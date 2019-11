L'Oroscopo del giorno 26 novembre è pronto a dare dritte e consigli in merito al probabile andamento di questo nuovo martedì in calendario. Curiosi di scoprire come andrà il secondo giorno dell'attuale settimana? Certo che sì, altrimenti non sareste qui a leggere le nostre previsioni zodiacali quotidiane. Prima di iniziare ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto controllo da parte dell'Astrologia, ovviamente in questa sede, sono i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco.

In questo caso parliamo esclusivamente a favore di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che questo martedì ad avere ottime possibilità di godere una giornata con i cosiddetti "contro-fiocchi" saranno in primis gli amici nativi del Sagittario. A dare al predetto segno di fuoco l'opportunità di fregiarsi della posizione al "top del giorno" sarà senz'altro la presenza nel settore della Luna, in ingresso nel segno a partire dalle ore 09:11 della mattinata di martedì.

Cosa dovranno aspettarsi invece gli altri segni? Diciamo che altrettanto positivo si preannuncia il periodo in oggetto anche per il Capricorno, in questo caso valutato al top e meritevole delle cinque stelline grazie al transito di Venere nel segno: dunque prospettive super-positive sia nei sentimenti che nelle attività quotidiane in generale. Intanto, poco performante si delinea questo nuovo giorno, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni di martedì 26 novembre, per i nati in Scorpione: Urano in Toro, nel frangente in opposizione a Marte pianeta di settore, rilascerà dissonanze astrali abbastanza negative, tali da rendere il periodo sicuramente da "sottotono". Vediamo di dare ulteriori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 26 novembre 2019

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo martedì? Come si sa, il responso è possibile trovarlo solamente interagendo all'interno delle nostre pagine virtuali inerenti ovviamente l'oroscopo giornaliero. In questo caso a dare le risposte giuste (si spera) sarà come da copione la classifica stelline del giorno, nel contesto interessante appunto quello del 26 novembre 2019.

Riepilogando quanto messo in chiaro nell'anteprima vista poc'anzi, pertanto già annunciati in apertura Sagittario e Capricorno al primi posti della scaletta con le stelle. In discreta forma troviamo altresì tre segni a quattro stelle con, purtroppo, un solo simbolo astrale da tre stelle a far da coda alla classifica. A questo punto andiamo pure a scoprire definitivamente il riepilogo condensato posto a seguire:

Top del giorno : Sagittario ( Luna in Sagittario );

: Sagittario ( ); ★★★★★: Capricorno (Venere in Capricorno);

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Oroscopo martedì 26 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

La seconda giornata della corrente settimana è stata a valutata come discreta a voi della Bilancia. Diciamo pure buona quanto basta per portarvi a sera abbastanza soddisfatti. Una certa riserva sarà da mantenere solo su alcune decisioni da prendere in ambito familiare: sappiamo già le difficoltà in cui molti di voi nativi vi trovate in questi giorni. Alcuni Bilancia altresì, si troveranno di fronte a una scelta molto importante da fare: attenti alla strada che intendete imboccare, riflettete bene.

In amore, intanto, l’intesa affettiva scorrerà tranquilla, senza sforzi particolari, grazie a un buon dialogo col partner: potreste incontrare persone destinate a diventare per voi molto importanti. Il consiglio: mettete da parte l'eccessiva prudenza e fate ciò che più vi piace (con moderazione). Single, il cuore avrà certamente bisogno di qualcosa di nuovo su cui poggiare certezze e fare programmi sentimentali a breve e lungo termine: il tempo della farfallina che svolazza di fiore in fiore sta per giungere a fine e il tempo passa.

Prendete delle iniziative, anche se doveste considerarle un pochino più azzardate del solito. Il consiglio di oggi: non fatevi scappare nessuna nuova amicizia. Intanto, le previsioni del giorno in merito al lavoro, l'invito è ad avere più fiducia in voi stessi. Forse non lo sapete oppure non volete ammetterlo: siete davvero in gamba. Questo martedì nessuno vi fermerà: consapevoli, andrete dritti verso la meta prefissata.

Scorpione: ★★★. Partirà in modo impegnativo il periodo per molti di voi nativi dello Scorpione.

Come annunciato in anteprima, si prospetta una giornata da affrontare con molta attenzione e concentrazione in quanto preventivata "sottotono". Forse sarete messi alla prova: attenti a non essere troppo ingenui nel sostenere situazioni dubbie. Insomma, prima di agire studiate bene i dettagli. In amore, il barometro della felicità secondo l'Astrologia del giorno non segnerà di certo qualcosa di strabiliante: la parte di questa settimana appena iniziata potrebbe riservare delle novità, forse "a rovescio" a più di qualcuno di voi nativi.

Nelle coppie stabili si respirerà un clima normale, sicuramente mite e piacevole fatto soprattutto di affiatamento. Single, non riscontrerete quella sintonia che speravate potesse instaurarsi con colui/lei fonte dei vostri interessi amorosi. Forse vi renderete protagonisti persino di piccoli capricci che puntualmente non verranno assecondati da chi sapete. In alcuni casi l'umore sarà altalenante, ma non per questo vi mancherà la voglia di sperimentare nuove amicizie: in qualche caso soffrirete un po' la solitudine.

Nel lavoro invece, e in alcuni casi, sarà la giornata ideale per fare delle scelte. Proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni: valutate e poi procedete nel fare la cosa che vi sembrerà razionalmente quella più giusta.

Sagittario ’top del giorno’. La partenza del secondo giorno dell'attuale settimana vedrà molti di voi del Sagittario gongolare soprattutto in campo affettivo/sentimentale. Il motivo? In parte lo abbiamo già svelato: l'arrivo della Luna nel vostro segno aprirà le porte a nuove possibilità di manovra in ambito affettivo: in primo piano dunque l'amore, le amicizie e la famiglia.

In campo sentimentale soprattutto, la presenza dell'Astro d'argento nel segno senza meno influenzerà il vostro status fisico-mentale: sarete quindi promotori di tanta dolcezza, intense passioni e in alcuni casi anche propensi a svolgere piccole attività benefiche. Un sorriso sincero rimarrà stampato sul vostro volto di tanti Sagittario, in primis parlando di quelli già in coppia: solo questo garantirà rapporti amorevoli e tanta complicità con il partner. Single, sarete al riparo da qualsiasi tipo di rischio.

Mente e corpo saranno distesi e questo vi consentirà di essere più amichevoli e molto più aperti al dialogo e agli approcci. Sono lontani i giorni in cui non riuscivate a inserirvi in un gruppo o in una conversazione: approfittatene... Nel lavoro invece, gli astri vi stimoleranno e vi daranno positive chance per le vostre aspirazioni. Sarete dotati di grinta e capacità intuitiva, qualità grazie alle quali potrete realizzare progetti ambiziosi già da subito.

Astrologia del giorno 26 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★.

Giornata del 26 novembre più che ottima, all'insegna del Pianeta Venere in Capricorno in ingresso nel segno alle ore 00:29 di questo martedì. Dunque si profila una giornata valutata nelle predizioni di martedì con le cinque stelline della buona fortuna. Molti di voi nativi, diciamolo pure, avrete senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no abbastanza "faccia tosta" la quale, se ben usata, potrebbe senz'altro tornare utile in più di qualche occasione.

In amore, questa prossima giornata porterà senz'altro sorrisi e tanta fortuna. Molti di voi nativi pur passando spesso per tipi ombrosi e solitari, atteggiandovi diversamente (forse) riuscirete a dare a chi vi interessa (partner, persone amate, amici) una sensazione diversa di voi, certamente migliore e meno aggressiva dal solito. La tenerezza della persona amata intanto (o l'attenzione di chi sapete), invoglierà al relax affettivo e al desiderio impellente di fare insieme qualcosa di diverso. Single, non avete alcun motivo di essere eventualmente dubbiosi su ciò che ben sapete, ok? Le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Senz'altro la giornata risulterà bilanciate e molto gratificante per i rapporti affettuosi, magari agevolando in modo determinante qualcosa che sta o che dovrebbe accadere: l'Astrologia spinge affinché vi divertiate, senza pensare a cose negative. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che riterrete opportuno riguardo la vostra professione e riuscirete a trarne vantaggio. Risulterete perspicaci e senza inibizioni.

Acquario: ★★★★. Giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo assolutamente spensierato. Infatti il periodo è stato valutato con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? In generale, studiate attentamente eventuali situazioni, proposte e persone prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, altrimenti potreste prendere sonore cantonate. Secondo gli astri di vostra competenza intanto, riguardo il campo sentimentale, viene indicato come abbastanza buono il periodo, anche se a tratti intervallato dagli onnipresenti alti e bassi. Per ciò che concerne i rapporti di coppia intanto, approfittate pure della Luna benevola in Sagittario a voi parzialmente positiva, in modo da (ri)trovare quel punto di incontro con il partner che ultimamente è venuto meno; magari anche riuscire a riportare in equilibrio quei rapporti di coppia che alla lunga risultassero un po' incrinati dalla routine del tempo. Single, potreste davvero imparare tanto dalle vostre esperienze sentimentali passate, ovviamente da sfruttare per quelle future. Consiglio: puntate tutto sulla vostra calma interiore, sicuramente una maggior sicurezza aumenterà il vostro fascino e di conseguenza la probabilità di fare centro. Avrete abbastanza successo: siete pronti per innamorarvi di nuovo? Nel lavoro invece, il cielo stimolerà la voglia di osare e di scommettere. Forse, sarebbe meglio per voi essere prudenti, dunque opportuno rimandare decisioni importanti a momenti più adatti.

Pesci: ★★★★. Una giornata poco impegnativa ma in linea generale certamente buona e senza troppo vicissitudini con cui scontrarsi. Nelle ultime settimane molti di voi Pesci hanno sostenuto diverse battaglie a qualsiasi livello (e lo sanno bene i diretti interessati!): bene, per rincuorarvi vi diciamo che già nella seconda parte della giornata di questo martedì arriveranno probabilmente le prime soddisfazioni. In linea di massima, con le stelle che vi ritrovate nel frangente non sarà possibile cancellare inquietudini o nervosismi, tuttavia diciamo che avrete buone possibilità di conviverci. Secondo l'oroscopo del giorno 26 novembre intanto, riguardo l'amore, malgrado gli imprevisti e le molte responsabilità familiari, avrete una gran voglia d'affetto: tranquilli, non mancheranno le occasioni giuste in grado di soddisfare le esigenze della vita di coppia e magari potrete trascorrere serenamente del tempo insieme a chi amate. Se single invece, diciamo che dovreste cercare di recuperare il tempo perduto. Se una persona in amore non ha risposto correttamente ad una vostra richiesta, da oggi ufficialmente si apre una fase critica che proprio voi potreste iniziare: meditate e poi agite! Nel lavoro, per concludere, grinta e abilità vi porteranno a scegliere le situazioni più vantaggiose. Consiglio: fate solo quello che non potrete evitare. In alcune situazioni si richiederà la vostra presenza: siate cauti e fate buon viso a cattivo gioco.