L'Oroscopo del giorno 25 novembre 2019 svela le nuove predizioni in vista dell'imminente arrivo della giornata di lunedì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Nello specifico, ovviamente per chi fosse ancora poco ferrato in Astrologia, andremo a valutare in esclusiva solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pronti a scoprire il grado di positività/negatività attribuito al vostro simbolo zodiacale? Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto i migliori in assoluto, ovviamente andandoli a pescare all'interno della ristretta cerchia riservata ai segni di cui sopra. A tal proposito, questa nuova ripartenza settimanale è pronta a dare concrete soddisfazioni, come in parte già anticipato nel titolo, a tre favoritissimi segni: Scorpione, Acquario e Pesci.

I predetti simboli astrali potranno certamente contare su effemeridi di un certo spessore, in questo contesto meritatamente valutati con cinque stelle nella classifica di lunedì. Sempre considerando il quadro astrologico nel periodo di riferimento, diciamo che in buona evidenza risulteranno anche gli amici appartenenti al Sagittario e al Capricorno, entrambi considerati positivi quanto necessario e pertanto degni di fregiarsi delle quattro stelline relative ai frangenti legati alla solita scontata routine.

Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle, come riportato nelle previsioni di lunedì 25 novembre, quasi certamente gli amici nativi nel segno della Bilancia, in questo contesto sottoscritti con le tre stelle relative ai periodi "sottotono". Andiamo ad approfondire l'Astrologia applicandola ai singoli segni, non prima però di aver dato luce alla nostra attesissima scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 25 novembre 2019

Questo nuovo lunedì, giornata di partenza di una nuova settimana, come anticipato già in apertura, vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro tre segni tra i sei sotto analisi. Senz'altro in primo piano nella nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata di lunedì 25 novembre 2019, Scorpione, Acquario e Pesci, trio considerato "al top" quindi meritevole di stare al primo posto in classifica.

A questo punto vediamo dunque di approfondire il discorso visionando la scaletta in modo complessivo, pronta "da gustare" d'un fiato qui di seguito:

★★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 25 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata di avvio della nuova settimana valutata in gran parte come "sottotono". Per tanti di voi Bilancia potrebbero esserci situazioni abbastanza complicate a cui dover porre rimedio: usate la testa e, se non dovesse bastare, chiedete aiuto ad un amico/a fidato/a.

Abbastanza reale anche il rischio che qualche fastidioso problema complichi alcuni progetti. In amore intanto, il consiglio è quello di stare sereni: ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune storie con problematiche di vecchia data. Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi: guardatevi dentro prima di prendere qualsiasi decisione e, soprattutto se si è già in coppia, di pensare a tutto quello che il partner a fatto per voi.

Single, cercate di non perdere la testa se le cose non dovessero evolvere come da voi programmate. Non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino, ok? Un po’ di relax non vi farà male, quindi concedetevi una pausa: le vostre prossime "avventure amorose" potranno attendere per un po'. Infine le previsioni del giorno per il lavoro, gli astri indicano che sarete un po' agitati per certi cambiamenti in atto, ma a fine giornata potrete tirare un sospiro di sollievo. Ai più, il periodo verrà incontro ma la fortuna da sola non basta: metteteci del vostro e l'impegno sarà ripagato.

Scorpione: ★★★★★. La giornata relativa a questo lunedì partirà alla grande già dalla prima mattinata per tantissimi di voi Scorpione. Pertanto la giornata sotto analisi è annunciata dall'Astrologia come "super-positiva" sotto molti punti di vista, a partire da quello relativo all'amore. Uno splendido Nettuno in Pesci vi sponsorizzerà su molti fronti, oltre che su quello prettamente affettivo, in quanto lo stesso sarà in trigono verso la Luna e Mercurio già presenti nel vostro settore. Se siete in coppia, sarete più vicini al partner nell'affrontare la quotidianità e vi troverete d'accordo su tutto pianificando con armonia i vostri progetti per il futuro.

Pronti ad intrigare e affascinare la persona che amate? Fatelo, anche perché sono in arrivo tranquillità e tanta serenità nel cuore. Le stelle riporteranno i vostri pensieri verso piacevoli ricordi e potrete approfittarne per esaudire un desiderio confidato in passato: sarà questo il vostro regalo inaspettato da parte delle stelle. Single, il rianimarsi di alcune emozioni che sembravano sopite aumenterà il vostro fascino e la vostra passionalità, risvegliando l'interesse verso una bella persona.

Se volete, aprite nuovamente il vostro cuore a chi sapete e cogliete l'attimo, senza indietreggiare come al solito. Nel lavoro, per chiudere, sarete dinamici ed euforici grazie alla buona posizione degli astri. Diciamo che avrete l'impressione di poter fare tutto: in effetti riuscirete nei vostri intenti, ottenendo dei buoni risultati.

Sagittario: ★★★★. In preventivo un lunedì 25 novembre diviso a metà tra l'essere pienamente positivo o, a tratti, risultare abbastanza indisponente, quindi non lasciate dietro di voi pazienza e costanza.

Se delle cose/situazioni dovessero stentare ad andare a buon fine, forse anche per colpa anche vostra, dedicate un momentino a chiarire con i diretti interessati i relativi problemi, chissà che non ne esca fuori una soluzione adeguata... In amore, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia specialmente, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio, ok?

Single, protetti dalla Luna soprattutto nella parte finale della giornata (la stessa risulterà molto più vicina al segno) potrete cullarvi nella beata sensazione di sentirsi amati, per ciò che siete. Approfittatene per fare amicizia o nuove conoscenze, ovviamente sempre con l'obbiettivo che queste possano trasformarsi prima o poi in quel famoso "qualcosa di più". Nel lavoro invece, questa giornata promette discrete opportunità grazie agli influssi di Nettuno verso i vostri Venere e Giove. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portarvi lontano: a molti di voi non manca certo la voglia di (ri)cominciare, vero? La situazione economica nel frattempo non desta troppa preoccupazione, anche se potrebbe ancora migliorare.

Astrologia del giorno 25 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Le predizioni di lunedì annunciano per voi Capricorno una giornata quasi certamente positiva, valutata dall'Astrologia del momento come ''normale''. In molteplici situazioni le stelle faciliteranno sufficientemente l'andazzo della vita rendendovi a volte attenti, altre volte perspicaci: ovviamente la parte più onerosa del periodo graverà tutta sulle vostre spalle, sappiatelo. L'importante è mantenersi entusiasti e positivi, e prendere le cose con la giusta dose di ottimismo.

In amore, previsto un lieve rallentamento: concreta possibilità di iniziare una cosa bella ed eccitante solamente a fine giornata, ovviamente da scoprire insieme al partner. In alcuni casi l’intesa affettiva scorrerà tranquilla e rassicurante, senza sforzi particolari, grazie a un buon dialogo con la dolce metà: potreste iniziare a programmare cose destinate a diventare molto importanti. Il consiglio: fatelo! Mettete da parte l'eccessiva prudenza e buttatevi, anche a costo di rischiare qualcosa... Single, alti e bassi si alterneranno senza tregua, sarà una giornata dove non troverete il tempo per annoiarvi, gli eventi capiteranno a raffica cogliendovi anche di sorpresa. Ma a sera ritroverete il buonumore tra le braccia (in senso figurato) di una persona meravigliosa: sapete già di chi si parla, ovviamente... Nel lavoro infine, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Acquario: ★★★★★. Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché gli astri saranno benevoli con voi dell'Acquario e non solo questo lunedì ma anche (moderatamente) il prossimo martedì, data di arrivo della Luna in Sagittario, per molti di voi abbastanza favorita. In campo sentimentale, gli astri vedono molto favorevole il comparto legato non solo alle affettività passionali ma anche all'amicizia e agli affetti familiari. La vita sentimentale pertanto scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così, vedrete che quasi tutto diverrà molto speciale. Single, finalmente potrete cogliere al volo l'occasione per far entrare nella vostra cerchia di amici una persona (quella che sapete), riuscita negli ultimi tempi ad affascinarvi non poco. In molti sarete notati nelle varie uscite fatte in compagnia di amici, in primis per le vostre doti di simpatia e poi per la contagiosa comunicativa. Nel lavoro invece, comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità. A fronte di ciò, saprete senz'altro progettare una soluzione audace, il che vi porterà grande soddisfazione nel prossimo futuro.

Pesci: ★★★★★. Si preannuncia un lunedì fantastico quasi sotto ogni aspetto. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti in svariati campi d'applicazione. Diciamo che vi piacerà dialogare, confidarsi e fantasticare insieme alle persone che vi fanno stare bene, come se nella vita aveste ancora tanto da scoprire. In molti ritroverete quell'armonia perduta, certamente in grado di rendere questa una giornata davvero speciale per molti di voi nativi. Secondo l'oroscopo del giorno 25 novembre, intanto, riguardo l'amore, il consiglio è quello di non farsi influenzare o distrarre dai giudizi (spesso falsi) degli altri, specialmente se espressi da persone gelose o poco competenti in materia... Nella vita di coppia invece trattatevi pure "con i guanti": non stressate il partner con critiche troppo severe, spesso fuori luogo, ma date sempre una seconda chance, ok? Se single invece, vi sentirete leggeri, il vostro benessere sarà totale, molto connessi con gli altri e pronti per iniziare nuove storie. La riuscita di questo lunedì dipenderà esclusivamente da voi, sappiatelo. E poi, cari amici Pesci, le stelle vorrebbero aiutarvi a non essere più soli ma a voi spesso sembra non importi nulla! Nel lavoro, per chiudere, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.