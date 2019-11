L'Oroscopo del 28 novembre porta novità abbastanza interessanti per ogni segno zodiacale. Per i single del Cancro non è il periodo giusto per trovare l'amore vero. Le persone della Vergine devono mantenere la calma anche di fronte ai drammi quotidiani. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata potreste percepire un senso di disagio, poiché non riuscirete a dare completamente sfogo al vostro cuore.

Questo potrebbe portare freddezza nella vostra relazione. Non sarete proprio dell'umore adatto per del romanticismo. Nelle scorse settimane avete avuto problemi con i colleghi, a fine mese sarete più predisposti al dialogo e gli amici si rassereneranno.

Toro – Il lato economico deve essere tenuto sotto controllo fino al weekend. Evitate inutili spese, dovrete risparmiare per qualche giorno. Avete molta creatività, dovete solo metterla in pratica. Con un po' di buona volontà anche il lavoro vi regalerà soddisfazioni.

In questi giorni evitate di discutere pesantemente con colleghi, soci o superiori, meglio non rischiare.

Gemelli – Se in questi ultimi giorni avete evitato di scontrarvi con qualcuno, fatelo anche in questa giornata, poiché non troverete molta disponibilità nell'altra persona. Evidentemente questa volta l'avete fatta troppo grossa e, quindi, dovete aspettare che l'ira si plachi. Le cose potrebbero migliorare nel weekend. Molti di voi possono rifarsi in campo professionale, soprattutto se avete dei progetti validi da portare avanti. Energia e vitalità non vi mancheranno: dimostrate quanto valete.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Astrologia di giovedì 28 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo non è il periodo giusto per trovare l’anima gemella, anche se questo giovedì vi sembrerà positivo. Dovete pazientare ancora un po' ed essere cauti, se non volete rivivere i disastrosi episodi successi nei mesi scorsi. Anche se il lato sentimentale è un po' disastroso, vi potrete rifare in quello professionale. Buone notizie nel settore commerciale, soprattutto in prossimità di dicembre e delle festività.

Leone – Questo fine mese si presenterà molto positivo per tutti i cuori solitari in cerca di sistemazione.

Meno positivo, invece, per chi naviga in cattive acque a causa di relazioni doppie. I prossimi giorni vi porteranno a riflettere e a fare bilanci sulla propria relazione. Le coppie più stabili devono fare i conti con qualche vecchio problema, che potrebbe creare discussioni all'interno del rapporto. Cercate di non alimentare tensioni e nervosismo, controllate i vostri stati emotivi dedicandovi a qualche hobby.

Vergine – Il vostro compito in questa giornata sarà quello di restare calmi di fronte ai piccoli drammi quotidiani.

In serata riuscirete a recuperare tutto e non avrete più motivo per lamentarvi. In campo lavorativo evitate di accollarvi anche i lavori che non vi competono o che non vi vengono chiesti esplicitamente. Troppo stress danneggia la salute.

Previsioni del 28 novembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata preferite ragionare con la testa, piuttosto che ascoltare ciò che il vostro cuore vi sussurra. Se avete qualcosa da chiarire, questa è la giornata giusta per farlo. Non c'è niente di peggio che lasciare un pensiero a metà, specialmente per voi.

Vi mostrerete più decisi e più certi del futuro nelle scelte lavorative e nelle strade da percorrere. Certamente all'inizio ci saranno dei dubbi e le decisioni saranno faticose, ma alla fine otterrete i risultati sperati.

Scorpione – In questo periodo dovete essere veloci nelle decisioni e nei progetti. È un periodo positivo per osare e per mettersi in gioco, ma non tutti coglieranno le opportunità giuste per motivi futili. Le coppie più stabili devono superare le solite tensioni, ma è questione di poco.

Già nel weekend tornerà la tranquillità. I single possono pretendere poco da se stessi: l'eccessiva razionalità crea problemi con gli altri.

Sagittario – Questa è una giornata piuttosto impegnativa, dovete sforzarvi più del solito per raggiungere gli obiettivi che vi siete preposti. Nonostante la fatica, sarete ripagati ampiamente. A fine giornata sarete orgogliosi di voi stessi e della vostra tenacia. Siete molto determinati e riuscite a trasmettere forza e sicurezza a chiunque vi stia attorno. In amore si viaggia sui binari tranquilli, anche se ci sono grandi progetti nell'aroa che vi mettono un po' di apprensione. Organizzare il futuro è difficile, ma è anche molto entusiasmante.

L'oroscopo di giovedì 28 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Per molti di voi sono giorni di grande cambiamenti e di responsabilità, che non sono semplici da gestire. I primi giorni di dicembre saranno d'assesto, ma poi tutto comincerà ad andare per il verso giusto. Anche in amore tornerà il sereno e riuscirete a rilassarvi e a godervi la condizione di single o di accoppiati a seconda dell'esigenza.

Acquario – Lasciarsi andare non è reato anzi, vi farebbe bene per una volta. Cercate di pensare di meno e di abbandonarvi alle sensazioni che fanno parte della vita. Anche se vi dovesse capitare un'avventura, non rifiutate perché siete persone serie, ma vivetela con tutto il trasporto di cui siete capaci.

In campo lavorativo dovete considerare le vostre opportunità e le vostre capacità, che dovranno essere sfruttate al massimo e che porteranno soddisfazioni anche in campo economico.

Pesci – In questo periodo dovete curare di più i vostri interessi e dare uno sguardo anche a quelli del partner, o quantomeno lasciarlo libero di coltivare. Volere la stessa persona vicina 24 ore su 24 sembra un po' morboso e, soprattutto, a lungo andare il vostro rapporto potrebbe diventare monotono e soffocante. Con i colleghi ci sarà un clima diverso, solo se capirete che con l'astio e con la competizione non otterrete niente e non crescerete professionalmente.

Usate il vostro acuto senso di osservazione potrebbe valervi una promozione oppure una gratifica.