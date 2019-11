L’Oroscopo del 26 novembre è pronto a illustrare cosa riserveranno gli astri a ciascun segno in questa giornata. A quanto pare, per molti sarà un interessante martedì. Non mancheranno questioni da affrontare e momenti romantici. I nativi del Cancro si potrebbero sentire stanchi mentre i Pesci avranno i nervi tesi.

In seguito il dettaglio con le previsioni del giorno.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: quella di martedì sarà una giornata interessante, perfetta per prendere decisioni e fare scelte importanti.

Chi è solo non dovrà chiudersi in casa perché potrebbe fare dei validi incontri. Dovrete prestare attenzione allo stress che potrebbe ripercuotersi sulla vostra salute.

Toro: in casa ci saranno delle questioni da affrontare. Chi ha accettato un incarico negli ultimi mesi, dovrà resistere dalla voglia di mandare tutto all’aria. Per alcuni nativi del Toro non mancheranno dei cambiamenti, anche piccoli.

Attenzione agli sforzi eccessivi.

Gemelli: ultimamente siete spesso pessimisti, in questa giornata dovrete cercare di ritrovare la carica e la fiducia in voi stessi. Qualcuno sarà alle prese con delle faccende casalinghe o burocratiche. Non scoraggiatevi se qualcosa va storto. Se non riuscite a portare a termine un lavoro, chiedete una mano.

Cancro: sarà un martedì precario in cui rischierete di discutere con la persona del cuore o un membro della famiglia.

Chi è in coppia da tempo non riuscirà a tollerare il comportamento indifferente del partner. Ultimamente vi sentite eccessivamente stanchi, attenzione all’influenza stagionale.

Leone: per voi sarà una buona giornata grazie al favore lunare. Nel caso in cui ci dovessero essere dei dubbi, potrete ottenere delucidazioni. Chi frequenta qualcuno da poco tempo, dovrà tenere i piedi per terra e non partire subito in quarta.

La salute dovrà essere tenuta d’occhio.

Vergine: giornata tesa in cui faticherete a rilassarvi, specie in serata. Con la persona amata le cose sembreranno andare a rilento, ma si tratterà solo di un tipico calo fisiologico. Possibili rivincite sul lavoro.

L’oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia: non vi sentirete molto tranquilli per via di certe questioni di famiglia. Le stelle invitano ad essere prudenti.

L’amore per il momento risulta stabile, ma sarà necessario accorciare le distanze al più presto. Chi è solo fantasticherà sulla propria anima gemella. Occhio ai cambiamenti di temperatura.

Scorpione: vi ritroverete a fare dei conti in vista della fine del mese. Ci saranno determinate questioni da risolvere e dei movimenti economici inaspettati. La salute rischierà di peggiorare, specialmente se siete dei tipi perennemente nervosi.

Sagittario: giornata importante, sfruttatela per portarvi avanti con i lavori. In serata sarete stanchissimi, rilassatevi con un bagno caldo o due coccole in compagnia. Attenzione alla gelosia. Chi ha seminato, presto raccoglierà i meritati frutti.

Capricorno: l’oroscopo del 26 novembre parla di un martedì a tratti particolare. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per un favore. In famiglia si dovrà affrontare una questione che potrebbe rivelarsi determinante.

Ci sarà qualche piccolo conto in sospeso da risolvere.

Acquario: giornata valida per ottenere un chiarimento d’amore. Le coppie solide vivranno delle belle emozioni. All’interno delle amicizie ci sono state delle dimenticanze. Cercate di fare molta attenzione a come spenderete il denaro in questa giornata.

Pesci: nell’aria ci sarà un po’ di agitazione e tensione. Qualcuno vi provocherà, ma cercate di mantenere il controllo. Ultimamente avete avuto da ridire su tutto e tutti. In serata potreste ritrovare la serenità.

Salute in netto recupero.