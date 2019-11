Una nuova settimana è da poco iniziata e con essa il mese di novembre sta per volgere al termine: vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute per i dodici segni per la giornata di mercoledì 27 novembre. Inizia per la Vergine un momento di recupero, le prossime giornate infatti si riveleranno vantaggiose sia per l'amore che per il lavoro. Le stelle sorridono al Capricorno, che con l'avvicinarsi della fine dell'anno potrà trovare delle soluzioni, ma soprattutto la serenità. Giornata sottotono per il Cancro.

Oroscopo di mercoledì 27 novembre segno per segno

Ariete: cominciano 48 ore vantaggiose per parlare di sentimenti. Per quanto riguarda le questioni pratiche e la sfera lavorativa è un momento instabile, in cui non mancano le incertezze: anche per questa ragione i nativi del segno vorranno ricevere dal partner le certezze che mancano negli altri ambiti. La passione si riaccende durante queste ultime giornate di novembre e anche i single saranno favoriti.

Toro: la Luna non è più in opposizione, dunque il segno si appresta a vivere un momento di recupero. In ambito lavorativo potrebbe cambiare qualcosa, qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o fare una scelta. Per esempio saranno favoriti coloro i quali intendono iniziare un nuovo lavoro o spostarsi, chi lavora da tempo per la stessa azienda potrebbe ricevere delle gratificazioni e migliorare la propria condizione.

Lo stesso vale per chi intende fare progetti in ambito sentimentale, è un buon momento per pensare di fare un passo importante, come sposarsi o avere un figlio.

Gemelli: il consiglio degli astri per la giornata di mercoledì 27 novembre è quello di tenersi lontani dalla complicazioni. Sono giornate movimentate per il segno, le tensioni non mancano, così come le incomprensioni. Sia in ambito sentimentale che all'interno della sfera lavorativa sarà bene non esporsi più del dovuto.

Potreste essere tentati dal fare scelte affrettate come concludere un rapporto o sfuggire ad una promessa fatta, ma durante le prossime giornate potreste pentirvene.

Cancro: durante le ultime giornate del mese un senso di insoddisfazione potrebbe assalire il segno, alla ricerca di certezze che sembrano non arrivare. Sia per quanto riguarda i sentimenti che l’ambito lavorativo gli astri consigliano al segno di avere pazienza, sarà meglio non perdere le staffe e adottare un atteggiamento calmo e rilassato.

Recupero a partire da domenica 1 dicembre.

Leone: saranno 24 ore di forza ed energia per il segno, più deciso che mai a dar vita al cambiamento che da sempre desidera. È un buon momento per prendere delle decisioni in ambito lavorativo, per avanzare una proposta o iniziare un nuovo progetto, ma anche per compiere uno spostamento o accettare un nuovo incarico. Entro la fine di dicembre ci saranno delle grandi novità per il segno.

C’è serenità all'interno della sfera sentimentale e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: con la giornata di mercoledì 27 novembre inizia per il segno un momento di recupero, che coinvolgerà tanto il fisico quanto la sfera sentimentale e le questioni di tipo pratico. Sono dunque giornate vantaggiose per cercare di trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto con il partner o per avanzare una proposta in ambito lavorativo.

I rapporti con i colleghi potrebbero essersi inclinati durante le giornate precedenti, sarà bene cercare di risolverli con diplomazia.

Bilancia: secondo il presagio degli astri, qualcosa sta cambiando per i nati sotto il segno della Bilancia. Tra la giornata di mercoledì 27 e sabato 30 novembre potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Le giornate precedenti hanno riservato dei momenti sottotono al segno, adesso i nodi stanno per arrivare al pettine. In amore potrebbe esserci un riavvicinamento, ma qualcuno potrebbe anche decidere di concludere un rapporto che non funzionava più in favore di qualcosa di nuovo.

In ambito lavorativo al contrario sarà meglio non lasciare il noto per l’ignoto.

Scorpione: con l’avvicinarsi del mese di dicembre Giove e Saturno saranno in posizione favorevole e i nati sotto questo segno vivranno un buon momento di recupero. Tale recupero inizierà già durante queste giornate conclusive di novembre, quando il segno ritroverà la grinta e l’energia perduta, nonché la voglia di rimettersi in gioco. Buone stelle anche in amore.

Sagittario: con la Luna in posizione favorevole è un momento vantaggioso per il segno, soprattutto per l’amore.

Anche chi durante le giornate precedenti si è trovato ad affrontare liti e discussioni, a causa della gelosia o della distanza, potrà trovare dei chiarimenti e ristabilire l’equilibrio. Momento positivo anche per i single, non è detto che incontriate l’anima gemella, ma le occasioni di divertirsi non mancheranno.

Capricorno: sono giornate positive per tentare di riportare ordine nella vostra vita, per risolvere le problematiche dei mesi precedenti e preparasi a trascorrere in serenità le festività.

Le stelle vi sorridono in amore, le coppie che hanno affrontato delle difficoltà, potranno lasciarsi alle spalle i problemi del passato e guardare con positività al futuro. Per quanto riguarda la sfera professionale è il momento di agire, non abbiate paura di esporvi!

Acquario: con la Luna in ottimo aspetto è un buon momento per il segno, un allineamento favorevole di pianeti vi avvantaggerà e vi avvicinerà agli obiettivi prefissati. Delle problematiche restano per quanto riguarda la sfera economica e le questioni pratiche.

In questo momento avete bisogno di maggiori fondi per realizzare un progetto che vi sta a cuore. Qualcuno potrebbe pensare di chiedere aiuto ad un familiare o un amico di vecchia data.

Pesci: sono 24 ore cariche di tensione per quanto riguarda l’ambito lavorativo, soprattutto per coloro i quali lavorano a contatto con il pubblico o gestiscono un’attività. Si tratta tuttavia di un momento di passaggio, con l'avvicinarsi del mese di dicembre i Pesci vivranno una fase di recupero sotto tutti i punti di vista.

Attenzione alle spese!