L'Oroscopo di sabato 2 novembre approfondisce i transiti planetari in modo dettagliato, illuminando non solo le buone novità amorose, ma a volte ammonendo ciascun segno zodiacale a non lasciarsi prendere dalle apprensioni. Luna ancora in Capricorno rende le emozioni molto controllate, ma anche Vergine, Toro, Scorpione e Pesci dovranno avere tutto sotto controllo per stare in pace con loro stessi.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: molto testardi e fermi sulle vostre idee, non riuscirete ad allargare i propri orizzonti mentali rischiando di compromettere l'amore. Luna rema contro dal Capricorno e rende le sensazioni molto fredde, ma non mancherà di certo il senso pratico.

Toro: alcuni cambiamenti vitali avverranno senza scosse e sono garantiti da Luna dal Capricorno che incrocia la sua energia con Urano.

Emozioni nuove sono garantite da questo transito che prometterà sensazioni favolose. Consiglio: riconsiderate alcuni atteggiamenti standardizzati e rivoluzionateli in modo creativo.

Gemelli: una spiritualità nettuniana molto profonda sprigiona un'intuizione utile per cogliere al volo alcune sfumature sottili, per utilizzarle a vostro vantaggio. La situazione amorosa potrebbe essere alquanto cupa ma a breve si schiarirà.

Cancro: molto generosi, sarete premurosi con chi sta intorno e molto spirituali grazie a un influsso nettuniano favorevole. In amore, cercate di aprirvi alla persona amata instaurando maggiore comunicazione verbale.

Leone: l'influsso di Venere e Giove dal Sagittario segna un trigono non affatto tranquillo per gli affetti. I sentimenti diventano capricciosi e le sensazioni complesse, ma attenzione a non chiudervi in voi stessi.

Buona l'espressione verbale per emergere con successo.

Vergine: alcuni avvenimenti benefici per l'amore faranno capire la vera natura di una storia. Siete molto portati a scavare in profondità ascoltando il cuore e la mente, applicando delle sensazioni forti in campo sentimentale. Attenzione però a non lasciarvi prendere da alcune ossessioni esagerate.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: molto cordiali, approfondirete l'amore con animo caldo e sarete molto affettuosi.

Sensuali, sarete portati a vivere la passione in modo molto profondo poiché Venere dal Sagittario insieme a Marte potenziano la mappa emotiva. Buona la libertà di espressione.

Scorpione: una nuova evoluzione interiore è in atto e alcuni cambiamenti emozionali interesseranno la famiglia o l'amore. Alcune sensazioni dormienti vengono riattivate e le energie represse vengono affrontate con maggiore consapevolezza, beneficiando la sfera sentimentale.

Sagittario: non tutto fila liscio e tranquillo con Venere in congiunzione a Giove che rende le sensazioni piuttosto capricciose dove l'astro venusiano modera un po' gli eccessi di Giove. Buona la predisposizione all'arte e sarete molto popolari in pubblico, meno buona l'intuizione.

Capricorno: una nuova ambizione investe le sfere vitali e in amore sentirete di dovervi impegnare di più per concretizzare i sogni. Plutone esorta a vivere i sentimenti in modo più intenso.

Acquario: forti emozioni potrebbero assorbirvi al punto da perdere la prospettiva e magari alcuni avvenimenti presenti acquisteranno valore in futuro, divenendo significativi per l'amore. Attenzione a non avviare una competizione che potrebbe risultare pericolosa per il proprio operato.

Pesci: l'intuizione di certo non mancherà per concretizzare i progetti amorosi, anzi potreste commettere degli atti temerari poiché spinti da un influsso venusiano in quadratura. Una nuova perspicacia farà fiutare la fortuna.