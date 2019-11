L'Oroscopo del giorno 22 novembre 2019 è ben deciso a delineare l'andamento generale del prossimo venerdì. Alla ribalta, ovviamente sotto attenta analisi da parte nostra, le stelle riguardanti i soli segni facenti capo alla seconda metà dello zodiaco: pronti a gioire o soffrire nell'attesa di sapere quali saranno i segni migliori del momento? In attesa di dare qualche risposta in merito a quanto appena detto, ci teniamo a segnalare due transiti di tutto rispetto in ambito astrologico: curiosi?

Ebbene, in primo piano in questo fine settimana la spettacolare presenza della Luna in Bilancia, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente rischio. Non da meno però risulta essere in transito del Sole in Sagittario, pronto a sbarcare nel comparto del segno di Fuoco alle ore 14:29 del 29 novembre. A questo punto partiamo pure col mettere in evidenza i segni più fortunati e poi naturalmente, come al solito, gli ultimi della predetta sestina.

Allora, diciamo subito che questo venerdì di fine settimana vedrà senz'altro favoriti Bilancia, Scorpione e Sagittario, valutati in classifica stelline il primo con la "top del giorno" mentre i restanti due in giornata a cinque stelle. A reggere il passo fortunato dei predetti tre segni, solo il Capricorno, nel contesto valutato in periodo normale, ovvero immerso quasi totalmente nella solita routine quotidiana.

Invece, secondo quanto messo in luce dalle previsioni di venerdì 22 novembre, a restare senz'altro con un po' d'amaro in bocca saranno di sicuro coloro nativi dell'Acquario o dei Pesci, nel frangente preventivati rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 22 novembre 2019

Questo nuovo venerdì è pronto a dare motivo di gioia oppure ad alimentare false speranze a coloro sotto analisi in questo frangente.

Ricordiamo a scanso di equivoci, che ad essere messi sotto controllo saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come da scontata routine, anche adesso a dare modo di organizzare al meglio questa parte finale della settimana, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia ad ogni simbolo astrale, la nuova classifica stelline interessante il giorno 22 novembre 2019.

Intanto gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo venerdì, dunque adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ad ognuno dei sei simboli astrali interessati. Pronti a togliere dubbi o perplessità? Il resoconto astrologico è disponibile a seguire:

Top del giorno : Bilancia (Luna nel segno);

: Bilancia (Luna nel segno); ★★★★★: Scorpione, Sagittario (Sole nel segno);

★★★★: Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Oroscopo venerdì 22 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’ - Partirà in modo brillante questo vostro venerdì di fine settimana.

In questa giornata sarete semplicemente felici di condividere insieme agli altri il vostro stato fisico e mentale: gioia e umore saranno al top, merito ovviamente dell'ingresso della Luna nel vostro segno. Altresì, avvertirete decisamente una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa di speciale con chi stimate. In amore tutto benissimo: si consiglia di passare un po' di tempo in allegria in compagnia di amici fidati o della persona amata.

Il periodo sarà determinante per ritrovare la fiducia in sé stessi e negli altri. Single, le previsioni del giorno indicano un periodo sicuramente molto positivo, pertanto invitano a pensare profondamente alle vostre speranze e/o ai vostri sogni più impellenti. Vi sentirete bene con voi stessi, in armonia con i vostri valori e più attenti ai bisogni degli altri: continuate così! Nel lavoro infine, dovrete dare priorità alla pazienza ed al saper attendere il naturale decorso delle cose. Cercate di essere più malleabili e meno scontrosi: a volte si ottiene di più cedendo qualche posizione che non mettendo in campo un muro invalicabile.

Scorpione - Giornata meravigliosa a tutti gli effetti (almeno secondo l'Astrologia applicata al segno). In effetti quasi tutto il periodo se non perfetto potrebbe risultare altamente positivo in diversi settori della vita. Senz'altro a giovarne di più saranno le situazioni a stampo sentimentale/affettivo con, in primo piano, eventuali impegni in bilico tra positività e negatività. Per molti Scorpione, diciamolo pure, la buona sorte avrà un occhio di riguardo in merito ad eventuali desideri d'amore in attesa da tempo.

Single, vi attende una giornata esuberante! In molti vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti, di certo portatori di qualcosa di buono e duraturo (speriamo per voi!). È pertanto ora di dire basta con l'essere titubanti: sfoderate tutto il vostro coraggio, quel poco che ancora avete e datevi da fare. Il lavoro invece sarà all'insegna della razionalità: sentirete la grande esigenza di mettere un punto sulle situazioni che vorreste migliorare. In tanti vi rimboccherete le maniche e comincerete a fare la differenza...

Sagittario - Si profila una buona giornata all'orizzonte per via dell'arrivo del Sole nel segno. Questa parte della settimana quindi, contrariamente a quanto capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare a sogni o illusioni. Quasi sicuramente dovrete rivedere alcune prese di posizione o scelte consolidate, riadattandoli alle attuali esigenze, ma questo è fattibile. In amore intanto, il vostro fervore emotivo ricreerà eventualmente un'atmosfera di passione nella vostra vita di coppia.

Spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno! Vivete la vita fino in fondo e godete l'attimo senza pensare al troppo futuro. Single, questa volta non dovete proprio lamentarvi, ok? Chi vuole può, invece chi non vuole cerca sempre scuse. In generale, molte delle recenti situazioni non sono state valutate a dovere, per questo si è cercato di recuperare alla meno peggio: adesso è ora di dire "stop" all'improvvisazione. Nel lavoro invece, dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri e dubbi. Vi sentirete carichi per buttarvi in nuovi progetti, affrontandoli così con astuzia e strategia.

Astrologia del giorno 22 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Sortirà e chiuderà discretamente bene questo vostro venerdì, senza troppi affanni né tante lodi. Alcuni vostri (eventualmente) piccoli esperimenti fatti potrebbero dare risultati insperati: molto importante il non fermarsi proprio adesso ma continuare. Arriverete abbastanza lontano? Noi siamo certi di sì, poi... Intanto le predizioni del giorno per quanto riguarda il comparto legato all'amore invogliano a tenere buona concentrazione e reattività pronta.

Sicuramente chi è in coppia sarà abbastanza motivato, anche se ultimamente molto impegnato a risolvere situazioni abbastanza complesse, non difficili da portare a buon fine comunque. In generale diciamo pure che riuscirete in parte ad essere più dolci e affettuosi soprattutto con chi amate. Single, si affacciano interessanti novità in questa giornata finale del periodo lavorativo, ma non buttatevi a capofitto nella mischia dei desideri, ok? Per il momento, limitatevi ad osservare e prendere nota...

La persona che vorreste amare ha bisogno solamente della vostra vicinanza (per adesso). Nel lavoro intanto, le prospettive saranno davvero perfette ma, ad alcuni di voi potrebbe essere richiesto un impegno superiore alle proprie aspettative. Questo fatto potrebbe rendere irrequieti ed ansiosi: calma e sangue freddo, agite cercando di non rovinare il tutto.

Acquario - Una giornata alquanto sfuggente, poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo valutato "sottotono" non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere abbastanza vendicativi. Riguardo soprattutto la sfera affettiva, dovete essere più risoluti e, nel contempo, consci del periodo "no". In parte dominerà un’irrequietezza generale e non capirete bene i motivi e che cosa stia accadendo. In campo sentimentale quindi ecco un buon consiglio: rilassatevi, siate meno sospettosi, godetevi la bella intesa con il partner anziché cercare motivi di dissapori. Se avete una storia d’amore importante cercate di viverla al meglio, ok? Certe situazioni sentimentali si evolvono e si consolidano ma solo con il tempo e soprattutto con tanta voglia di volerlo fare... Single, volendo trascorrere serenamente i vostri momenti liberi cercate di dare priorità alle esigenze del cuore: non fatevi coinvolgere in situazioni scomode ma dite apertamente quello che davvero pensate. Declinate gli inviti se non graditi, senza badare alle reazioni altrui, soprattutto perché la vostra serenità viene prima di tutto. Nel lavoro invece, presi da una miriade di problematiche, stizziti e demoralizzati, potreste faticare tanto ad accostarvi alla prossima domenica: ambirete ad essere lasciati in pace e lontani il più possibile da mugugni.

Pesci - Questo vostro venerdì di fine settimana si prevede orfano di qualcosa di importante: forse mancherà la volontà "di fare" oppure sarà assente la voglia di "combattere per ottenere". Diciamo che potreste avere delle discussioni accese con qualcuno di vostra conoscenza per piccolezze senza senso, alla fine però, con il giusto dialogo vi ritroverete a chiacchierare come vecchi amici... Secondo l'oroscopo del giorno 22 novembre intanto, riguardo l'amore, potrebbe essere molto scarsa la pazienza e relativa capacità di saper sopportare, il tutto unito ad un'esigua disponibilità al dialogo. Chiarite con calma, specialmente se già in coppia, tutto quello che non va in primis con la vostra metà. Ragionate prima di mettere in evidenza un eventuale comportamento inspiegabilmente silenzioso da parte vostra, ok? Se single invece, si prevedono umori piuttosto mutevoli e imprevedibili, dovuti a un’emotività non sempre controllata: non credete sia giunta l’ora di smettere di svolazzare di fiore in fiore? Datevi una regolata e decidete cosa volete fare in merito al futuro: per il vostro bene, ovviamente. Nel lavoro, per chiudere, avrete l'impressione che qualcuno controlli il vostro operato, ma voi continuerete come sempre, manifestando fiducia e ottimismo. Facendo in questo modo tutto procederà bene e non avrete problemi in futuro.