L’Oroscopo del 28 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno in questo ultimo giovedì del mese. Il Toro avrà un bel po’ di dubbi da dissipare mentre le stelle risultano favorevoli per i nati del Sagittario. Tutto sommato si preannuncia una giornata interessante per quasi tutti i segni zodiacali, ma vediamo nello specifico cosa prevede l’oroscopo giornaliero.

Previsioni astrologiche del 28 novembre da Ariete a Vergine

Ariete: rispetto alle precedenti, questa giornata si presenta migliore e potrebbe favorire gli incontri.

Vivere un'emozione è possibile se lo si desidera veramente. Vanno riviste alcune associazioni o contratti. Da mesi siete stressati, avete bisogno di un po' di riposo.

Toro: coloro che stanno riflettendo su cosa fare, devono valutare in maniera puntigliosa tutta la situazione. Presto ciascun aspetto migliora ed entro la fine del mese avrete a che fare con delle novità. Possibili scelte sentimentali, chi nutre dei dubbi sul partner deve parlare chiaramente.

Gemelli: l’oroscopo del giorno 28 novembre vi vede agitatissimi e sotto pressione.

Qualcosa vi impensierisce e vi toglie il sonno. A partire dal tardo pomeriggio le cose cambiano. Riposate di più per permettere al corpo di riprendersi appieno. Non si escludono affari interessanti, specie per chi lavora in proprio.

Cancro: attenzione alle polemiche, non provocate. Questa è una giornata in cui vi sentite un po' nervosi e turbati. Dovete fare delle cose ma non ne avete alcuna voglia. Possibili dolori al basso ventre o allo stomaco. Il fisico chiede un maggior riposo.

Leone: nel lavoro o in casa potreste ritrovarvi a dover prendere una decisione importante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Torna la voglia di concedersi e di amare. All’interno della coppia ci potrebbe essere il bisogno di fare il punto della situazione. Stanchezza in serata.

Vergine: fate due conti se non volete ritrovarvi senza denaro. Nelle prossime settimane torna la fortuna. Cali fisici in serata, potrebbe dipendere dai troppi sforzi o da un’alimentazione inadeguata.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore si prevedono incomprensioni, forse uno dei due si è stancato dell’altro. Nel lavoro occorre una maggior concentrazione altrimenti si rischia di fare confusione.

Uscite, non rinchiudetevi sempre in casa. Durante la notte potreste svegliarvi di frequente a causa dello stress.

Scorpione: siate più ottimisti, soprattutto in questa giornata. L’oroscopo di giovedì vi vede correre avanti e indietro tra mille commissioni e impegni da sbrigare. Possibili gaffe nel tardo pomeriggio. Se in amore ci sono stati dei problemi, questa è la giornata migliore per ottenere risposte e chiarimenti.

Sagittario: si avvicina la fine del mese e le stelle risultano favorevoli, l’amore torna alla ribalta.

Potrebbe arrivare un cambiamento riguardante la sfera lavorativa. Chi tiene in piedi due storie, deve scegliere con chi stare. In serata si recupera.

Capricorno: possibile ritorno dell’ex, ma se vi ha fatto penare allora è meglio allontanarsi perché le minestre riscaldate non sono buone. I single devono darsi maggiormente da fare, questi ultimi 3 giorni novembrini agevolano gli incontri. Entusiasmo in giornata.

Acquario: l’oroscopo del 28 novembre vi vede molto stanchi e sfiduciati. Siete nel bel mezzo di un periodo particolarmente apatico.

Nel lavoro, però, è necessario sforzarsi di più. Non esagerate con gli impegni e fate una cosa alla volta. Una bella camomilla prima di andare a dormire aiuta ad agevolare il sonno.

Pesci: la Luna è favorevole ai nati di questo segno. Sfruttate questo vantaggio per ottenere riscontri lavorativi o sentimentali. Incomincia una fase di rinascita psicofisica che perdurerà per tutto il mese di dicembre. Tuttavia, non sono da escludere degli scontri.