L'Oroscopo del giorno 14 novembre ha già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, nel contesto applicata al prossimo giovedì. Come sempre a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline quotidiane supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del 14 novembre? Bene, diamo pure inizio alle anticipazioni di rito mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questa parte finale della settimana lavorativa.

In questo caso, parlando ovviamente in relazione ai soli sei segni analizzati, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, solo in tre risultano altamente positivi. Ebbene, diciamo subito che ad avere massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno certamente coloro nativi in Aquario, al momento valutati al primo posto in classifica. A seguire Scorpione e Pesci, ma quest'ultimi insieme a tutti gli altri li andremo a trattare a breve nella scaletta con le stelle posta a seguire.

Intanto in netta difficoltà, secondo quanto deliberato dalle previsioni di giovedì 14 novembre, gli amici della Bilancia e del Sagittario: il generoso segno di Aria (Bilancia) si troverà ad affrontare sicuramente una giornata segnata dal "sottotono" mentre l'altro segno, quello di Fuoco (Sagittario) avrà a che fare con un periodo classificato con il "ko".

Classifica stelline 14 novembre

Un nuovo giovedì si accinge a bussare alle porte della vita quotidiana, dunque, urge conoscere in anticipo se sarà positivo o negativo.

A tale scopo, come da copione ormai consolidato è disponibile la nuova classifica stelline quotidiana nel frangente interessante il giorno 14 novembre. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di interessante il periodo ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto. Allora diciamo subito che in primo piano svetta l'Acquario, segno migliore in assoluto posizionato al primo posto in classifica.

A seguire i segni di Scorpione e Pesci, quest'oggi valutati entrambi a cinque stelle. Positiva la giornata in esame, anche se non pienamente, per il segno del Capricorno, al momento valutato a quattro stelle. Infine, in ultima posizione Bilancia con tre e Sagittario due stelle a corredo dei rispettivi segni. I dettagli nel riepilogo seguente:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 14 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il giorno sotto analisi in questo contesto partirà molto basso per voi della Bilancia.

Diciamo che il periodo non sarà proprio del tutto negativo, comunque degno della vostra migliore attenzione. Parlando di rapporti in generale, le parole da usare, soprattutto in questo giorno segnalato con il sottotono dovranno essere pienamente sincere, scandite con calma e soprattutto dette nel rispetto di chi avete di fronte. In amore, non bisognerà rimuginare sui pensieri e negatività in atto in questo momento: eventuali frustrazioni potrebbero trasformarsi in speranze costruttive se riuscirete a tenere le vostre emozioni sotto controllo.

Senz'altro, anche se molto lentamente, metterete spontaneamente ordine nelle cose sentimentali soprattutto verso il vostro partner. Single, periodo scarno dal punto di vista della fortuna o della positività, in generale. La valutazione negativa espressa dalle previsioni del giorno forse finirà per scombussolare più di qualche piano: senza pensarci troppo, rimandate pure il tutto a tempi più idonei, ok? Nel lavoro, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche e mettere in conto un po' di fatica.

Scorpione - Partirà e potrebbe senz'altro anche chiudere in modo speciale questa parte della settimana, con un giovedì preventivato per molti nativi davvero "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarda eventuali spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandarvi in panico. In amore, certamente troverete i modi e gli appigli giusti per riuscire a mettere in sicurezza molti degli attuali problemi affettivi. In coppia a dominare saranno vigore, vitalità e tanta grinta. Il periodo comunque invita allo sport o a tutte quelle attività che richiedono una certa disciplina e tanta applicazione. Se single invece, chi di voi dovesse essere alla disperata ricerca dell'amore non troverà ostacoli difficili da superare. Diciamo che avrete fascino e capacità da vendere, il che vi darà l'opportunità di conquistare chi più vi piace... Nel lavoro saranno i benvenuti sia la calma che la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. Per chi è in proprio: Mercurio, nel contesto in trigono a Nettuno, anticipa qualcosa di positivo in arrivo prossimamente.

Sagittario - Il giorno relativo a questo nuovo giovedì sarà decisamente poco positivo per voi del Sagittario, certamente non buona per impegni gravosi o nei confronti di situazioni da risolvere. In molti casi eventuali risultati agognati quasi certamente si faranno aspettare, anzi, alcuni potrebbero risultare persino come "non pervenuti". Prestate attenzione a non immischiarvi in discussioni o in situazioni critiche che non vi toccano in modo diretto. In amore, evitate attacchi e discussioni perché non portano a niente, anzi spesso peggiorano le situazioni di coppia. Parlando in generale invece, non fatevi prendere dall'ansia perché una chiamata improvvisa o un contrattempo non previsto non vi debbano alterare, né scombussolare il vostro stato d'animo. Single, invece di vedere sempre o tutto bianco o solo nero, per una volta sforzatevi di percepire qualche sfumatura di grigio, ok? Di certo questo vi aiuterà a non essere categorici come siete spesso nei confronti di alcune persone. Quest'ultimi avranno la sola colpa di non essere riusciti a convincervi alla prima impressione... Nel lavoro infine, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane.

Astrologia del giorno 14 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di giovedì preannunciano una giornata discretamente favorita dalle stelle. Volendo, approfittate di questo momento abbastanza efficace da parte dell'Astrologia cercando di sfruttare al massimo i suoi, seppur discreti, benefici influssi. Trovate intanto il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. In amore invece, vivrete un'atmosfera sufficientemente positiva ottenendo in massima parte una buona intesa con la persona amata, sufficientemente passionale. In aumento la sicurezza emotiva, il che potrebbe travolgere benevolmente sia voi che il vostro partner. Single, sensibilità in calo e voglia di evadere in aumento: fate un'autoanalisi sincera guardandovi dentro e traendo le giuste conclusioni. Forse in questo periodo vi manca di voglia di fare, oppure la persona che vi interessa inconsciamente vi sta chiedendo qualcosa di diverso: a voi scoprirlo... Nel lavoro, darete il meglio di voi stessi solo allargando il raggio d'azione. Diciamo che vi sarà abbastanza facile dare il via a nuovi affari (redditizi).

Acquario ’top del giorno’ - Giornata giudicata dall'Astrologia quotidiana come davvero magnifica. A dare sicurezza alla quasi totalità del periodo senz'altro l'ottimo aspetto della meravigliosa Luna in Gemelli, nel contesto speculare positiva al 85%. In generale la giornata offrirà strepitose opportunità di successo con le stelle pronte a mettere in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo. In campo sentimentale altresì, zero titubanze! Quindi, campo libero da incertezze o indecisioni soprattutto in coppia: in molti contesti si prevedono scintille soprattutto nel dopo cena, con la sensualità e la voglia di trasgressione ai massimi livelli. Tre i punti chiave a cui affidarsi: sincerità, rispetto e voglia di stare uniti. Single, i tempi saranno giusti per l'amore e il vostro potere di seduzione sarà all'altezza delle aspettative. Avrete il lasciapassare incondizionato per la felicità da parte delle stelle: fate modo di assaporarlo pienamente gustandolo piano piano, senza fetta. Nel lavoro infine, sarete decisi e coraggiosi. Niente vi sembrerà impossibile e troverete anche dei punti in comune con chi ha sempre avuto idee differenti dalle vostre.

Pesci - Ottimo l'oroscopo di questo giovedì, ambasciatore certamente di belle notizie o di inaspettate novità pronte a farvi sorridere, magari anche riportando quella serenità che vi mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. Secondo l'oroscopo del giorno 14 novembre, intanto, riguardo l'amore, grazie alla benefica presenza del Sole e di Mercurio entrambi in trigono a Nettuno, con la Luna in avvicinamento al settore del Cancro (altro segno di Acqua) per voi speculare positiva al 90%, saprete esattamente cosa e come fare per riportare armonia e serenità nel vostro rapporto o in generale all'interno del contesto familiare. Se single invece, approfittate di questo ottimo periodo per mettervi in mostra agli occhi di chi vi piace: giocate eventuali assi che avete nascosti nella manica e siate sereni! Nel lavoro, per chiudere questa nuova tornata di predizioni astrologiche, sarà un giorno davvero promettente in quanto riuscirete a contare solo sulla vostra forza. Pronti a dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare? In questo caso infatti, sarete talmente presi che non farete caso neppure al tempo che scorrerà in fretta.