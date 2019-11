L'Oroscopo del giorno 27 novembre 2019 è pronto a svelare le previsioni zodiacali e la classifica stelline relative ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. In primo piano in questo contesto è la presenza della Luna in Sagittario entrata nel segno di Fuoco questo martedì alle ore 09:11 del mattino. Altresì, l'Astrologia applicata al periodo ci mostra Venere, Saturno e Plutone tutti splendidamente allineati nel settore del Capricorno con Giove, Luna e Sole stabili nel settore del Sagittario.

Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il frangente sarà molto positivo per il Sagittario nonché per Pesci, valutati entrambi in giornata super-fortunata. Previsti una spanna più in basso gli amici nativi in Bilancia e Capricorno, preventivati con le quattro stelle della normalità. Parlando invece in merito ai segni con probabili difficoltà, le previsioni di mercoledì 27 novembre invitano senz'altro alla prudenza e alla concentrazione coloro nativi dell'Acquario e dello Scorpione.

Purtroppo, ai poco fortunati amici del suddetto segno d'Aria (Acquario) toccherà scontrarsi con una giornata "sottotono"; invece a coloro appartenenti al segno d'Acqua (Scorpione) arriverà un frangente valutato con il "ko". Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire, la scaletta con le stelline con le predizioni astrali.

Classifica stelline 27 novembre 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo mercoledì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 27 novembre 2019?

Iniziamo a dare spazio ai migliori in assoluto, ovvero Sagittario e Pesci, come ampiamente anticipato in apertura entrambi al top, classificati a cinque stelle nella scaletta quotidiana. Per gli altri simboli astrali invece, risultano abbastanza positivi nel frangente i soli Bilancia e Capricorno, classificati con quattro stelline a corredo del segno anche grazie alla splendida Luna presente al momento nel campo del Sagittario.

A questo punto andiamo subito al sodo confermando quanto già messo nero su bianco dalle analisi astrologiche, condensate nel riepilogo a seguire:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 27 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. In preventivo una giornata divisa a metà tra il risultare positiva o blandamente negativa. A questo proposito il consiglio è quello di non lasciarsi dietro le spalle la pazienza (tanta) e una dose generosa di costanza.

Diciamo che il periodo nel complesso, anche se non è stato messo in conto come negativo e visto il frangente astrale poco chiaro, si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni nelle quali andrete a confrontarvi. In amore, gli astri invitano ad essere partecipi nei prossimi discorsi con il partner, in più servirà molta più disponibilità in ambito sentimentale: rimanere semplicemente "dietro le quinte" non sarà la scelta più idonea per voi Bilancia.

In parte saranno da evitare eventuali iniziative personali considerate rischiose, specialmente a livello di coppie attualmente con problemi in attivo. Single, questo mercoledì in amore potreste fare grandi passi avanti: dimenticate l'insicurezza e la timidezza e sbrigatevi a prendere quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo, ok? Fatevi avanti senza esitare... Le previsioni del giorno riguardo al lavoro, vedono un periodo abbastanza buono.

Porterete a termine un compito che vi sarà assegnato a breve, dopodiché dovete solo rilassarvi completamente, ok? Alla lunga, vi sentirete molto bene e sarete pieni di energie, ma attenzione a non sprecarle tutte inutilmente.

Scorpione: ★★. In arrivo una giornata in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Secondo l'Astrologia applicata al vostro segno, il motivo di tale nefasta previsione è dovuta all'opposizione di Marte nei confronti dell'amato/odiato Giove, vostro pianeta di settore.

Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni del giorno evitando di fare cose non richieste, il resto verrà in automatico. In amore, visto il periodo molto discontinuo si prevedono intoppi o disguidi capaci di mettervi in difficoltà in più di qualche occasione. In coppia evitate eventuali gelosie, soprattutto se indirizzate verso il partner: voi amate molto la vostra metà e sarebbe stupido mettere in dubbio la sincerità di un'unione sentimentale solo per supposizioni vaghe (di certo sbagliate) e che in molti casi non stanno né in cielo né in terra.

Rilassatevi, sappiate che molti Scorpione avranno bisogno di ritagliarsi momenti da poter dedicare ad una sana riflessione. Single, con un po' di fortuna in più la giornata potrebbe regalare qualche piccola opportunità per fare conoscenze: se così dovesse essere, provateci. In alcune situazioni non mancherà di certo la grinta giusta, ottimo supporto per dimostrare a voi stessi di saper raggiungere un obiettivo. In definitiva basterà un po' di "faccia tosta" ed un disarmante sorriso per essere ripagati...

Nel lavoro infine, dovete essere meno pretenziosi e più in linea con le necessità che dovessero prender piede nel corso della giornata. Non è il momento di accettare consigli: rimboccatevi le maniche e lavorate!

Sagittario: ★★★★★. La giornata in analisi per voi del Sagittario è prevista davvero molto positiva. Secondo le indicazioni rilasciate dall'Astrologia applicata al vostro segno, a portare una ventata di fortuna sarà la splendida posizione di Urano in Toro: il pianeta con le lune si presterà molto bene a dare una grossa mano in eventuali situazioni di vita o lavorative, anche abbastanza pesanti, favorendo senz'altro il buon esito delle stesse.

In amore, tutto o quasi si presume possa evolvere in positivo, grazie ad un periodo sicuramente molto positivo ed abbastanza fortunato: pronti a sfruttare il periodo a vostro piacere nonché tornaconto? In generale diciamo pure che domineranno su tutto quelle sensazioni di appagamento che tanto amate, con l’ottimismo, la socievolezza e il benessere fisico a fare da contorno: e che contorno! Single, questo mercoledì preparatevi a gioire: il mondo vi sorriderà e la vostra immagine allo specchio apparirà decisamente più convincente, simpatica e persino molto più giovane di quel che effettivamente è...

Diciamo che la vostra positività, se ben governata, attirerà larghi consensi soprattutto da quelle persone che più vi piacciono. Di sicuro potreste creare nuovi legami, anche di amicizia, magari strizzando l'occhio verso quel "qualcosa di più" tanto sognato: fosse questa la volta buona? Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità ma fatevi avanti nel proporre progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio e rilevarsi interessanti.

Astrologia del giorno 27 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★.

Questo mercoledì di mezza settimana si prevede abbastanza agevole per voi Capricorno. Dunque periodo discreto per ciò che concerne il comparto legato ai sentimenti, alle amicizie e anche alla famiglia: quasi tutto proseguirà normalmente, senza infamia né lode. Eseguirete i ruoli che vi verranno man mano assegnati dalla quotidianità e sarete anche molto veloci a svolgere gli impegni. Le predizioni di mercoledì intanto, in merito all'amore indicano un periodo calmo, tutto routine e normalità: quindi, solita minestra riscaldata?

Così pare: il consiglio è quello di lasciarsi andare con dolcezza e tanta passione, magari privilegiando un erotismo intenso in grado di appagare anima e sensi (funziona quasi sempre!). Con il partner, forse, non andrà proprio tutto secondo i vostri piani, ma avrete comunque la certezza che il vostro stato sentimentale sarà ben recepito da chi avete a fianco. In generale, la tranquillità interiore si rifletterà giustamente anche nel rapporto: sicuri dei vostri e degli altrui sentimenti, lo dimostrerete come soltanto voi sapete fare. Single, vivrete al limite della positività ma con abbastanza adrenalina necessaria a regalare emozioni a fior di pelle. A rendervi così entusiasti saranno probabilmente alcuni incontri non messi in conto, ovviamente con persone interessanti: si invita a non lasciare nulla al caso. Nel lavoro, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Rinnovate il vostro percorso di scelte, di certo vi porteranno verso un periodo favorevole.

Acquario: ★★★. Questa parte della settimana non si annuncia affatto come credevate, visto soprattutto la negatività restituita nel frangente dall'asse Luna-Nettuno, tra loro in quadratura. Purtroppo questo mercoledì è stato valutato con la sigla relativa ai periodi da "sottotono". In generale, diciamo che avrete certamente bisogno di una gestione più attenta e scrupolosa delle situazioni, meno affidate al caso. In campo sentimentale la passionalità sarà una tra le tante possibilità che avrete per dare enfasi a situazioni affettive un poco in stallo. L'intenzione dovrà essere quella di dare qualcosa in più al partner, assecondarlo in qualcosa che piace: se non tutto, almeno una parte della giornata sarà perfetta. Il consiglio: quello che vi occorrerà in questo giorno di prossimo arrivo, ovviamente per stare sereni, sarà una maggiore trasparenza nei dialoghi, sia che siate in un rapporto di coppia consolidato, sia che siate agli inizi. Single, gli amici vi rimproverano di essere molto duri e spesso non si sbagliano. Diciamo che in questi giorni avete palesemente dimostrato di essere concentrati solo su voi stessi, senza lasciare agli altri l'opportunità di scambiare opinioni o quant'altro. Provate a estendere i vostri orizzonti coinvolgendo soprattutto le persone che più vi stanno vicino, vedrete che sistemerete tutto. Nel lavoro invece, le stelle consigliano di affidarsi con fiducia alle direttive di un amico/collega. Per riuscire a pianificare obiettivi ardui servirà in primis trovare le risorse, poi tutto il resto.

Pesci: ★★★★★. Si preannuncia una giornata davvero ottima per tanti di voi nativi in Pesci, dunque positiva per fare o eventualmente disfare ciò che avete in programma. Questo vostro giorno coincidente con la parte centrale della settimana non sarà difficile da affrontare nemmeno per coloro con questioni pesanti sul groppone. Calma, diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete senz'altro ottenere qui risultati che, giustamente, riterrete siano alla vostra portata: sarà effettivamente così? Non lo sappiamo, è certo comunque che avrete in appoggio la giornata ideale per tentare. Secondo l'oroscopo del giorno 27 novembre riguardo l'amore, forse questa potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti soprattutto in coppia. Riuscirete a far sorridere di gioia la persona amata? In serata, quando il cielo inizierà ad illuminarsi di stelle, potrete osare nel mettere in pratica sogni e fantasie: qualche desiderio importante chissà che non si avveri per davvero... Se single invece, ottimo il periodo soprattutto nel primo/metà pomeriggio, quando grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna qualcuno riuscirà a risolvere una diatriba di vecchia data. Le stelle saranno con voi molto generose, quindi, se punterete i piedi dando sfogo a tutta l'inventiva e alla voglia d'amore che avete dentro (magari spesso anche un po' repressa), senz'altro riuscirete a coronare quel dolce desiderio che solo voi sapete. Nel lavoro, per chiudere, la giornata sarà davvero positiva. Nel complesso idonea per recuperare quasi tutte le incombenze che avevate trascurato ultimamente.