquario: nonostante un oroscopo vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, quella di sabato potrebbe essere una giornata agitata. In particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze e delle questioni pratiche sarebbe bene per il segno calcolare con minuziosità ogni dettaglio ed evitare di fare passi azzardati.

Pesci: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante questo fine settimana. È un momento positivo non solo per il fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali. La passione si riaccende all'interno dei rapporti di coppia e gli incontri sono favoriti. Le relazioni che nascono alla fine del mese di novembre si riveleranno fortunate durante il 2020.