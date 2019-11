L’Oroscopo del 29 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno zodiacale per la giornata di venerdì. In particolare i nati del Leone dovranno affrontare dei disagi, mentre la Vergine sarà "impegnata" nello shopping.

Vediamo nello specifico cosa prevede l’oroscopo giornaliero.

Previsioni astrologiche del 29 novembre da Ariete a Vergine

Ariete: siete in attesa di una risposta che purtroppo tarda ad arrivare. Si concludono parecchie questioni, quindi prendetevi del tempo ed evitate di fare le cose in fretta e furia.

Attenzione a non spendere troppo denaro in cose inutili. La salute è in calo, correte ai ripari curandovi di più.

Toro: la Luna vi supporta e l’amore brilla. Presto per alcuni arriveranno dei cambiamenti importanti. Sfruttate questi influssi astrali per recuperare il tempo perso e per portare avanti dei progetti. La salute risulta in salita.

Gemelli: l’oroscopo di questa giornata vi vede emozionati per un episodio inaspettato. Non si escludono inviti, sorprese e/o dichiarazioni. Il cielo porta energia e tanta carica mentale.

Giornata favorevole per fare acquisti o per intraprendere una dieta dimagrante.

Cancro: giornata ancora pesante e con uscite finanziarie anche di un certo peso. Evitate di mettervi contro gli altri. Tra uscite e incontri, non si escludono momenti di divertimento. Svagate la mente, siete troppo nervosi e stressati. Presto le cose negative di questi ultimi mesi verranno cancellate.

Leone: venerdì con disagi. Evitate di uscire se possibile, in caso contrario fate molta attenzione. Nei sentimenti ci sono delle incomprensioni da debellare.

Nel lavoro ci possono essere delle discussioni, siate cauti. Consolatevi con la passione che è alle stelle.

Vergine: incontri favoriti nella giornata del 29 novembre. Si prevedono shopping e divertimento in compagnia. Le relazioni sentimentali nate da poco potrebbero ufficializzarsi. Fate pulizia di amicizie o conoscenze inutili. Combattete la stanchezza facendo cose appaganti.

L’oroscopo del giorno 29 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata utile per l’amore. Coloro che sono in coppia da tempo iniziano a fare progetti concreti.

Si riaccende la speranza ma qualcuno deve fare una scelta importante. Nel lavoro c’è fermento, tuttavia la fortuna non manca. Per quanto riguarda la salute, siete fin troppo pensierosi.

Scorpione: avete il supporto lunare su cui contare. Incontri sensuali per i single, possibili tradimenti per chi è in coppia. Probabili le spese improvvise, fate attenzione a non spendere troppi soldi. Chi ha un’attività in proprio potrebbe fare un buon incasso. Salute in ripresa, ma occhio all’influenza di stagione.

Sagittario: i single che hanno una cotta per qualcuno devono trovare il coraggio di farsi avanti. Buttatevi nella mischia, organizzate una festa o un appuntamento. Fisico sottotono, non stressatevi prendendo troppi impegni.

Capricorno: torna protagonista un sentimento e questo grazie alla posizione della Luna. In questo venerdì sarete portati a fare degli acquisti interessanti. Cogliete le opportunità al volo, senza guardarvi indietro. L’energia non vi manca.

Acquario: dispute in atto, ma lasciatele scorrere via.

Possibili arrabbiature improvvise, non sopportate la confusione. Nel lavoro vi sentite inconcludenti, magari qualcuno deve prendere una decisione. Attenzione allo stress.

Pesci: l’oroscopo del 29 novembre dice che in questa giornata avrete delle questioni importanti da affrontare. Avete rimandato troppo a lungo un determinato impegno ed ora ne siete sopraffatti. Fatevi dare una mano. La fatica si fa sentire a partire dal tardo pomeriggio.