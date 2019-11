Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute dei dodici segni per la giornata di domani, martedì 26 novembre. Grazie alla protezione della Luna sarà una giornata interessante per lo Scorpione, sotto tutti i punti di vista. Al contrario il Toro si scontrerà con gli influssi negativi del satellite, vivendo una giornata particolarmente faticosa.

Momento sottotono anche per i Pesci. Recupera invece il Sagittario, grazie al Sole nel segno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della giornata di martedì 26 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 26 novembre 2019, segno per segno

Ariete: quella appena iniziata è una buona settimana per il segno, che fino al 30 novembre potrà fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso.

Alcune situazioni si sbloccheranno, qualcuno potrebbe ricevere una chiamata da tempo attesa o una proposta interessante. Tuttavia gli astri ci fanno sapere che non mancheranno i momenti sottotono, alcune giornate saranno meno splendenti delle altre e metteranno dei piccoli ostacoli lungo il vostro cammino. Entro il week end però potrete risolvere ogni problematica e dedicarvi all'amore.

Toro: con la luna in opposizione questa giornata potrebbe iniziare con un calo di energie e qualche malumore.

Non essere 24 ore produttive, qualcuno potrebbe vedersi costretto a rallentare i ritmi e prendersi una pausa. La stanchezza e lo stress accumulati potrebbero inoltre portare alla nascita di liti e discussioni all'interno della sfera sentimentale o in famiglia. Siate cauti, con l’inizio del mese di dicembre potrete recuperare.

Gemelli: coloro che durante le giornate precedenti si sono trovati ad affrontare liti e discussioni in amore o in ambito lavorativo, dovranno cercare di risolvere le controversie durante la giornata di martedì 26 novembre.

Sarà infatti questa la giornata ideale per cercare dei chiarimenti in quanto da mercoledì potreste risentire di un calo fisico.

Cancro: sono giornate di confusione e instabilità per il segno. Qualcuno potrebbe aver ricevuto una proposta professionale, sta pensando di cambiare impiego o spostarsi in un’altra città. Gli astri consigliano di prendervi il tempo necessario e scegliere con serenità e consapevolezza.

Da qui alla fine dell’anno ci saranno molti cambiamenti, questo è solo l’inizio. Stelle fortunate in amore.

Leone: durante le giornate precedenti non sono mancati i momenti di tensione per il segno, che durante questa giornata potrebbe diventare vittima dello stress accumulato, rispondendo con nervosismo e aggressività. In amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali potrebbero nascere delle discussioni.

Concedetevi qualche momento di riposo, con l’inizio di dicembre potrete recuperare al meglio. Cambiamenti in ambito lavorativo.

Vergine: un oroscopo importante proteggere il segno durante la giornata di martedì 26 novembre. È un buon momento per le questioni pratiche, in ambito lavorativo potreste avere l’occasione di concludere qualcosa di estremamente vantaggioso. Anche chi è alle prese con questioni legali potrà trovare una mediazione.

Gli astri lasciano presagire un riavvicinamento in ambito sentimentale, soprattutto per coloro i quali si sono trovati a discutere o hanno avuto poco tempo da dedicare al partner. La passione si accende.

Bilancia: quella appena iniziata sarà una settimana non priva di tensioni e malumori per la bilancia. Durante la serata di martedì delle questioni di tipo economico potrebbero preoccupare il segno. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto a coloro i quali per lungo tempo hanno evitato di occuparsi di un certo problema, ma ora non potranno più rimandare.

Anche in amore la situazione non è semplice. Le relazioni instabili, in cui sono frequenti liti e dissapori, potrebbero concludersi entro la fine dell’anno.

Scorpione: con la luna e Venere in posizione favorevole sarà una giornata positiva per il segno. Se desiderate raggiungere un obiettivo, queste sono le ore più adatte per muoversi. Il consiglio gli astri si riferisce anche a coloro i quali sono alle prese con delle trattative, vogliono concludere una vendita o un acquisto di tipo immobiliare.

Anche in amore si recupera, soprattutto il weekend si rivelerà positivo per dedicarsi al partner e alimentare la passione. Anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: grazie agli influssi di Sole, Luna e Giove questa settimana sarà molto vantaggiosa per il segno sotto tutti punti di vista. Durante le giornate di mercoledì e giovedì in ambito lavorativo potrebbe sbloccarsi qualcosa d’interessante, qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o aver l’occasione di migliorare la propria condizione lavorativa.

È un buon momento anche per parlare d’amore e gli incontri sono favoriti.

Capricorno: questo segno si trova tra due fuochi. Durante questa giornata si renderà necessario cercare di risolvere le problematiche nate in ambito familiare o finanziario, provando a mettere tutti d’accordo. I nati sotto questo segno si sentono investiti da una grande responsabilità e resiste alla pressione non sarà semplice. Lo stress accumulato potrebbe portare alla nascita di discussioni anche in amore, soprattutto per chi vive un rapporto instabile, già in crisi.

Acquario: nonostante il segno stia vivendo un momento di recupero, la giornata di martedì 26 novembre potrebbe per rivelarsi un tantino sottotono. Colore i quali sono alle prese con questioni da risolvere, non troveranno le soluzioni ricercate durante questa giornata, ma entro il weekend si potrà recuperare. Momento vantaggioso per il fisico, ideale per iniziare delle cure o dei trattamenti.

Pesci: la luna è in posizione dissonante, dunque durante questa giornata il consiglio delle stelle è quello di muoversi con cautela.

Sarà meglio cercare di limitare le polemiche, tanto in amore quando in ambito lavorativo. e le giornate precedenti qualcuno potrebbe aver avuto bisogno del vostro aiuto. Dunque totalmente concentrati e impegnati ad aiutare una persona cara, i nativi del segno si sono dimenticate di concedersi un po’ di tempo per se, accumulando stress e malumore. Durante questa giornata sarà meglio concedersi un po’ di riposo e magari dedicarsi alle proprie passioni.