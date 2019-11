L'Oroscopo del giorno 28 novembre 2019 è pronto a dare voce alla classifica stelline quotidiana nonché alle predizioni riguardanti questo nuovo giovedì. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Ovvia la risposta affermativa, pertanto occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, la sestina sotto analisi in questo contesto.

Allora, iniziamo pure a dare qualche piccola anticipazione in merito ai migliori e peggiori del periodo cogliendo anche l'occasione per sottolineare l'ingresso della Luna in Capricorno. Bene, senza tergiversare troppo diciamo che ad avere l'onore e la fortuna di essere additati come super-favoriti dall'Astrologia, nel contesto applicata al quarto giorno dell'attuale settimana, saranno solamente due segni.

Curiosi di sapere quali sono? Ebbene, altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale, oltre allo scontato Capricorno, anche l'Acquario: il primo tra i due simboli astrali occupa la posizione n.1 in classifica, quella relativa alla "top del giorno; il segno di Aria invece risulta un pelino sotto, in questo caso valutato con cinque ottime stelline indicanti i periodi altamente positivi.

Parlando intanto di segni in difficoltà, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni di giovedì 28 novembre, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno tutti gli amici nativi della Bilancia, nel frangente sottoscritti (purtroppo) con un inatteso "ko". A questo punto senza perdere ulteriore tempo passiamo subito a definire meglio la nuova scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni su sentimenti e attività lavorative.

Classifica stelline 28 novembre 2019

Un nuovo giovedì bussa alle porte della quotidianità generando ovviamente speranze, alimentando attese e, forse, restituendo lievi stati d'ansia a più di qualche appassionato di Astrologia. Vediamo dunque di dare una scala di valori ai sei segni in analisi in questo contesto, ossia agli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata in oggetto.

Premura di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore? In questo caso, la classifica stelline interessante il giorno 28 novembre 2019, come al solito è qui all'uopo, pronta a soddisfare (si spera) domande o eventualmente a togliere dubbi in merito. Diciamo che a fare la parte "del leone", astrologicamente parlando ovviamente, sarà una splendida Luna posizionata nel settore del Capricorno, sicuramente capace di regalare emozioni belle e durature sia alle coppie che ai single, in primis giustamente a coloro nativi nel suddetto segno.

Andiamo pure a scoprire quante stelle sono state assegnate agli altri simboli astrali analizzando insieme la scala posta a seguire:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Bilancia.

Oroscopo giovedì 28 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★. Secondo le previsioni del giorno si presume non possa essere un gran momento per voi della Bilancia, in questo contesto valutato decisamente con i toni neri dei periodi da "ko".

Quasi certamente in tanti potreste non iniziare la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale. In amore, dovrete porre rimedio alle vostre mancanze, sappiatelo. Diciamo che ultimamente non siete stati molto presenti (con la testa soprattutto) in ambito del rapporto ed ora alcuni nodi arriveranno al pettine. Mettete in conto poi il fatto che probabilmente in tanti state attraversando un periodo di stanchezza sia fisica che mentale e questo porta ad essere meno sensibili alle esigenze di chi vi vuole bene.

Cercate quindi di recuperare, magari rimediando con qualcosa di invitante a tale situazione. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un nuovo rapporto sentimentale basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Nel lavoro, se non volete essere ripresi fareste meglio a rispettare tutti gli impegni. Non sarà infatti la giornata ideale per sgarrare, quanto piuttosto per fare ordine a livello pratico e un bilancio degli eventi di cui siete stati protagonisti nell'ultimo periodo.

Scorpione: ★★★★. Giornata se non "perfetta", senz'altro buona, valutata dall'Astrologia quotidiana come abbastanza positiva soprattutto in relazione ad alcune questioni attualmente aperte. Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo sufficientemente ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita. In definitiva, la giornata in questione potrebbe far segnare qualche buon punticino a vostro favore soprattutto per ciò che concerne l'amore.

Quasi certamente sarete in grado di affrontare argomenti scomodi con il vostro partner riuscendo - non senza difficoltà - a trovare le parole giuste per esprimere i vostri pensieri. Da evitare assolutamente quelle inutili tiritere/tiramolla che tanto stancano la conversazione e poi... si sa come va a finire! Single, per voi c'è una domanda "da un milione di dollari!": siete o no innamorati di quella persona che solo voi sapete? Allora prendete voi l'iniziativa, visto che il periodo è quello che è, pronto a favorire azioni di questo tipo: tenerezza, sincerità e buona intesa con la persona che vorreste amare saranno le cose su cui puntare in questa parte della settimana.

Nel lavoro intanto, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni. I pianeti vi offriranno spunti e nuove idee. Dovrete quindi, avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Sagittario: ★★★★. Questo giovedì, periodo relativo al quarto giorno della presente settimana, per voi Sagittario non presenterà troppe difficoltà a cui dover porre rimedio. Diciamo che avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporterà degli impegni.

Beneficerete di influenze planetarie che tireranno su il vostro morale: vi esortiamo intanto a stare tranquilli, soprattutto perché state andando nella direzione giusta. In amore, diciamo che inizierà con il sorriso questo nuovo giovedì, con ottime prospettive su cui puntare. In generale diciamo che sarete abbastanza passionali e gioiosi riuscendo a tenere per voi eventuali stati d’ansia relativi a "certe situazioni" che solo voi sapete. Di certo comunque saprete ben districarvi in merito ad una questione aperta, riuscendo a fare chiarezza a un problema abbastanza complesso: se così fosse, dite pure grazie alla persona amata.

Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi più allettanti a cui aspirare: saper corteggiare in modo elegante è già una mezza vittoria! Nel lavoro infine, l'intuizione è il vostro punto forte in questi giorni; unitela alla prontezza di riflessi o alla vostra abilità organizzativa e sarete competitivi nei confronti di chiunque.

Astrologia del giorno 28 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’.

Partirà molto bene il frangente riguardante la parte centrale della corrente settimana, con un ottimo inizio ed una altrettanto generoso buon fine periodo. Le influenze astrali offerte dalla Luna nel segno di questi giorni saranno davvero positive, non solo in campo sentimentale ma anche in molti comparti relativi all'attuale quotidianità. Vi anticipiamo che nell'aria già si respira odore di novità: preparatevi a probabili successi, forse anche abbastanza vistosi e sicuramente inaspettati, come di rado capita. Le predizioni di giovedì intanto, per quanto concerne l'amore, invitano a sorridere: la vita porterà su un bel vassoio dorato fortuna e allegria. A molti Capricorno finalmente arriveranno soddisfazioni in molti settori. Messe da parte le ansie, di certo vivrete un entusiasmo contagioso, capace di farvi sentire come rinati: ottimo così! Siate comunque generosi con chi lo è con voi e date le giuste attenzioni al vostro partner, lo merita ampiamente. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati: questo giovedì vi sentirete senz'altro più in pace con voi stessi e, magari, avrete anche tanta voglia di fare del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo ed aiutate pure chi vi pare: avete un conoscente che sapete in difficoltà? Offrendo anche solo una chiacchierata spensierata avrete fatto una buona azione! Nel lavoro infine, fate attenzione nell’orientare correttamente energie e aspettative verso nuovi obiettivi. Altresì, astenetevi dal dare giudizi perentori: accettate cose e situazioni per quelle che sono.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo giovedì 28 novembre partirà gioioso al punto giusto, quanto basta per dare la giusta carica a tanti di voi nativi dell'Acquario. In generale ci sarà senz'altro una spinta positiva nelle cose che andrete a mettere in gioco: a far da padrone una grande voglia di fare, il tutto all'insegna della curiosità. Consiglio del giorno: a volte dovendo esprimere ciò che vi sembra ovvio, ma che non lo è affatto per gli altri, cercate di non risultare troppo invadenti o "bacchettoni". In campo sentimentale invece, con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica. In coppia perciò, per moltissimi di voi nativi, tutto filerà "liscio come l'olio": vi sentirete particolarmente vicini alla persona che amate, come anche ai vostri amici e familiari: se vi mostrerete attenti e protettivi nei loro confronti, farà senz'altro molto bene a tutti. Single, nuove conoscenze potrebbero essere in arrivo a breve: diciamo che è molto probabile la possibilità che possiate iniziare una nuova relazione e, magari, anche di realizzare qualcosa di definitivo. Sappiamo già che non avrete troppo tempo da dedicare alle relazioni interpersonali, per questo vi diciamo di stare tranquilli: organizzate la giornata nei minimi dettagli, ok? Dai, un buco si trova sempre... Nel lavoro invece, saprete cogliere al volo ciò che potrebbe essere utile alla vostra professione e riuscirne a trarre vantaggio. La giornata si annuncia calma e stabile: sarete molto convinti di voi stessi riuscendo a superare più di qualche ostacolo.

Pesci: ★★★★. Si prepara a fare il suo ingresso un giovedì davvero non male, ovviamente se preso con lo spirito giusto e senza strafare. Sappiate che, spesso, la vita ci impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: in questo caso dovete usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza. Secondo l'oroscopo del giorno 28 novembre, riguardo l'amore, riuscirete a trovare un equilibrio tra la vita privata ed i vostri impegni, anche se vi costerà molta fatica. In ogni caso, sarete sufficientemente felici con la persona amata e vivrete una giornata buona, senza troppi problemi. In ambito familiare poi, questo sarà un giorno molto soddisfacente sul fronte novità: diciamo che potreste aggiungere una nuova amicizia alla vostra già nutrita schiera, senz'altro si mostrerà molto utile da vivere nel tempo libero. Se single invece, questa sera attenti a non farvi sfuggire qualche buona occasione. Se non darete ascolto alle stelle, alla fine potreste davvero rimpiangere questa nuova opportunità. Consigliamo di mettere l'ansia da parte cercando di dare risalto alle vostre migliori qualità... Nel lavoro, per chiudere, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento potenzialmente in grado di portare a dei risultati inattesi. Il successo dipenderà da voi stessi nonché dalle vostre scelte.