Il piano mentale si fa spazio nell'Oroscopo di giovedì e punta un riflettore sulle idee, facendo passare in secondo posto i sentimenti grazie alla presenza di Luna in Gemelli che rende le sensazioni più impersonali. Molto riflessivi e distaccati nei confronti dell'amore, non solo i Gemelli ma anche Bilancia, Acquario, Leone e Ariete vivranno le storie sentimentali con maggiore obiettività, analizzando ciò che capita in modo approfondito.

Buono il lavoro per Scorpione, Capricorno, Pesci, Toro. Sagittario e Vergine che beneficeranno di splendide opportunità. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Versatilità e intelligenza nell'oroscopo di giovedì

Ariete: il lavoro procura stress e minaccia anche la sfera amorosa poiché sarà difficile instaurare una serenità tanto desiderata a causa di alcune problematiche e impegni che si ripercuotono anche nel privato.

Luna in Gemelli in compenso però elargisce splendide emozioni.

Toro: molto stanchi in ufficio, qualche inciampo imprevedibile potrebbe mettere in allarme, ma Sole illuminerà le idee benefiche per risolvere il tutto. In amore, cercate di avviare delle metamorfosi utili per progredire in positivo.

Gemelli: più obiettivi e distaccati con Luna nel segno che rende i sentimenti più ragionati, riuscirete ad adattarvi alle sorprese che la vita riserva affrontando le situazioni in modo impersonale.

Anche in ambito lavorativo, sarete molto pignoli nel vedere sempre l'altro lato della medaglia.

Cancro: le antenne sono drizzate per captare alcune informazioni preziose sia per la sfera lavorativa che sul piano sentimentale. Assemblate il tutto, riconnettendovi in modo più logico grazie a una vicinanza lunare molto riflessiva.

Leone: le prospettive amorose e lavorative diventano più ragionate grazie a un influsso lunare che dalla casa astrologica terza rende più riflessivi.

Solo che quando si tratterà di venire a contatto con quel fiume impetuoso delle emozioni, sarà difficile restare a galla o trovare un'ancora di salvezza. Dovrete solo lasciarvi trasportare da sensazioni fluide e imprevedibili.

Vergine: la sfera lavorativa assorbe in pieno e le giornate diventano ricche di impegni. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da un eccessivo stress, dovuto a una quadratura Luna-Venere che in amore crea una certa difficoltà nel conciliare i propri desideri con la conquista di ciò che si ama.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: comunicativi e brillanti, riuscirete a trovare delle idee geniali che sono il frutto di un trigono Marte-Luna dinamico e al tempo stesso sensibile. Riuscirete infatti a mettere insieme alcuni "cocci" per risanare delle situazioni poco concrete e confuse.

Scorpione: le configurazioni astrali sono positive e sprigionano energia genuina, tutta da utilizzare per raggiungere le mete ambite.

La sorte invoglia a giocare le carte giuste per lanciare alcuni progetti tenuti in sospeso e Mercurio elargirà un'intelligenza utile per fare le scelte giuste. Attenzione però, valutate bene le mosse a disposizione.

Sagittario: Venere cerca di elargire amore ma la quadratura con l'astro d'argento scombussola molto la sfera sentimentale e potrebbe sprigionare insoddisfazione. Entreranno così in conflitto la parte emotiva e quella sensuale, non riuscendo a trarre coinvolgimento emotivo dal rapporto amoroso. Buono il lavoro.

Capricorno: Marte in quadratura potrebbe sprigionare qualche negatività ma il cielo amoroso splende di positività e Plutone garantisce una spiccata capacità di sedurre. Datevi una mossa quindi e applicate questi influssi benefici nella sfera sentimentale e anche sul lavoro, otterrete successo.

Acquario: l'influenza del satellite notturno emana nuovi stimoli e una situazione in stallo sentimentale presto si sbloccherà. Via libera alle emozioni dunque, sono previste splendide notizie anche in campo lavorativo.

Pesci: se la sfera lavorativa non va come vorreste e sarete imbronciati a causa di qualche scocciatura che "rompe le uova nel paniere", in compenso l'amore è in ripresa. Le coppie stabili potranno rigenerare i propri sentimenti e i single dovranno rompere la monotonia, osando per concretizzare i sogni amorosi.