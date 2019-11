L'Oroscopo del giorno 13 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e relativa Astrologia di mercoledì. Ad essere analizzati principalmente nei reparti relativi all'amore e al lavoro saranno, come da titolo, i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle a metà settimana? Siamo più che certi del fatto che tanti di voi lettori non vedono l'ora di scoprire se il proprio segno di nascita rientri o meno alla ristretta cerchia dei fortunati.

Vediamo dunque di dare un breve, ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni per i segni messi sotto torchio quest'oggi ricordando, in special modo a coloro che ancora avessero poca dimestichezza con l'Astrologia, che fanno parte della prima metà zodiacale i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In arrivo ottime novità e una valanga di buone notizie soprattutto in campo sentimentale, grazie all'ingresso della Luna in Gemelli, presente da mercoledì nel predestinato segno di Aria, già dalle ore 09:46 del mattino.

Andiamo pure a dettagliare meglio la situazione generale analizzando le previsioni di mercoledì 13 novembre segno per segno; ovviamente subito dopo aver dato spazio all'attesissima scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 13 novembre 2019

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi. Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno?

La risposta, come al solito la possiamo trovare nella nuova classifica stelline, logicamente interessante il giorno 13 novembre 2019. Bene, diciamo subito che ad occupare la zona alta della scaletta tra i sei simboli astrali in osservazione, senz'altro Capricorno e Acquario classificati entrambi a cinque stelle, dunque in periodo "top". Discreto il mercoledì di centro settimana per quelli della Bilancia, preventivati nel frangente con quattro stelline relative ai periodi di routine.

Invece si presume possa essere una giornata abbastanza impegnativa per coloro del Sagittario, considerati in periodo da tre stelle equivalente al "sottotono". Ancor più in salita la giornata interessante il giro di boa settimanale per Sagittario e Pesci, ambedue sottoscritti da due pessime stelline indicative dei frangenti da "ko". A seguire il riepilogo espresso dalla scala dei valori parziale (sei segni), come sempre a partire dai più fortunati a scendere:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione, Pesci.

Oroscopo mercoledì 13 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata centrale dell'attuale settimana, per voi Bilancia, si prevede in media poco interessante, anche se non negativa.

Diciamo che alla lunga il periodo potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione, a patto di saper trovare il modo e il momento giusto per poter trarne giovamento. In amore, potrete rendere più piccante la vostra giornata grazie al vostro indiscutibile fascino e alla voglia di fare sempre cose nuove. Anche se in generale non sarà una giornata magnifica, di certo vi servirà a chiarire molte cose nel rapporto.

Single, a molti di voi invece le previsioni del giorno incitano ad essere più intraprendenti: con un po' di buona volontà nonché con giusto impegno, sicuramente potreste cogliere piccoli momenti di felicità da vivere con quella persona che ben sapete. Nel lavoro, per chiudere, le stelle del giorno tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze, le quali potranno essere gravate anche da cambiamenti e uscite non previste. Siate dunque cauti!

Scorpione - In arrivo un mercoledì 13 novembre pregno di nostalgia e/o ripensamenti. Alcune situazioni inizialmente potrebbero anche andare "a fagiolo" come si suol spesso dire, tenete conto comunque che avrete a che fare con un difficile momento valutato con il "ko", pertanto in grado di influenzare quasi tutta la parte centrale di questa settimana. In amore, periodo instabile soprattutto nelle situazioni legate alla coppia o alle amicizie in generale: diciamocela tutta, questo mercoledì, anche se già avete una pessima gatta da pelare, le stelle invitano caldamente alla calma. Prima di agire, occhio ad eventuali passi falsi, ok? In effetti non sarà la giornata giusta: potreste avere un atteggiamento negativo nei confronti delle persone che vi sono intorno. Single, preparatevi a ricevere cambiamenti importanti nella vostra vita affettiva. Probabile che l'amore tanto atteso bussi al vostro cuore prima di quanto possiate immaginare (non questo mercoledì!). Nel lavoro, l'unica accortezza che dovrete avere sarà quella di frenare l'eccessiva fiducia: potrebbe far vedere cose sotto una falsa prospettiva, lontana dalla realtà

Sagittario - La giornata sarà in linea generale abbastanza lenta e a tratti davvero farraginosa, forse anche un tantino difficile da governare. Quasi sicuramente questa giornata sarà fatta di scelte, sia per il breve che per il futuro medio-lungo. Comunque starà a voi scoprire quella che potrebbe fare di più al caso vostro: chiedete consigli all'occorrenza, ok? In amore intanto, il periodo non sarà troppo soddisfacente, un po' per colpa degli astri ed un po' per demerito vostro. Diciamo che dovrete cercare di impostare il tutto sulla calma e sulla concentrazione. A qualcuno l'ansia potrebbe giocare brutti scherzi, specialmente nei confronti della persona amata. Cercate di non abusare troppo del vostro intuito, ok? Single, forma fisica da migliorare e umore altalenante vi renderanno in questa giornata un po' cupa abbastanza lunatici. Dovete ritrovare più fiducia in voi stessi: riprendere ad amarvi sarà la miglior cosa da fare, solo in questo modo potete sperare di ritornare ad amare di più la vita sentimentale. Nel lavoro intanto, prendetevi del tempo per valutare approfonditamente delle offerte. Il consiglio: chiedete informazioni a qualche persona fidata prima di decidere il da farsi.

Astrologia del giorno 13 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un giorno davvero fortunato, splendido per la maggioranza di voi Capricorno. Senz'altro, quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte centrale della corrente settimana. Secondo le predizioni di mercoledì a più di qualcuno di voi attende una gradita sorpresa: forse delle entrate di denaro extra? O una proposta (non sappiamo in merito a cosa) in grado di far toccare il cielo con un dito? In amore, in questa giornata ci sarà finalmente tempo per i sentimenti veri, quelli intensi e sinceri che lasciano senza fiato! Il vostro partner sarà felice di avervi al suo fianco riempiendovi di attenzioni, regalando momenti dolci e non solo... Ma le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare tra voi. Single, il periodo si presume possa essere molto importante per voi dal cuore solitario, con astri pronti a garantire una certa stabilità affettiva al segno. Sarete simpatici e propositivi anche con gli amici, con i quali deciderete di organizzare il prossimo weekend o qualcosa di simile. Nel lavoro, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole: tenetevi pronti perché sicuramente una bella sorpresa rimetterà in moto la mente.

Acquario - Una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi dell'Acquario. Grazie al grande entusiasmo e alla fiducia nei confronti delle persone di cui vi fidate di più, senz'altro troverete una carica incredibile, grazie alla quale riuscirete a dare maggior enfasi e lucidità a tutto il mercoledì. In campo sentimentale pertanto, assaporerete la magia scaturita dalle effusioni/passioni che il vostro partner metterà sapientemente nel rapporto: si annunciano momenti estenuanti dagli effetti sicuramente inebrianti. Il tempo sarà quello giusto anche per la cura della persona: dedicatevi completamente a voi stessi e rilassatevi. Single, caparbi e allegri come in gran parte siete, vi ritroverete letteralmente circondati da belle persone da conquistare o pretendenti che non avranno occhi che per voi. Chi è in cerca dell'anima gemella intanto, in questo periodo potrebbe fare un incontro interessante. Nel lavoro infine, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente le risorse. Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare molti dei vostri progetti. Buon fiuto per gli affari.

Pesci - La giornata sotto analisi in questo contesto potrebbe portare a tanti di voi Pesci delusioni e/o problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Le predizioni del giorno pertanto indicano alcuni momenti abbastanza impegnativi segnati dal "ko". Diciamo che in generale gli astri preannunciano abbastanza negatività specialmente nelle faccende sentimentali, in primis in quelle legate alla coppia. Secondo l'oroscopo del giorno 13 novembre quindi, riguardo l'amore, ci saranno alcuni problemi nella vita a due che dovete cercare di affrontare e logicamente risolvere al più presto. Se volete davvero superare le vostre paure, o facilitare il rapporto con il partner, potreste iniziare a concentrarvi proprio su questo aspetto già da oggi... Se single invece, sarete completamente presi da pensieri e da problemi tali che vi sembrerà di non avere via d'uscita! Diciamo che avete fatto già troppo, adesso la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi: concedetevi un po' di tranquillità, in modo da ricaricare le batterie. Nel lavoro, per concludere, avrete bisogno di respirare aria nuova. Potreste dare l’avvio a una piccola rivoluzione all'interno delle vostre attività; ma anche in famiglia, potreste aver voglia di ristrutturare qualcosa della vostra casa.