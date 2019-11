L'Oroscopo di lunedì 4 novembre approfondisce le opportunità lavorative e la sfera sentimentale di ciascun segno zodiacale tenendo conto del transito di Venere in Sagittario, capace di spazzare via ogni incertezza e situazione in bilico. Benefici gli influssi anche per Ariete, Leone, Acquario, Bilancia, Scorpione e Capricorno che potranno riprendere in mano la loro vita con ottimismo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sogni da realizzare nell'oroscopo di lunedì

Ariete: alcune urgenze forse si sono fatte sentire e hanno creato un'atmosfera tesa in ambito professionale. Venere e Giove dalla casa astrologica nona schiariscono un orizzonte molto fortunato e ricco anche di buone opportunità sentimentali.

Toro: una personalità indipendente e bisognosa di emergere viene elargita da Luna in trigono a Urano che rende le sensazioni molto originali e fuori dagli schemi.

Sarete molto diplomatici in ambito professionale e in amore alcuni aiuti arriveranno benefici a risolvere una situazione rimasta in sospeso.

Gemelli: come alcune prove generali, l'astro venusiano quasi sfida le vostre aspettative e sonderete il terreno in campo sentimentale, a caccia di conferme. Il lavoro sarà premiato dai successi che arriveranno a breve, basta che prendiate la direzione giusta per emergere.

Cancro: sul lavoro, sarete quasi costretti a mettere alla prova le proprie capacità, confrontandovi con i colleghi e ricercando i settori che offrano più opportunità di guadagno. In amore, superate i ricordi passati e rimarginate le ferite, il presente promette bene per i sentimenti.

Leone: alcuni malumori pesano in famiglia ma la vostra capacità di sdrammatizzare sempre il tutto sarà benefica per dissolvere gli attriti e le incomprensioni.

Sono previste splendide occasioni in ambito lavorativo, quindi attenzione a non perderle.

Vergine: Venere ha assunto una posizione di quadratura molto scomoda per i sentimenti ma forse vuole sondare il grado di maturazione raggiunta. L'emotività è fragile in ambito sentimentale e altalenante, siete alla ricerca di amore e sentite molto le mancanze affettive. Buono il lavoro, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: buona la comunicazione sul lavoro e lo sviluppo di alcuni progetti importanti per avanzare di carriera. Marte incrocia le sue energie con una Venere molto saggia, che frena l'impulsività e fa muovere in base alle necessità emotive del momento.

Scorpione: in campo professionale, alcune situazioni non corrispondono alle proprie competenze e all'impegno che metterete nelle cose.

Occorrerà che si avvii un risveglio interiore capace di coinvolgere anche la sfera emotiva.

Sagittario: nuove decisioni non aspettano altro che di essere concretizzate con Venere nel segno che apre un varco verso gli obiettivi amorosi e lavorativi. Bando alle indecisioni quindi, anche Giove elargisce fortuna e potrete recuperare alcuni rapporti passati andati alla deriva.

Capricorno: Luna nel segno garantisce avanzamento in ambito lavorativo e potenziamento delle proprie capacità grazie a una spiccata intuizione. In sinergia con Saturno e Plutone, le sensazioni amorose diventano più profonde e consapevoli.

Acquario: buona la comunicazione e la capacità di conciliazione in ambito lavorativo. In amore, Venere in posizione benefica ha parole buone per voi ed elargisce splendidi momenti per approfondire l'amore in modo romantico.

Pesci: ogni mossa sarà indovinata grazie a Nettuno che garantisce un'intuizione profonda capace di folgorare chi sta intorno con grande disinvoltura. Venere in quadratura rende l'amore un po' teso e spinoso ma con la diplomazia che vi è consona riuscirete a risolvere il tutto.