L'Oroscopo di martedì 26 novembre vedrà Gemelli e Vergine alla prese con un incontro inaspettato, mentre Leone e Pesci avranno delle grosse soddisfazioni.

Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Vi ostinerete a discutere di qualcosa che oramai non ha più importanza, andate avanti o litigherete con qualcuno. Il vostro partner vi farà una piacevole sorpresa.

Toro: Sarà una giornata ricca di soddisfazioni e di felicità sia in amore che sul lavoro. Le persone che vi circondano saranno molto ben predisposte nei vostri confronti.

Gemelli: Potreste incontrare qualcuno che è lieto di vedervi e parlarvi, non siate scortesi. Sembrerà che voglia qualcosa da voi ma in realtà vorrà solo ricucire la vostra amicizia.

Cancro: Il troppo lavoro e lo stress vi lasceranno poco tempo per le relazioni personali.

Fate quello che dovete ma senza esagerare e non dimenticate di dedicare del tempo a qualcuno che vi vuole bene e richiede attenzioni.

Leone: Vedrete realizzarsi un progetto su cui avete investito molto tempo. Godetevi questo successo e occhio a una telefonata che vi darà molte soddisfazioni.

Vergine: Siate solari e positivi, il vostro buonumore contagerà anche gli altri e riceverete un attestato di stima e amicizia. Durante le conversazioni sarete abili a evitare argomenti spinosi. Incontrerete qualcuno che vi piace molto.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Basta temporeggiare, dovrete agire senza dare ascolto a chi vi chiede di pazientare. Qualcuno avrà una gran voglia di litigare con voi, ma vi basterà ignorarlo per tutto il giorno: non restate mai soli con questa persona e vi risparmierete una fastidioso battibecco.

Scorpione: La risposta che attendevate sarà positiva e non sarà l'unica buona notizia.

Una persona che sentite molto spesso, farà qualcosa che apprezzerete molto.

Sagittario: Qualcuno cercherà di darvi un pessimo consiglio, ve ne accorgerete subito, quindi non ascoltatelo. Un invito a un evento di famiglia sarà per voi fonte inizialmente fonte di stress, ma poi sarete felicissimi.

Capricorno: Smettetela di essere testardi e fate pace con una persona che cerca il vostro perdono. Un piccolo fastidio muscolare vi metterà ansia, ma state tranquilli, siete solo stressati e affaticati.

Acquario: Una persona pretenderà un piacere da voi, non siate rigidi, venitegli incontro senza però esagerare. Non siate acidi o rovinerete una bella amicizia, ma non accettate tutte le sue richieste o ne arriveranno altre.

Pesci: Fidatevi di un vostro amico e chiuderete un importante progetto che inseguivate da tempo e che sarà fonte di grande soddisfazione. Occhio a un leggero acciacco stagionale, non sforzatevi troppo.