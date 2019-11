L'Oroscopo di giovedì studia l'entrata di Venere nel cielo del Capricorno. I sentimenti diventano più seriosi ma anche molto concreti nelle previsioni astrali segno per segno. Anche la Vergine, Toro, Scorpione e Pesci vivranno l'amore in modo più cauto, ma non per questo profondo. Avranno bisogno di molta stabilità anche in campo lavorativo, dove brilleranno per efficienza e utilizzeranno al meglio le proprie spiccate capacità organizzative. Di seguito anche le premonizioni inerenti la presenza di Luna in Sagittario.

Buoni influssi nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Marte un po' imbronciato vi chiude in una sorta di impassibilità che nuoce alla sfera sentimentale. Una profonda tristezza interiore sarà colmabile solo se farete maggiormente chiarezza in voi stessi. Il lavoro richiede maggior impegno.

Toro: l'influsso uraniano viene arginato da un'influenza lunare che seppur in trigono, comporta una certa diffidenza nel lasciarsi travolgere dalle emozioni. Senza farvi troppe illusioni, camminerete in maniera più cauta nel sentiero dell'amore e anche in ambito lavorativo, non farete scelte azzardate.

Gemelli: il palcoscenico dell'amore alterna pianeti che spingono al dinamismo ad astri che rendono il tutto un po' pesante. Potreste apparire capricciosi, ma il coraggio e la grinta non mancheranno di certo in campo lavorativo.

Cancro: Mercurio rende le sensazioni profonde e garantisce una marcia in più in campo professionale. Marte dal domicilio dello Scorpione, rende le sensazioni magnetiche e potrete attrarre la persona amata come una calamita.

Leone: la famiglia garantisce affetti e beneficerete di questo status per ottenerne soddisfazione.

Splendide novità sentimentali sono alle porte e aspettano che apriate il cuore per farle entrare. Il lavoro è in attivo.

Vergine: l'azione venusiana dalla casa astrologica del Capricorno entra nella profondità dell'anima ma, al tempo stesso, richiede tempo. Tenderete a valutare i sentimenti che provate con cautela, senza agire in modo frettoloso. In campo professionale, valuterete il lavoro da svolgere con maggior impegno ed efficienza.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: l'amore diventa un po' traballante grazie agli influssi venusiani in quadratura che rendono le sensazioni inaffidabili.

Potreste chiudervi in una durezza d'animo difficile da superare a causa di un eccessivo stress emotivo. Anche i campo professionale, dovrete faticare molto per ottenere i risultati sperati.

Scorpione: Venere appena entrata in Capricorno, garantisce stabilità di sentimenti e fa rimboccare le maniche anche sul lavoro per superare alcuni momenti di difficoltà al meglio. Mercurio e Marte completano il tutto con la loro vitalità brillante.

Sagittario: Luna e Giove nel segno sono fortunati, facendovi sorridere all'amore e alle opportunità sentimentali.

Un po' di confusione e distrazione potrebbero essere causati da un Nettuno in quadratura che rende il tutto un tantino più faticoso, ma la vicinanza degli altri pianeti sarà benefica anche per la sfera lavorativa.

Capricorno: Venere illumina l'amore ed entrando nel segno, scava in profondità rendendo le sensazioni più solide e stabili. In ambito lavorativo, alcune situazioni saranno sbloccate attingendo al proprio senso pratico.

Acquario: Marte e Mercurio in quadratura confondono le sensazioni amorose e dovrete concentrarvi per trovare una strategia giusta che conduce al successo sentimentale.

Sul lavoro, Giove elargisce incoraggianti intuizioni.

Pesci: molto rispettosi nei confronti della persona amata, richiederete di essere ricambiati allo stesso modo. Potreste avvertire una certa difficoltà a manifestare le proprie emozioni ma il partner se vi ama, capirà al volo ciò che provate. Buono il lavoro dove potrete applicare tutta la fantasia di cui disponete, per emergere.