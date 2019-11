L'Oroscopo del giorno 30 novembre prevede un periodo di grande forza per la Bilancia, mentre invece l'Acquario avvertirà parecchia stanchezza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi vuole mettersi in gioco dovrà sfruttare questo periodo per riuscire ad ottenere un qualche successo. Sul lavoro potrete mettervi in gioco e cimentarvi in qualcosa di nuovo. Se nelle scorse settimane avete messo in discussione un rapporto di coppia, adesso potreste dover prendere delle decisioni definitive.

Toro: avrete voglia di provare nuove emozioni. Potreste essere chiamati a fare delle scelte nelle prossime settimane che vi aiuteranno poi ad essere più tranquilli. Chi ha avuto una delusione in amore potrebbe dover ancora recuperare. Con Saturno in buon aspetto riuscirete a superare ogni problema.

Gemelli: in questa giornata del 30 novembre potreste essere parecchio pensierosi. Se per troppo tempo avete vissuto una storia sull'onda della passionalità, senza stare troppo a riflettere, adesso sarà il momento di fermarsi e capire.

Ci saranno alcune questioni lavorative da risolvere a cui dovrete prestare la vostra attenzione.

Cancro: gli astri sono in aspetto positivo sul vostro segno zodiacale. Se avete vissuto una crisi in amore potrete a breve recuperare. Se avete intrapreso da poco una conoscenza, potreste rendervi conto di provare già dei forti sentimenti.

Leone: in questo fine settimana ritornerete al centro dell'attenzione. Chi si è sentito sotto pressione potrà recuperare. L'ottimismo prevarrà sul vostro modo di fare e questo vi aiuterà a cogliere al volo ogni buona opportunità di successo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: nella giornata del 30 novembre sarà indispensabile che comunichiate con le persone a voi vicine. Se avete questioni lavorative da risolvere, dovrete essere molto prudenti. Evitate di essere troppo frettolosi con persone che conoscete da poco.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: questa sarà per voi una fase di grande forza. Non sottovalutate le persone che avete al fianco. In una relazione sentirete il bisogno di avere i vostri spazi. Sarà necessario intraprendere un dialogo con il partner spiegando le vostre esigenze.

Scorpione: siete soliti ricercare le approvazioni altrui nella vostra vita lavorativa e personale. Dovrete cercare di ritrovare maggiore sicurezza in voi stessi, senza la necessità di ricevere continue conferme.

Sagittario: giornata abbastanza tranquilla quella del 30 novembre. Alcuni di voi potrebbero tendere ad isolarsi. Potreste aver voglia di stare con i vostri pensieri e riflettere sul futuro.

Capricorno: le settimane appena trascorse non sono state molto positive per voi. Chi ha vissuto uno sto a livello lavorativo potrà rimettersi in carreggiata.

Potranno nascere delle belle emozioni per i single. Chi ha una relazione altalenante potrà cercare di sistemare la situazione.

Acquario: potreste accusare stanchezza a causa dei troppi impegni lavorativi. Ci sono anche molti problemi familiari che pesano sulle vostre spalle e questo non rende più tranquilli.

Pesci: in ambito sentimentale ci sarà un buon recupero in questa giornata del 30 novembre. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno parecchia forza per affrontare anche le situazioni più problematiche.